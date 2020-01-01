Resistance Girl (REGI) tokenomikai adatai Alapvető elemzési és valós idejű piaci adatokat ismerhetsz meg a(z) Resistance Girl (REGI) kapcsán többek között a tokenkészlet és az elosztási modell vonatkozásában. Valuta USD

Resistance Girl (REGI) tokennel kapcsolatos információk Launched to spotlight the collective effort against online suppression, she embodies the spirit of digital defiance. Resistance Girl champions the growth of TON — The Open Network and Telegram, rallying a decentralized community committed to fighting for digital freedom, enhancing network adoption, and fostering a space for open communication and innovation on TON Hivatalos webhely: https://regiton.net/ Vásárolj most REGI tokent!

Resistance Girl (REGI) tokenomika és árelemzés Alapvető tokenomikai és árfolyamadatokat ismerhetsz meg a(z) Resistance Girl (REGI) esetében többek között a piaci tőkeérték, a készletre vonatkozó információk, az FDV és az árelőzmények vonatkozásában. Azonnal áttekintheted a token aktuális értékét és piaci pozícióját. Piaci tőkeérték: $ 102.67K $ 102.67K $ 102.67K Teljes tokenszám: $ 100.00M $ 100.00M $ 100.00M Keringésben lévő tokenszám: $ 100.00M $ 100.00M $ 100.00M FDV (teljes mértékben hígított értékelés): $ 102.67K $ 102.67K $ 102.67K Minden idők csúcspontja: $ 0.05778 $ 0.05778 $ 0.05778 Minden idők mélypontja: $ 0 $ 0 $ 0 Jelenlegi ár: $ 0.00102669 $ 0.00102669 $ 0.00102669 További tudnivalók a(z) Resistance Girl (REGI) áráról

Resistance Girl (REGI) tokenomikai adatai: A legfontosabb mérőszámok magyarázata és használati esetek A(z) Resistance Girl (REGI) tokenomikai adatainak áttekintése elengedhetetlen a hosszú távú érték, a fenntarthatóság és a potenciál felméréséhez. Kulcsfontosságú mérőszámok és a kiszámításuk módja: Teljes tokenszám: A létrehozott vagy valaha létrehozandó REGI tokenek maximális száma. Keringésben lévő tokenszám: A piacon jelenleg elérhető és nyilvános kézben lévő tokenek száma. Max. tokenszám: Az összes létező REGI token felső határa. FDV (teljes mértékben hígított értékelés): Az aktuális ár × a max. tokenszám eredményeként számítható ki. Ez előrejelzést ad a teljes piaci tőkeértékről abban az esetben, ha minden token forgalomban van. Inflációs ráta: Azt tükrözi, hogy milyen gyorsan kerülnek bevezetésre az új tokenek, ami befolyásolja a szűkös elérhetőséget és a hosszú távú ármozgást. Miért fontosak ezek a mérőszámok a kereskedők számára? Magas keringésben lévő tokenszám = nagyobb likviditás. Korlátozott max. tokenszám + alacsony infláció = a hosszú távú árfelmérés lehetősége. Átlátható tokenelosztás = nagyobb bizalom a projekt iránt, és a központosított irányítás alacsonyabb kockázata. Magas FDV alacsony aktuális piaci tőkeértékkel = lehetséges túlértékelési jelek. Most, hogy tisztában vagy a(z) REGI tokenomikai adataival, feltérképezheted a(z) REGI token élő árfolyamát!

REGI árelőrejelzése Tudni akarod, milyen mozgások várhatók a(z) REGI kapcsán? REGI-árelőrejelzési oldalunk a piaci hangulatra, a korábbi trendekre és a technikai mutatókra egyaránt kiterjed, hogy előrejelzési célú áttekintést nyújtson a témában. Akár most rögtön megtekintheted a(z) REGI tokennel kapcsolatos árelőrejelzést!

