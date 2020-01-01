Renzo Restaked SOL (EZSOL) tokenomikai adatai Alapvető elemzési és valós idejű piaci adatokat ismerhetsz meg a(z) Renzo Restaked SOL (EZSOL) kapcsán többek között a tokenkészlet és az elosztási modell vonatkozásában. Valuta USD

Renzo Restaked SOL (EZSOL) tokennel kapcsolatos információk Renzo is a restaking protocol that abstracts and manages Actively Validated Services (AVS) strategies for Liquid Restaking Tokens (LRTs), making Ethereum and Solana restaking ezpz and accessible to everyone. The products $ezETH, $pzETH, and $ezSOL serve as interfaces to the EigenLayer, Symbiotic, and Jito Network ecosystems, respectively. Renzo's mission is to make restaking easy and accessible to everyone. ezSOL is the flagship vault restaking token representing a user's restaked position on Jito. Users can deposit JitoSOL and, soon, SOL and receive ezSOL, representing their position in securing Node Consensus Networks (NCNs). Restakers will generate staking, restaking, and Maximal Extractable Value (MEV) rewards that will be auto-compounded in ezSOL. Hivatalos webhely: https://app.renzoprotocol.com/ezsol Fehér könyv: https://docs.renzoprotocol.com/docs/ Vásárolj most EZSOL tokent!

Renzo Restaked SOL (EZSOL) tokenomika és árelemzés Alapvető tokenomikai és árfolyamadatokat ismerhetsz meg a(z) Renzo Restaked SOL (EZSOL) esetében többek között a piaci tőkeérték, a készletre vonatkozó információk, az FDV és az árelőzmények vonatkozásában. Azonnal áttekintheted a token aktuális értékét és piaci pozícióját. Piaci tőkeérték: $ 32.31M $ 32.31M $ 32.31M Teljes tokenszám: $ 129.62K $ 129.62K $ 129.62K Keringésben lévő tokenszám: $ 129.62K $ 129.62K $ 129.62K FDV (teljes mértékben hígított értékelés): $ 32.31M $ 32.31M $ 32.31M Minden idők csúcspontja: $ 344.19 $ 344.19 $ 344.19 Minden idők mélypontja: $ 113.54 $ 113.54 $ 113.54 Jelenlegi ár: $ 249.24 $ 249.24 $ 249.24 További tudnivalók a(z) Renzo Restaked SOL (EZSOL) áráról

Renzo Restaked SOL (EZSOL) tokenomikai adatai: A legfontosabb mérőszámok magyarázata és használati esetek A(z) Renzo Restaked SOL (EZSOL) tokenomikai adatainak áttekintése elengedhetetlen a hosszú távú érték, a fenntarthatóság és a potenciál felméréséhez. Kulcsfontosságú mérőszámok és a kiszámításuk módja: Teljes tokenszám: A létrehozott vagy valaha létrehozandó EZSOL tokenek maximális száma. Keringésben lévő tokenszám: A piacon jelenleg elérhető és nyilvános kézben lévő tokenek száma. Max. tokenszám: Az összes létező EZSOL token felső határa. FDV (teljes mértékben hígított értékelés): Az aktuális ár × a max. tokenszám eredményeként számítható ki. Ez előrejelzést ad a teljes piaci tőkeértékről abban az esetben, ha minden token forgalomban van. Inflációs ráta: Azt tükrözi, hogy milyen gyorsan kerülnek bevezetésre az új tokenek, ami befolyásolja a szűkös elérhetőséget és a hosszú távú ármozgást. Miért fontosak ezek a mérőszámok a kereskedők számára? Magas keringésben lévő tokenszám = nagyobb likviditás. Korlátozott max. tokenszám + alacsony infláció = a hosszú távú árfelmérés lehetősége. Átlátható tokenelosztás = nagyobb bizalom a projekt iránt, és a központosított irányítás alacsonyabb kockázata. Magas FDV alacsony aktuális piaci tőkeértékkel = lehetséges túlértékelési jelek. Most, hogy tisztában vagy a(z) EZSOL tokenomikai adataival, feltérképezheted a(z) EZSOL token élő árfolyamát!

EZSOL árelőrejelzése Tudni akarod, milyen mozgások várhatók a(z) EZSOL kapcsán? EZSOL-árelőrejelzési oldalunk a piaci hangulatra, a korábbi trendekre és a technikai mutatókra egyaránt kiterjed, hogy előrejelzési célú áttekintést nyújtson a témában. Akár most rögtön megtekintheted a(z) EZSOL tokennel kapcsolatos árelőrejelzést!

