RepubliK (RPK) árinformáció (USD)

24 órás árváltozási tartomány: $ 0.00022543 $ 0.00022543 $ 0.00022543 24h alacsony $ 0.00033491 $ 0.00033491 $ 0.00033491 24h magas 24h alacsony $ 0.00022543$ 0.00022543 $ 0.00022543 24h magas $ 0.00033491$ 0.00033491 $ 0.00033491 Minden idők csúcspontja $ 0.100376$ 0.100376 $ 0.100376 Legalacsonyabb ár $ 0.00004161$ 0.00004161 $ 0.00004161 Árváltozás (1H) -0.00% Árváltozás (1D) -3.47% Árváltozás (7D) -9.26% Árváltozás (7D) -9.26%

RepubliK (RPK) valós idejű ár: $0.00024498. Az elmúlt 24 órában, a(z)RPK legalacsonyabb ára $ 0.00022543, legmagasabb ára pedig $ 0.00033491 volt, így aktív piaci volatilitást mutatott. A(z) RPK valaha volt legmagasabb ára $ 0.100376, valaha volt legalacsonyabb ára pedig $ 0.00004161 volt.

A rövid távú teljesítményt tekintve a(z) RPK változása a következő volt: -0.00% az elmúlt órában, -3.47% az elmúlt 24 órában, és -9.26% az elmúlt 7 napban. Ez gyors áttekintést nyújt a legfrissebb árfolyamtrendekről és a MEXC piaci dinamikájáról.

RepubliK (RPK) piaci információk

Piaci érték $ 49.00K$ 49.00K $ 49.00K Volumen (24H) ---- -- Teljes mértékben hígított piaci plafon $ 734.95K$ 734.95K $ 734.95K Forgalomban lévő készlet 200.00M 200.00M 200.00M Teljes tokenszám 3,000,000,000.0 3,000,000,000.0 3,000,000,000.0

A(z) RepubliK jelenlegi piaci plafonja $ 49.00K, és a 24 órás kereskedési volumene --. A(z) RPK keringésben lévő tokenszáma 200.00M, és a teljes tokenszám 3000000000.0. A teljes hígított értékelés (FDV) $ 734.95K.