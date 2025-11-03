reterd (RETERD) árinformáció (USD)

24 órás árváltozási tartomány: $ 0.00015221 24h alacsony $ 0.00017073 24h magas Minden idők csúcspontja $ 0.00098339 Legalacsonyabb ár $ 0.00009164 Árváltozás (1H) -2.18% Árváltozás (1D) -6.91% Árváltozás (7D) -36.12%

reterd (RETERD) valós idejű ár: $0.00015294. Az elmúlt 24 órában, a(z)RETERD legalacsonyabb ára $ 0.00015221, legmagasabb ára pedig $ 0.00017073 volt, így aktív piaci volatilitást mutatott. A(z) RETERD valaha volt legmagasabb ára $ 0.00098339, valaha volt legalacsonyabb ára pedig $ 0.00009164 volt.

A rövid távú teljesítményt tekintve a(z) RETERD változása a következő volt: -2.18% az elmúlt órában, -6.91% az elmúlt 24 órában, és -36.12% az elmúlt 7 napban. Ez gyors áttekintést nyújt a legfrissebb árfolyamtrendekről és a MEXC piaci dinamikájáról.

reterd (RETERD) piaci információk

Piaci érték $ 152.81K Volumen (24H) -- Teljes mértékben hígított piaci plafon $ 152.81K Forgalomban lévő készlet 999.74M Teljes tokenszám 999,738,672.81279

A(z) reterd jelenlegi piaci plafonja $ 152.81K, és a 24 órás kereskedési volumene --. A(z) RETERD keringésben lévő tokenszáma 999.74M, és a teljes tokenszám 999738672.81279. A teljes hígított értékelés (FDV) $ 152.81K.