Reservoir rUSD (RUSD) tokenomikai adatai Alapvető elemzési és valós idejű piaci adatokat ismerhetsz meg a(z) Reservoir rUSD (RUSD) kapcsán többek között a tokenkészlet és az elosztási modell vonatkozásában. Valuta USD

Reservoir rUSD (RUSD) tokennel kapcsolatos információk Reservoir Protocol was created to offer users the most trusted and scalable decentralized, next-gen stablecoin protocol as part of a broader effort to address the market’s demand for a decentralized, scalable, efficient, and yield-bearing stablecoin. As a permissionless protocol on Ethereum with native integration on top-tier networks, Reservoir offers users globally access to a next-gen stablecoin, a liquid yielding asset, a term-based yielding asset, and a permissionless lending market. Backed by multiple digital and Real World Assets (RWA), Reservoir provides the most scalable stablecoin through DeFi applications and RWA integrations, offering better and more consistent yields than other stablecoin protocols, irrespective of market conditions. Hivatalos webhely: https://www.reservoir.xyz/ Fehér könyv: https://docs.reservoir.xyz/ Vásárolj most RUSD tokent!

Reservoir rUSD (RUSD) tokenomika és árelemzés Alapvető tokenomikai és árfolyamadatokat ismerhetsz meg a(z) Reservoir rUSD (RUSD) esetében többek között a piaci tőkeérték, a készletre vonatkozó információk, az FDV és az árelőzmények vonatkozásában. Azonnal áttekintheted a token aktuális értékét és piaci pozícióját. Piaci tőkeérték: $ 70.96M $ 70.96M $ 70.96M Teljes tokenszám: $ 70.58M $ 70.58M $ 70.58M Keringésben lévő tokenszám: $ 70.92M $ 70.92M $ 70.92M FDV (teljes mértékben hígított értékelés): $ 70.62M $ 70.62M $ 70.62M Minden idők csúcspontja: $ 2.0 $ 2.0 $ 2.0 Minden idők mélypontja: $ 0.971575 $ 0.971575 $ 0.971575 Jelenlegi ár: $ 1.001 $ 1.001 $ 1.001 További tudnivalók a(z) Reservoir rUSD (RUSD) áráról

Reservoir rUSD (RUSD) tokenomikai adatai: A legfontosabb mérőszámok magyarázata és használati esetek A(z) Reservoir rUSD (RUSD) tokenomikai adatainak áttekintése elengedhetetlen a hosszú távú érték, a fenntarthatóság és a potenciál felméréséhez. Kulcsfontosságú mérőszámok és a kiszámításuk módja: Teljes tokenszám: A létrehozott vagy valaha létrehozandó RUSD tokenek maximális száma. Keringésben lévő tokenszám: A piacon jelenleg elérhető és nyilvános kézben lévő tokenek száma. Max. tokenszám: Az összes létező RUSD token felső határa. FDV (teljes mértékben hígított értékelés): Az aktuális ár × a max. tokenszám eredményeként számítható ki. Ez előrejelzést ad a teljes piaci tőkeértékről abban az esetben, ha minden token forgalomban van. Inflációs ráta: Azt tükrözi, hogy milyen gyorsan kerülnek bevezetésre az új tokenek, ami befolyásolja a szűkös elérhetőséget és a hosszú távú ármozgást. Miért fontosak ezek a mérőszámok a kereskedők számára? Magas keringésben lévő tokenszám = nagyobb likviditás. Korlátozott max. tokenszám + alacsony infláció = a hosszú távú árfelmérés lehetősége. Átlátható tokenelosztás = nagyobb bizalom a projekt iránt, és a központosított irányítás alacsonyabb kockázata. Magas FDV alacsony aktuális piaci tőkeértékkel = lehetséges túlértékelési jelek. Most, hogy tisztában vagy a(z) RUSD tokenomikai adataival, feltérképezheted a(z) RUSD token élő árfolyamát!

RUSD árelőrejelzése Tudni akarod, milyen mozgások várhatók a(z) RUSD kapcsán? RUSD-árelőrejelzési oldalunk a piaci hangulatra, a korábbi trendekre és a technikai mutatókra egyaránt kiterjed, hogy előrejelzési célú áttekintést nyújtson a témában. Akár most rögtön megtekintheted a(z) RUSD tokennel kapcsolatos árelőrejelzést!

