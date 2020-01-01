ResearchCoin (RSC) tokenomikai adatai Alapvető elemzési és valós idejű piaci adatokat ismerhetsz meg a(z) ResearchCoin (RSC) kapcsán többek között a tokenkészlet és az elosztási modell vonatkozásában. Valuta USD

The mission of ResearchHub is to accelerate the pace of science. Our goal is to make a modern mobile and web application where people can collaborate on scientific research in a more efficient way, similar to what GitHub has done for software engineering. ResearchCoin (RSC) is the community governance and rewards token on the ResearchHub platform. RSC is used to reward scientific contributors for certain behaviors (i.e. uploading scientific literature, distributed to most upvoted content etc). It can also be used for users to tip content they like and open bounties to incentivize completion of scientific tasks (i.e. pay for peer review, request a meta-analysis, generate graphical abstracts for scientific papers etc). 2 minute new short video outlining ResearchHub/ResearchCoin and the value proposition: https://www.youtube.com/watch?v=mbIdAODhcXo Hivatalos webhely: https://www.researchhub.com/

ResearchCoin (RSC) tokenomika és árelemzés Alapvető tokenomikai és árfolyamadatokat ismerhetsz meg a(z) ResearchCoin (RSC) esetében többek között a piaci tőkeérték, a készletre vonatkozó információk, az FDV és az árelőzmények vonatkozásában. Azonnal áttekintheted a token aktuális értékét és piaci pozícióját. Piaci tőkeérték: $ 56.80M $ 56.80M $ 56.80M Teljes tokenszám: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Keringésben lévő tokenszám: $ 119.10M $ 119.10M $ 119.10M FDV (teljes mértékben hígított értékelés): $ 476.94M $ 476.94M $ 476.94M Minden idők csúcspontja: $ 1.51 $ 1.51 $ 1.51 Minden idők mélypontja: $ 0.00308244 $ 0.00308244 $ 0.00308244 Jelenlegi ár: $ 0.476933 $ 0.476933 $ 0.476933 További tudnivalók a(z) ResearchCoin (RSC) áráról

ResearchCoin (RSC) tokenomikai adatai: A legfontosabb mérőszámok magyarázata és használati esetek A(z) ResearchCoin (RSC) tokenomikai adatainak áttekintése elengedhetetlen a hosszú távú érték, a fenntarthatóság és a potenciál felméréséhez. Kulcsfontosságú mérőszámok és a kiszámításuk módja: Teljes tokenszám: A létrehozott vagy valaha létrehozandó RSC tokenek maximális száma. Keringésben lévő tokenszám: A piacon jelenleg elérhető és nyilvános kézben lévő tokenek száma. Max. tokenszám: Az összes létező RSC token felső határa. FDV (teljes mértékben hígított értékelés): Az aktuális ár × a max. tokenszám eredményeként számítható ki. Ez előrejelzést ad a teljes piaci tőkeértékről abban az esetben, ha minden token forgalomban van. Inflációs ráta: Azt tükrözi, hogy milyen gyorsan kerülnek bevezetésre az új tokenek, ami befolyásolja a szűkös elérhetőséget és a hosszú távú ármozgást. Miért fontosak ezek a mérőszámok a kereskedők számára? Magas keringésben lévő tokenszám = nagyobb likviditás. Korlátozott max. tokenszám + alacsony infláció = a hosszú távú árfelmérés lehetősége. Átlátható tokenelosztás = nagyobb bizalom a projekt iránt, és a központosított irányítás alacsonyabb kockázata. Magas FDV alacsony aktuális piaci tőkeértékkel = lehetséges túlértékelési jelek. Most, hogy tisztában vagy a(z) RSC tokenomikai adataival, feltérképezheted a(z) RSC token élő árfolyamát!

RSC árelőrejelzése Tudni akarod, milyen mozgások várhatók a(z) RSC kapcsán? RSC-árelőrejelzési oldalunk a piaci hangulatra, a korábbi trendekre és a technikai mutatókra egyaránt kiterjed, hogy előrejelzési célú áttekintést nyújtson a témában.

