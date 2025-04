Mi a(z) REV (REV)

StaynEarn is a Web 2.5 platform that disrupts the short-term rental market by integrating blockchain technology with traditional booking systems. The platform allows hosts to earn REV tokens alongside their rental income and guests to earn rewards for bookings. StaynEarn simplifies blockchain interactions, making it easy for both crypto enthusiasts and regular users to benefit from token rewards, all while providing the familiar experience of traditional booking platforms.

