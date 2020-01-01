REV3AL (REV3L) tokenomikai adatai Alapvető elemzési és valós idejű piaci adatokat ismerhetsz meg a(z) REV3AL (REV3L) kapcsán többek között a tokenkészlet és az elosztási modell vonatkozásában. Valuta USD

REV3AL (REV3L) tokennel kapcsolatos információk REV3AL is a digital copyright protection and anti-counterfeit solution for artists, creators and Intellectual Property owners in the digital and physical ecosystems. REV3AL allows any user (creator, collector, or marketplace) to verify the authenticity and originality of their collection. REV3AL also preserves the value of original pieces by facilitating verification and flexible digital asset ownership models. Hivatalos webhely: https://rev3al.io Vásárolj most REV3L tokent!

REV3AL (REV3L) tokenomika és árelemzés Alapvető tokenomikai és árfolyamadatokat ismerhetsz meg a(z) REV3AL (REV3L) esetében többek között a piaci tőkeérték, a készletre vonatkozó információk, az FDV és az árelőzmények vonatkozásában. Azonnal áttekintheted a token aktuális értékét és piaci pozícióját. Piaci tőkeérték: $ 88.86K $ 88.86K $ 88.86K Teljes tokenszám: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Keringésben lévő tokenszám: $ 417.49M $ 417.49M $ 417.49M FDV (teljes mértékben hígított értékelés): $ 212.83K $ 212.83K $ 212.83K Minden idők csúcspontja: $ 0.139958 $ 0.139958 $ 0.139958 Minden idők mélypontja: $ 0 $ 0 $ 0 Jelenlegi ár: $ 0.00021283 $ 0.00021283 $ 0.00021283 További tudnivalók a(z) REV3AL (REV3L) áráról

REV3AL (REV3L) tokenomikai adatai: A legfontosabb mérőszámok magyarázata és használati esetek A(z) REV3AL (REV3L) tokenomikai adatainak áttekintése elengedhetetlen a hosszú távú érték, a fenntarthatóság és a potenciál felméréséhez. Kulcsfontosságú mérőszámok és a kiszámításuk módja: Teljes tokenszám: A létrehozott vagy valaha létrehozandó REV3L tokenek maximális száma. Keringésben lévő tokenszám: A piacon jelenleg elérhető és nyilvános kézben lévő tokenek száma. Max. tokenszám: Az összes létező REV3L token felső határa. FDV (teljes mértékben hígított értékelés): Az aktuális ár × a max. tokenszám eredményeként számítható ki. Ez előrejelzést ad a teljes piaci tőkeértékről abban az esetben, ha minden token forgalomban van. Inflációs ráta: Azt tükrözi, hogy milyen gyorsan kerülnek bevezetésre az új tokenek, ami befolyásolja a szűkös elérhetőséget és a hosszú távú ármozgást. Miért fontosak ezek a mérőszámok a kereskedők számára? Magas keringésben lévő tokenszám = nagyobb likviditás. Korlátozott max. tokenszám + alacsony infláció = a hosszú távú árfelmérés lehetősége. Átlátható tokenelosztás = nagyobb bizalom a projekt iránt, és a központosított irányítás alacsonyabb kockázata. Magas FDV alacsony aktuális piaci tőkeértékkel = lehetséges túlértékelési jelek. Most, hogy tisztában vagy a(z) REV3L tokenomikai adataival, feltérképezheted a(z) REV3L token élő árfolyamát!

