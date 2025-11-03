Retail DAO (RETAIL) árinformáció (USD)

24 órás árváltozási tartomány: $ 0.00095688 $ 0.00095688 $ 0.00095688 24h alacsony $ 0.00100972 $ 0.00100972 $ 0.00100972 24h magas 24h alacsony $ 0.00095688$ 0.00095688 $ 0.00095688 24h magas $ 0.00100972$ 0.00100972 $ 0.00100972 Minden idők csúcspontja $ 0.00157166$ 0.00157166 $ 0.00157166 Legalacsonyabb ár $ 0.0008799$ 0.0008799 $ 0.0008799 Árváltozás (1H) -0.65% Árváltozás (1D) -3.92% Árváltozás (7D) -10.22% Árváltozás (7D) -10.22%

Retail DAO (RETAIL) valós idejű ár: $0.0009575. Az elmúlt 24 órában, a(z)RETAIL legalacsonyabb ára $ 0.00095688, legmagasabb ára pedig $ 0.00100972 volt, így aktív piaci volatilitást mutatott. A(z) RETAIL valaha volt legmagasabb ára $ 0.00157166, valaha volt legalacsonyabb ára pedig $ 0.0008799 volt.

A rövid távú teljesítményt tekintve a(z) RETAIL változása a következő volt: -0.65% az elmúlt órában, -3.92% az elmúlt 24 órában, és -10.22% az elmúlt 7 napban. Ez gyors áttekintést nyújt a legfrissebb árfolyamtrendekről és a MEXC piaci dinamikájáról.

Retail DAO (RETAIL) piaci információk

Piaci érték $ 697.44K$ 697.44K $ 697.44K Volumen (24H) ---- -- Teljes mértékben hígított piaci plafon $ 957.50K$ 957.50K $ 957.50K Forgalomban lévő készlet 728.40M 728.40M 728.40M Teljes tokenszám 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

A(z) Retail DAO jelenlegi piaci plafonja $ 697.44K, és a 24 órás kereskedési volumene --. A(z) RETAIL keringésben lévő tokenszáma 728.40M, és a teljes tokenszám 1000000000.0. A teljes hígított értékelés (FDV) $ 957.50K.