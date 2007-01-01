Return Finance Lido stETH (RFSTETH) tokenomikai adatai Alapvető elemzési és valós idejű piaci adatokat ismerhetsz meg a(z) Return Finance Lido stETH (RFSTETH) kapcsán többek között a tokenkészlet és az elosztási modell vonatkozásában. Valuta USD

Return Finance Lido stETH (RFSTETH) tokennel kapcsolatos információk Return Finance is the first fully regulated cross-chain DeFi aggregator designed to unlock the earning potential of decentralized finance for retail users, businesses, and institutions. Our platform simplifies DeFi investing by providing a one-stop shop for accessing the best yield opportunities on stablecoins like USDC and EURC and soon altcoins such as BTC, ETH, and SOL. We provide access to the most prominent DeFi protocols, including MakerDAO, Aave, Compound, and Curve, all through a single secure gateway. Hivatalos webhely: https://return.finance/ Fehér könyv: https://docs.return.finance/ Vásárolj most RFSTETH tokent!

Return Finance Lido stETH (RFSTETH) tokenomika és árelemzés Alapvető tokenomikai és árfolyamadatokat ismerhetsz meg a(z) Return Finance Lido stETH (RFSTETH) esetében többek között a piaci tőkeérték, a készletre vonatkozó információk, az FDV és az árelőzmények vonatkozásában. Azonnal áttekintheted a token aktuális értékét és piaci pozícióját. Piaci tőkeérték: $ 1.11 $ 1.11 $ 1.11 Teljes tokenszám: $ 6.85 $ 6.85 $ 6.85 Keringésben lévő tokenszám: $ 6.85 $ 6.85 $ 6.85 FDV (teljes mértékben hígított értékelés): $ 1.11 $ 1.11 $ 1.11 Minden idők csúcspontja: $ 0.187356 $ 0.187356 $ 0.187356 Minden idők mélypontja: $ 0.01883564 $ 0.01883564 $ 0.01883564 Jelenlegi ár: $ 0.162375 $ 0.162375 $ 0.162375 További tudnivalók a(z) Return Finance Lido stETH (RFSTETH) áráról

Return Finance Lido stETH (RFSTETH) tokenomikai adatai: A legfontosabb mérőszámok magyarázata és használati esetek A(z) Return Finance Lido stETH (RFSTETH) tokenomikai adatainak áttekintése elengedhetetlen a hosszú távú érték, a fenntarthatóság és a potenciál felméréséhez. Kulcsfontosságú mérőszámok és a kiszámításuk módja: Teljes tokenszám: A létrehozott vagy valaha létrehozandó RFSTETH tokenek maximális száma. Keringésben lévő tokenszám: A piacon jelenleg elérhető és nyilvános kézben lévő tokenek száma. Max. tokenszám: Az összes létező RFSTETH token felső határa. FDV (teljes mértékben hígított értékelés): Az aktuális ár × a max. tokenszám eredményeként számítható ki. Ez előrejelzést ad a teljes piaci tőkeértékről abban az esetben, ha minden token forgalomban van. Inflációs ráta: Azt tükrözi, hogy milyen gyorsan kerülnek bevezetésre az új tokenek, ami befolyásolja a szűkös elérhetőséget és a hosszú távú ármozgást. Miért fontosak ezek a mérőszámok a kereskedők számára? Magas keringésben lévő tokenszám = nagyobb likviditás. Korlátozott max. tokenszám + alacsony infláció = a hosszú távú árfelmérés lehetősége. Átlátható tokenelosztás = nagyobb bizalom a projekt iránt, és a központosított irányítás alacsonyabb kockázata. Magas FDV alacsony aktuális piaci tőkeértékkel = lehetséges túlértékelési jelek. Most, hogy tisztában vagy a(z) RFSTETH tokenomikai adataival, feltérképezheted a(z) RFSTETH token élő árfolyamát!

RFSTETH árelőrejelzése Tudni akarod, milyen mozgások várhatók a(z) RFSTETH kapcsán? RFSTETH-árelőrejelzési oldalunk a piaci hangulatra, a korábbi trendekre és a technikai mutatókra egyaránt kiterjed, hogy előrejelzési célú áttekintést nyújtson a témában. Akár most rögtön megtekintheted a(z) RFSTETH tokennel kapcsolatos árelőrejelzést!

