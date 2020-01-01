REPO ANALYZER AI (REPOALYZE) tokenomikai adatai Alapvető elemzési és valós idejű piaci adatokat ismerhetsz meg a(z) REPO ANALYZER AI (REPOALYZE) kapcsán többek között a tokenkészlet és az elosztási modell vonatkozásában. Valuta USD

REPO ANALYZER AI (REPOALYZE) tokennel kapcsolatos információk RepoAnalyzer is a decentralized analysis platform designed to verify the authenticity and legitimacy of blockchain projects through GitHub repository analysis. The platform combines AI-powered code analysis with community-driven verification to identify potential risks in cryptocurrency projects. The platform serves as a critical infrastructure tool for the blockchain ecosystem, helping users make informed decisions by providing objective analysis of project repositories. RepoAnalyzer's analysis methodology combines on-chain data, repository metrics, and AI pattern recognition to generate comprehensive project assessments. Hivatalos webhely: https://repoanalyzer.site/ Fehér könyv: https://hackmd.io/@repoanalyzer/SJ7fg688yx Vásárolj most REPOALYZE tokent!

REPO ANALYZER AI (REPOALYZE) tokenomika és árelemzés Alapvető tokenomikai és árfolyamadatokat ismerhetsz meg a(z) REPO ANALYZER AI (REPOALYZE) esetében többek között a piaci tőkeérték, a készletre vonatkozó információk, az FDV és az árelőzmények vonatkozásában. Azonnal áttekintheted a token aktuális értékét és piaci pozícióját. Piaci tőkeérték: $ 36.28K $ 36.28K $ 36.28K Teljes tokenszám: $ 999.80M $ 999.80M $ 999.80M Keringésben lévő tokenszám: $ 990.06M $ 990.06M $ 990.06M FDV (teljes mértékben hígított értékelés): $ 36.64K $ 36.64K $ 36.64K Minden idők csúcspontja: $ 0.00205628 $ 0.00205628 $ 0.00205628 Minden idők mélypontja: $ 0 $ 0 $ 0 Jelenlegi ár: $ 0 $ 0 $ 0 További tudnivalók a(z) REPO ANALYZER AI (REPOALYZE) áráról

REPO ANALYZER AI (REPOALYZE) tokenomikai adatai: A legfontosabb mérőszámok magyarázata és használati esetek A(z) REPO ANALYZER AI (REPOALYZE) tokenomikai adatainak áttekintése elengedhetetlen a hosszú távú érték, a fenntarthatóság és a potenciál felméréséhez. Kulcsfontosságú mérőszámok és a kiszámításuk módja: Teljes tokenszám: A létrehozott vagy valaha létrehozandó REPOALYZE tokenek maximális száma. Keringésben lévő tokenszám: A piacon jelenleg elérhető és nyilvános kézben lévő tokenek száma. Max. tokenszám: Az összes létező REPOALYZE token felső határa. FDV (teljes mértékben hígított értékelés): Az aktuális ár × a max. tokenszám eredményeként számítható ki. Ez előrejelzést ad a teljes piaci tőkeértékről abban az esetben, ha minden token forgalomban van. Inflációs ráta: Azt tükrözi, hogy milyen gyorsan kerülnek bevezetésre az új tokenek, ami befolyásolja a szűkös elérhetőséget és a hosszú távú ármozgást. Miért fontosak ezek a mérőszámok a kereskedők számára? Magas keringésben lévő tokenszám = nagyobb likviditás. Korlátozott max. tokenszám + alacsony infláció = a hosszú távú árfelmérés lehetősége. Átlátható tokenelosztás = nagyobb bizalom a projekt iránt, és a központosított irányítás alacsonyabb kockázata. Magas FDV alacsony aktuális piaci tőkeértékkel = lehetséges túlértékelési jelek. Most, hogy tisztában vagy a(z) REPOALYZE tokenomikai adataival, feltérképezheted a(z) REPOALYZE token élő árfolyamát!

REPOALYZE árelőrejelzése Tudni akarod, milyen mozgások várhatók a(z) REPOALYZE kapcsán? REPOALYZE-árelőrejelzési oldalunk a piaci hangulatra, a korábbi trendekre és a technikai mutatókra egyaránt kiterjed, hogy előrejelzési célú áttekintést nyújtson a témában. Akár most rögtön megtekintheted a(z) REPOALYZE tokennel kapcsolatos árelőrejelzést!

