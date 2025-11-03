TőzsdeDEX+
A(z) élő Retail DAO ár ma 0.0009575 USD. Kövesd nyomon a(z) RETAIL USD szerinti árfrissítéseit, az élő diagramokat, a piaci plafont, a 24 órás volument és sok mást. Fedezd fel a(z) RETAIL ártrendjeit könnyedén a MEXC segítségével.A(z) élő Retail DAO ár ma 0.0009575 USD. Kövesd nyomon a(z) RETAIL USD szerinti árfrissítéseit, az élő diagramokat, a piaci plafont, a 24 órás volument és sok mást. Fedezd fel a(z) RETAIL ártrendjeit könnyedén a MEXC segítségével.

További információk a következőről: RETAIL

RETAIL árinformációk

Mi a(z) RETAIL

RETAIL hivatalos webhely

RETAIL tokenomikai adatai

RETAIL árelőrejelzés

Bevételszerzés

Airdrop+

Hírek

Blog

Tanulás

Retail DAO Logó

Retail DAO Ár (RETAIL)

Nem listázott

1 RETAIL-USD élő ár:

$0.0009575
$0.0009575
-3.90%1D
mexc
Ezek a tokenadatok külső felektől származnak. A MEXC kizárólag információaggregátori szerepet tölt be. A MEXC Spot piacon további listázott tokeneket térképezhetsz fel!
USD
Retail DAO (RETAIL) Élő árdiagram
Utolsó frissítés: 2025-11-03 12:24:25 (UTC+8)

Retail DAO (RETAIL) árinformáció (USD)

24 órás árváltozási tartomány:
$ 0.00095688
$ 0.00095688
24h alacsony
$ 0.00100972
$ 0.00100972
24h magas

$ 0.00095688
$ 0.00095688

$ 0.00100972
$ 0.00100972

$ 0.00157166
$ 0.00157166

$ 0.0008799
$ 0.0008799

-0.65%

-3.92%

-10.22%

-10.22%

Retail DAO (RETAIL) valós idejű ár: $0.0009575. Az elmúlt 24 órában, a(z)RETAIL legalacsonyabb ára $ 0.00095688, legmagasabb ára pedig $ 0.00100972 volt, így aktív piaci volatilitást mutatott. A(z) RETAIL valaha volt legmagasabb ára $ 0.00157166, valaha volt legalacsonyabb ára pedig $ 0.0008799 volt.

A rövid távú teljesítményt tekintve a(z) RETAIL változása a következő volt: -0.65% az elmúlt órában, -3.92% az elmúlt 24 órában, és -10.22% az elmúlt 7 napban. Ez gyors áttekintést nyújt a legfrissebb árfolyamtrendekről és a MEXC piaci dinamikájáról.

Retail DAO (RETAIL) piaci információk

$ 697.44K
$ 697.44K

--
--

$ 957.50K
$ 957.50K

728.40M
728.40M

1,000,000,000.0
1,000,000,000.0

A(z) Retail DAO jelenlegi piaci plafonja $ 697.44K, és a 24 órás kereskedési volumene --. A(z) RETAIL keringésben lévő tokenszáma 728.40M, és a teljes tokenszám 1000000000.0. A teljes hígított értékelés (FDV) $ 957.50K.

Retail DAO (RETAIL) árelőzmények USD

A(z) Retail DAOUSD mai árváltozása a következő volt: $ 0.
A(z) Retail DAO USD árváltozása az elmúlt 30 napban a következő volt: $ -0.0001127662.
A(z) Retail DAO USD árváltozása az elmúlt 60 napban a következő volt: $ -0.0003015854.
A(z) Retail DAO USD árváltozása az elmúlt 90 napban a következő volt: $ -0.0001813203510696222.

IdőszakVáltozás (USD)Változás (%)
Ma$ 0-3.92%
30 nap$ -0.0001127662-11.77%
60 nap$ -0.0003015854-31.49%
90 nap$ -0.0001813203510696222-15.92%

Mi a(z) Retail DAO (RETAIL)

Retail DAO is a collective of everyday crypto investors who pool research, alpha, and investment opportunities. The core idea is simple: instead of competing against each other (and the big funds), we share knowledge and make better trades together. $RETAIL is the token that powers access, voting, and community rewards. Think Discord meets on-chain research hub, all run by the people who actually use it. We’re open, transparent, and genuinely want to help regular investors level up.

A MEXC a vezető kriptovaluta-tőzsde, amelyet világszerte több mint 10 millió felhasználó használ. Ez a tőzsde a legszélesebb tokenválasztékkal, a leggyorsabb tokenlistázásokkal és a legalacsonyabb kereskedési díjakkal rendelkezik a piacon. Csatlakozz a MEXC-hez most, hogy megtapasztald a legmagasabb szintű likviditást és a piacon elérhető legversenyképesebb díjakat!

Retail DAO (RETAIL) Erőforrás

Hivatalos webhely

Retail DAO árelőrejelzés (USD)

Mennyit fog érni a(z) Retail DAO (RETAIL) USD pénznemben holnap, a jövő héten vagy a jövő hónapban? Mennyit érhet a(z) Retail DAO (RETAIL) 2025-ben, 2026-ban, 2027-ben, 2028-ban - vagy akár 10 vagy 20 év múlva? Használd az árelőrejelzési eszközünket, hogy megismerd a(z) Retail DAO rövid és hosszú távú előrejelzéseit.

Ellenőrizd a(z) Retail DAO árelőrejelzését most!

RETAIL helyi valutákra

Retail DAO (RETAIL) tokenomikai adatai

Ha tokenomikai adatokat ismersz meg a(z) Retail DAO (RETAIL) kapcsán, mélyebb betekintést nyerhetsz a token hosszú távú értékébe és növekedési potenciáljába. A tokenomika a tokenek elosztásának módjától kezdve egészen a kínálat kezeléséig feltárja a projekt alapvető gazdasági szerkezetét. Akár most rögtön átfogó tokenomikai adatokat ismerhetsz meg a(z) RETAIL token kapcsán!

Az emberek a következőkre kíváncsiak: Egyéb kérdések a következőről: Retail DAO (RETAIL)

Mennyit ér ma a(z) Retail DAO (RETAIL)?
A(z) élő RETAIL ár a(z) USD esetében 0.0009575 USD, amely valós időben frissül a legújabb piaci adatok alapján.
Mi a(z) RETAIL ára a(z) USD esetében?
A(z) RETAIL jelenlegi ára a(z) USD esetében $ 0.0009575. Keresd fel a MEXC-átváltót a pontos tokenátváltásokért.
Mi a(z) Retail DAO piaci plafonja?
A(z) RETAIL piaci plafonja $ 697.44K USD. Piaci plafon = jelenlegi ár × keringésben lévő tokenszám. A token teljes piaci értékét és rangsorát jelzi.
Mi a(z) RETAIL keringésben lévő tokenszáma?
A(z) RETAIL keringésben lévő tokenszáma 728.40M USD.
Mi volt a(z) RETAIL mindenkori legmagasabb ára?
A(z) RETAIL mindenkori legmagasabb ára 0.00157166 USD.
Mi volt a(z) RETAIL mindenkori legmagasabb ár?
A(z) RETAIL mindenkori legalacsonyabb ára 0.0008799 USD.
Mekkora a(z) RETAIL kereskedési volumene?
A(z) RETAIL élő 24 órás kereskedési volumene -- USD.
A(z) RETAIL ára emelkedni fog idén?
A(z) RETAIL a piaci feltételek és a projektfejlődés függvényében idén magasabbra emelkedhet. Keresd fel a(z) RETAIL árelőrejelzését a részletesebb elemzésért.
Utolsó frissítés: 2025-11-03 12:24:25 (UTC+8)

Retail DAO (RETAIL) fontos iparági frissítések

Idő (UTC+8)TípusInformáció
11-02 15:42:00Iparági frissítések
The total market cap of stablecoins decreased by 0.45% over the past week, still maintaining above $300 billion
11-01 15:13:00Iparági frissítések
Bitcoin's October monthly candle closed down 3.69%, marking the third declining October in history
11-01 13:14:00Iparági frissítések
Crypto market shows slight warming, all three major U.S. stock indices record at least six consecutive monthly gains
10-31 18:37:21Iparági frissítések
Crypto Fear & Greed Index currently at 29, market sentiment remains in "Fear"
10-31 15:48:21Iparági frissítések
Data: The peak trading volume of CEX in this crypto bull market is still far below the 2021 level
10-31 05:09:00Iparági frissítések
$1.134 billion liquidated across the market in the past 24 hours, mainly long positions

Jogi nyilatkozat

A kriptovaluták árai nagy piaci kockázatoknak és áringadozásoknak vannak kitéve. Olyan projektekbe és termékekbe kell befektetned, melyeket ismersz, és tisztában vagy az azzal járó kockázatokkal. Alaposan mérlegeld befektetési tapasztalatod, pénzügyi helyzeted, befektetési céljaidat és kockázattűrő képességed, és minden befektetés előtt konzultálj független pénzügyi tanácsadóval. Ez az anyag nem értelmezhető pénzügyi tanácsként. A múltbeli hozam nem megbízható mutatója a jövőbeli hozamnak. A befektetésed értéke csökkenhet és emelkedhet is, és előfordulhat, hogy nem kapod vissza a befektetett összeget. Kizárólag Te felelsz a befektetési döntéseidért. A MEXC nem vállal felelősséget az esetleges veszteségekért. További információkért tekintsd meg a Felhasználási feltételeket és a Kockázati figyelmeztetést. Vedd figyelembe, hogy a fent említett kriptovalutára vonatkozó, itt bemutatott adatok (például a jelenlegi élő ára) harmadik féltől származó forrásokon alapulnak. Ezeket „ahogy vannak” alapon és kizárólag tájékoztatási célból jelenítjük meg, mindenféle nyilatkozat vagy garancia nélkül. A harmadik felek webhelyeire mutató linkek szintén nem tartoznak a MEXC ellenőrzése alá. A MEXC nem vállal felelősséget az ilyen harmadik felek webhelyeinek és azok tartalmának megbízhatóságáért és pontosságáért.

$107,815.14

$3,739.18

$177.80

$1.0603

$0.9999

$107,815.14

$3,739.18

$177.80

$84.04

$2.4361

$0.00000

$0.00000

$0.0373

$0.05909

$0.09997

$0.000000002000

$0.0000544

$0.00005471

$0.0054532

$0.000000000498

