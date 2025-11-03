Resister (RSTR) árinformáció (USD)

24 órás árváltozási tartomány: $ 0.00959639 24h alacsony $ 0.01082255 24h magas Minden idők csúcspontja $ 0.01580666 Legalacsonyabb ár $ 0.00904015 Árváltozás (1H) -2.14% Árváltozás (1D) -3.23% Árváltozás (7D) -18.55%

Resister (RSTR) valós idejű ár: $0.01038275. Az elmúlt 24 órában, a(z)RSTR legalacsonyabb ára $ 0.00959639, legmagasabb ára pedig $ 0.01082255 volt, így aktív piaci volatilitást mutatott. A(z) RSTR valaha volt legmagasabb ára $ 0.01580666, valaha volt legalacsonyabb ára pedig $ 0.00904015 volt.

A rövid távú teljesítményt tekintve a(z) RSTR változása a következő volt: -2.14% az elmúlt órában, -3.23% az elmúlt 24 órában, és -18.55% az elmúlt 7 napban. Ez gyors áttekintést nyújt a legfrissebb árfolyamtrendekről és a MEXC piaci dinamikájáról.

Resister (RSTR) piaci információk

Piaci érték $ 1.30M Volumen (24H) -- Teljes mértékben hígított piaci plafon $ 10.40M Forgalomban lévő készlet 125.50M Teljes tokenszám 1,000,000,000.0

A(z) Resister jelenlegi piaci plafonja $ 1.30M, és a 24 órás kereskedési volumene --. A(z) RSTR keringésben lévő tokenszáma 125.50M, és a teljes tokenszám 1000000000.0. A teljes hígított értékelés (FDV) $ 10.40M.