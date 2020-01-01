Restaked sAVAX (RSAVAX) tokenomikai adatai Alapvető elemzési és valós idejű piaci adatokat ismerhetsz meg a(z) Restaked sAVAX (RSAVAX) kapcsán többek között a tokenkészlet és az elosztási modell vonatkozásában. Valuta USD

rsAVAX is restaked sAVAX, allowing users to benefit from native sAVAX yield as well as rewards for providing crypto-economic security to Avalanche L1s. Users deposit sAVAX and receive rsAVAX at a 1:1 ratio. Yield Yak then acts as a curator on Suzaku's restaking marketplace, deploing sAVAX as collateral to Avalanche Operators and Avalanche L1s, in exchange for rewards. These rewards are compounded into the value of rsAVAX. Hivatalos webhely: https://yieldyak.com/avalanche/milk/0xDf788AD40181894dA035B827cDF55C523bf52F67/ Fehér könyv: https://docs.yieldyak.com/milk-vaults/rsavax-suzaku-restaking

Restaked sAVAX (RSAVAX) tokenomika és árelemzés Alapvető tokenomikai és árfolyamadatokat ismerhetsz meg a(z) Restaked sAVAX (RSAVAX) esetében többek között a piaci tőkeérték, a készletre vonatkozó információk, az FDV és az árelőzmények vonatkozásában. Azonnal áttekintheted a token aktuális értékét és piaci pozícióját. Piaci tőkeérték: $ 3.75M $ 3.75M $ 3.75M Teljes tokenszám: $ 127.79K $ 127.79K $ 127.79K Keringésben lévő tokenszám: $ 127.79K $ 127.79K $ 127.79K FDV (teljes mértékben hígított értékelés): $ 3.75M $ 3.75M $ 3.75M Minden idők csúcspontja: $ 49.42 $ 49.42 $ 49.42 Minden idők mélypontja: $ 17.69 $ 17.69 $ 17.69 Jelenlegi ár: $ 29.38 $ 29.38 $ 29.38 További tudnivalók a(z) Restaked sAVAX (RSAVAX) áráról

Restaked sAVAX (RSAVAX) tokenomikai adatai: A legfontosabb mérőszámok magyarázata és használati esetek A(z) Restaked sAVAX (RSAVAX) tokenomikai adatainak áttekintése elengedhetetlen a hosszú távú érték, a fenntarthatóság és a potenciál felméréséhez. Kulcsfontosságú mérőszámok és a kiszámításuk módja: Teljes tokenszám: A létrehozott vagy valaha létrehozandó RSAVAX tokenek maximális száma. Keringésben lévő tokenszám: A piacon jelenleg elérhető és nyilvános kézben lévő tokenek száma. Max. tokenszám: Az összes létező RSAVAX token felső határa. FDV (teljes mértékben hígított értékelés): Az aktuális ár × a max. tokenszám eredményeként számítható ki. Ez előrejelzést ad a teljes piaci tőkeértékről abban az esetben, ha minden token forgalomban van. Inflációs ráta: Azt tükrözi, hogy milyen gyorsan kerülnek bevezetésre az új tokenek, ami befolyásolja a szűkös elérhetőséget és a hosszú távú ármozgást. Miért fontosak ezek a mérőszámok a kereskedők számára? Magas keringésben lévő tokenszám = nagyobb likviditás. Korlátozott max. tokenszám + alacsony infláció = a hosszú távú árfelmérés lehetősége. Átlátható tokenelosztás = nagyobb bizalom a projekt iránt, és a központosított irányítás alacsonyabb kockázata. Magas FDV alacsony aktuális piaci tőkeértékkel = lehetséges túlértékelési jelek. Most, hogy tisztában vagy a(z) RSAVAX tokenomikai adataival, feltérképezheted a(z) RSAVAX token élő árfolyamát!

RSAVAX árelőrejelzése Tudni akarod, milyen mozgások várhatók a(z) RSAVAX kapcsán? RSAVAX-árelőrejelzési oldalunk a piaci hangulatra, a korábbi trendekre és a technikai mutatókra egyaránt kiterjed, hogy előrejelzési célú áttekintést nyújtson a témában. Akár most rögtön megtekintheted a(z) RSAVAX tokennel kapcsolatos árelőrejelzést!

