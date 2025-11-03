Restaking Vault ETH (RSTETH) árinformáció (USD)

24 órás árváltozási tartomány: $ 0 $ 0 $ 0 24h alacsony $ 0 $ 0 $ 0 24h magas 24h alacsony $ 0$ 0 $ 0 24h magas $ 0$ 0 $ 0 Minden idők csúcspontja $ 6,262.2$ 6,262.2 $ 6,262.2 Legalacsonyabb ár $ 4,034.51$ 4,034.51 $ 4,034.51 Árváltozás (1H) -- Árváltozás (1D) -- Árváltozás (7D) -6.79% Árváltozás (7D) -6.79%

Restaking Vault ETH (RSTETH) valós idejű ár: $4,761.82. Az elmúlt 24 órában, a(z)RSTETH legalacsonyabb ára $ 0, legmagasabb ára pedig $ 0 volt, így aktív piaci volatilitást mutatott. A(z) RSTETH valaha volt legmagasabb ára $ 6,262.2, valaha volt legalacsonyabb ára pedig $ 4,034.51 volt.

A rövid távú teljesítményt tekintve a(z) RSTETH változása a következő volt: -- az elmúlt órában, -- az elmúlt 24 órában, és -6.79% az elmúlt 7 napban. Ez gyors áttekintést nyújt a legfrissebb árfolyamtrendekről és a MEXC piaci dinamikájáról.

Restaking Vault ETH (RSTETH) piaci információk

Piaci érték $ 136.72M$ 136.72M $ 136.72M Volumen (24H) ---- -- Teljes mértékben hígított piaci plafon $ 136.72M$ 136.72M $ 136.72M Forgalomban lévő készlet 28.71K 28.71K 28.71K Teljes tokenszám 28,712.60778900392 28,712.60778900392 28,712.60778900392

A(z) Restaking Vault ETH jelenlegi piaci plafonja $ 136.72M, és a 24 órás kereskedési volumene --. A(z) RSTETH keringésben lévő tokenszáma 28.71K, és a teljes tokenszám 28712.60778900392. A teljes hígított értékelés (FDV) $ 136.72M.