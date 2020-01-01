Revenue Coin (RVC) tokenomikai adatai Alapvető elemzési és valós idejű piaci adatokat ismerhetsz meg a(z) Revenue Coin (RVC) kapcsán többek között a tokenkészlet és az elosztási modell vonatkozásában. Valuta USD

Revenue Coin (RVC) tokennel kapcsolatos információk Revenue Coin (RVC) holders fund high-tech companies to scale marketing, sales, and social activities. Startups receiving funding allocate a % of revenues to the systematic purchase of RVC from the market, reducing supply and increasing its valuation. Revenue Coin is a deflationary token, and its quantity is fixed in a smart contract. RVC supply on the market will decrease due to monthly buyback and burning of tokens. Companies from the Revenue Capital ecosystem are obliged to allocate up to 10% of their revenues to this end. In addition, the temporary blocking of RVC held by the team and the largest investors will protect it against sudden price falls. Revenue Coin (RVC) is a revenue token. The settlement between Revenue Capital - the issuer of tokens - and you as an investor takes place by buying and burning tokens. Both burning (reduction of supply) and purchase of tokens from exchanges will increase the RVC value systematically over time. Hivatalos webhely: https://revenuecoin.io/ Vásárolj most RVC tokent!

Revenue Coin (RVC) tokenomika és árelemzés Alapvető tokenomikai és árfolyamadatokat ismerhetsz meg a(z) Revenue Coin (RVC) esetében többek között a piaci tőkeérték, a készletre vonatkozó információk, az FDV és az árelőzmények vonatkozásában. Azonnal áttekintheted a token aktuális értékét és piaci pozícióját. Piaci tőkeérték: $ 415.58K $ 415.58K $ 415.58K Teljes tokenszám: $ 1.73B $ 1.73B $ 1.73B Keringésben lévő tokenszám: $ 862.44M $ 862.44M $ 862.44M FDV (teljes mértékben hígított értékelés): $ 833.37K $ 833.37K $ 833.37K Minden idők csúcspontja: $ 0.04277222 $ 0.04277222 $ 0.04277222 Minden idők mélypontja: $ 0 $ 0 $ 0 Jelenlegi ár: $ 0.00048186 $ 0.00048186 $ 0.00048186 További tudnivalók a(z) Revenue Coin (RVC) áráról

Revenue Coin (RVC) tokenomikai adatai: A legfontosabb mérőszámok magyarázata és használati esetek A(z) Revenue Coin (RVC) tokenomikai adatainak áttekintése elengedhetetlen a hosszú távú érték, a fenntarthatóság és a potenciál felméréséhez. Kulcsfontosságú mérőszámok és a kiszámításuk módja: Teljes tokenszám: A létrehozott vagy valaha létrehozandó RVC tokenek maximális száma. Keringésben lévő tokenszám: A piacon jelenleg elérhető és nyilvános kézben lévő tokenek száma. Max. tokenszám: Az összes létező RVC token felső határa. FDV (teljes mértékben hígított értékelés): Az aktuális ár × a max. tokenszám eredményeként számítható ki. Ez előrejelzést ad a teljes piaci tőkeértékről abban az esetben, ha minden token forgalomban van. Inflációs ráta: Azt tükrözi, hogy milyen gyorsan kerülnek bevezetésre az új tokenek, ami befolyásolja a szűkös elérhetőséget és a hosszú távú ármozgást. Miért fontosak ezek a mérőszámok a kereskedők számára? Magas keringésben lévő tokenszám = nagyobb likviditás. Korlátozott max. tokenszám + alacsony infláció = a hosszú távú árfelmérés lehetősége. Átlátható tokenelosztás = nagyobb bizalom a projekt iránt, és a központosított irányítás alacsonyabb kockázata. Magas FDV alacsony aktuális piaci tőkeértékkel = lehetséges túlértékelési jelek. Most, hogy tisztában vagy a(z) RVC tokenomikai adataival, feltérképezheted a(z) RVC token élő árfolyamát!

