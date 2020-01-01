RETSBA (RETSBA) tokenomikai adatai Alapvető elemzési és valós idejű piaci adatokat ismerhetsz meg a(z) RETSBA (RETSBA) kapcsán többek között a tokenkészlet és az elosztási modell vonatkozásában. Valuta USD

RETSBA (RETSBA) tokennel kapcsolatos információk Retsba is the main villain and antagonist of the Pudgy Penguins and Abstract blockchain. He is the first living, breathing villainous memecoin and his goal is to conquer the Abstract blockchain at all costs. Retsba is a memetoken that has built a thriving community through posts on X and Abstract collaborations. Retsba provides comedic and fantastical content via memes and social media posts that serve to give depth to the Pudgy Penguins ecosystem by providing them with the villain they've never had. Hivatalos webhely: https://www.retsba.com Vásárolj most RETSBA tokent!

RETSBA (RETSBA) tokenomika és árelemzés Alapvető tokenomikai és árfolyamadatokat ismerhetsz meg a(z) RETSBA (RETSBA) esetében többek között a piaci tőkeérték, a készletre vonatkozó információk, az FDV és az árelőzmények vonatkozásában. Azonnal áttekintheted a token aktuális értékét és piaci pozícióját. Piaci tőkeérték: $ 2.98M $ 2.98M $ 2.98M Teljes tokenszám: $ 849.32M $ 849.32M $ 849.32M Keringésben lévő tokenszám: $ 817.56M $ 817.56M $ 817.56M FDV (teljes mértékben hígított értékelés): $ 3.10M $ 3.10M $ 3.10M Minden idők csúcspontja: $ 0.00811907 $ 0.00811907 $ 0.00811907 Minden idők mélypontja: $ 0 $ 0 $ 0 Jelenlegi ár: $ 0.00364935 $ 0.00364935 $ 0.00364935 További tudnivalók a(z) RETSBA (RETSBA) áráról

RETSBA (RETSBA) tokenomikai adatai: A legfontosabb mérőszámok magyarázata és használati esetek A(z) RETSBA (RETSBA) tokenomikai adatainak áttekintése elengedhetetlen a hosszú távú érték, a fenntarthatóság és a potenciál felméréséhez. Kulcsfontosságú mérőszámok és a kiszámításuk módja: Teljes tokenszám: A létrehozott vagy valaha létrehozandó RETSBA tokenek maximális száma. Keringésben lévő tokenszám: A piacon jelenleg elérhető és nyilvános kézben lévő tokenek száma. Max. tokenszám: Az összes létező RETSBA token felső határa. FDV (teljes mértékben hígított értékelés): Az aktuális ár × a max. tokenszám eredményeként számítható ki. Ez előrejelzést ad a teljes piaci tőkeértékről abban az esetben, ha minden token forgalomban van. Inflációs ráta: Azt tükrözi, hogy milyen gyorsan kerülnek bevezetésre az új tokenek, ami befolyásolja a szűkös elérhetőséget és a hosszú távú ármozgást. Miért fontosak ezek a mérőszámok a kereskedők számára? Magas keringésben lévő tokenszám = nagyobb likviditás. Korlátozott max. tokenszám + alacsony infláció = a hosszú távú árfelmérés lehetősége. Átlátható tokenelosztás = nagyobb bizalom a projekt iránt, és a központosított irányítás alacsonyabb kockázata. Magas FDV alacsony aktuális piaci tőkeértékkel = lehetséges túlértékelési jelek. Most, hogy tisztában vagy a(z) RETSBA tokenomikai adataival, feltérképezheted a(z) RETSBA token élő árfolyamát!

RETSBA árelőrejelzése Tudni akarod, milyen mozgások várhatók a(z) RETSBA kapcsán? RETSBA-árelőrejelzési oldalunk a piaci hangulatra, a korábbi trendekre és a technikai mutatókra egyaránt kiterjed, hogy előrejelzési célú áttekintést nyújtson a témában. Akár most rögtön megtekintheted a(z) RETSBA tokennel kapcsolatos árelőrejelzést!

