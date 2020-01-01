Renzo Restaked EIGEN (EZEIGEN) tokenomikai adatai Alapvető elemzési és valós idejű piaci adatokat ismerhetsz meg a(z) Renzo Restaked EIGEN (EZEIGEN) kapcsán többek között a tokenkészlet és az elosztási modell vonatkozásában. Valuta USD

Renzo Restaked EIGEN (EZEIGEN) tokennel kapcsolatos információk Renzo is a restaking protocol that abstracts and manages AVS strategies for Liquid Restaking Tokens (LRTs), making Ethereum and Solana restaking ezpz and accessible to everyone. The products $ezETH, $pzETH, and $ezSOL serve as interfaces to the EigenLayer, Symbiotic, and Jito Network ecosystems, respectively. Renzo's mission is to make restaking easy and accessible to everyone while abstracting the complexity away from the end user. Hivatalos webhely: https://www.renzoprotocol.com/ Vásárolj most EZEIGEN tokent!

Renzo Restaked EIGEN (EZEIGEN) tokenomika és árelemzés Alapvető tokenomikai és árfolyamadatokat ismerhetsz meg a(z) Renzo Restaked EIGEN (EZEIGEN) esetében többek között a piaci tőkeérték, a készletre vonatkozó információk, az FDV és az árelőzmények vonatkozásában. Azonnal áttekintheted a token aktuális értékét és piaci pozícióját. Piaci tőkeérték: $ 2.68M $ 2.68M $ 2.68M Teljes tokenszám: $ 1.96M $ 1.96M $ 1.96M Keringésben lévő tokenszám: $ 1.96M $ 1.96M $ 1.96M FDV (teljes mértékben hígított értékelés): $ 2.67M $ 2.67M $ 2.67M Minden idők csúcspontja: $ 5.56 $ 5.56 $ 5.56 Minden idők mélypontja: $ 0.74914 $ 0.74914 $ 0.74914 Jelenlegi ár: $ 1.36 $ 1.36 $ 1.36 További tudnivalók a(z) Renzo Restaked EIGEN (EZEIGEN) áráról

Renzo Restaked EIGEN (EZEIGEN) tokenomikai adatai: A legfontosabb mérőszámok magyarázata és használati esetek A(z) Renzo Restaked EIGEN (EZEIGEN) tokenomikai adatainak áttekintése elengedhetetlen a hosszú távú érték, a fenntarthatóság és a potenciál felméréséhez. Kulcsfontosságú mérőszámok és a kiszámításuk módja: Teljes tokenszám: A létrehozott vagy valaha létrehozandó EZEIGEN tokenek maximális száma. Keringésben lévő tokenszám: A piacon jelenleg elérhető és nyilvános kézben lévő tokenek száma. Max. tokenszám: Az összes létező EZEIGEN token felső határa. FDV (teljes mértékben hígított értékelés): Az aktuális ár × a max. tokenszám eredményeként számítható ki. Ez előrejelzést ad a teljes piaci tőkeértékről abban az esetben, ha minden token forgalomban van. Inflációs ráta: Azt tükrözi, hogy milyen gyorsan kerülnek bevezetésre az új tokenek, ami befolyásolja a szűkös elérhetőséget és a hosszú távú ármozgást. Miért fontosak ezek a mérőszámok a kereskedők számára? Magas keringésben lévő tokenszám = nagyobb likviditás. Korlátozott max. tokenszám + alacsony infláció = a hosszú távú árfelmérés lehetősége. Átlátható tokenelosztás = nagyobb bizalom a projekt iránt, és a központosított irányítás alacsonyabb kockázata. Magas FDV alacsony aktuális piaci tőkeértékkel = lehetséges túlértékelési jelek. Most, hogy tisztában vagy a(z) EZEIGEN tokenomikai adataival, feltérképezheted a(z) EZEIGEN token élő árfolyamát!

EZEIGEN árelőrejelzése Tudni akarod, milyen mozgások várhatók a(z) EZEIGEN kapcsán? EZEIGEN-árelőrejelzési oldalunk a piaci hangulatra, a korábbi trendekre és a technikai mutatókra egyaránt kiterjed, hogy előrejelzési célú áttekintést nyújtson a témában. Akár most rögtön megtekintheted a(z) EZEIGEN tokennel kapcsolatos árelőrejelzést!

