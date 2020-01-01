Rentible (RNB) tokenomikai adatai Alapvető elemzési és valós idejű piaci adatokat ismerhetsz meg a(z) Rentible (RNB) kapcsán többek között a tokenkészlet és az elosztási modell vonatkozásában. Valuta USD

Rentible (RNB) tokennel kapcsolatos információk Rentible is a groundbreaking solution bringing decentralized-Proptech to the masses and enabling tenants and landlords to conveniently send and receive rental payments in cryptocurrencies while streamlining market verticals. Rentible seeks to position itself as a first-mover in this niche and to advance the move towards a decentralized proptech-economy. It strives to achieve it via crypto-incentivization, a mass-adoption-ready intuitive platform, and employment of DeFi principles with automated smart contracts for generating an improved user experience for participants while remedying outdated problems currently existing in the market. Hivatalos webhely: https://rentible.io/

Rentible (RNB) tokenomika és árelemzés Alapvető tokenomikai és árfolyamadatokat ismerhetsz meg a(z) Rentible (RNB) esetében többek között a piaci tőkeérték, a készletre vonatkozó információk, az FDV és az árelőzmények vonatkozásában. Azonnal áttekintheted a token aktuális értékét és piaci pozícióját. Piaci tőkeérték: $ 214.39K Teljes tokenszám: $ 10.00M Keringésben lévő tokenszám: $ 10.00M FDV (teljes mértékben hígított értékelés): $ 214.39K Minden idők csúcspontja: $ 5.38 Minden idők mélypontja: $ 0 Jelenlegi ár: $ 0.02143845

Rentible (RNB) tokenomikai adatai: A legfontosabb mérőszámok magyarázata és használati esetek A(z) Rentible (RNB) tokenomikai adatainak áttekintése elengedhetetlen a hosszú távú érték, a fenntarthatóság és a potenciál felméréséhez. Kulcsfontosságú mérőszámok és a kiszámításuk módja: Teljes tokenszám: A létrehozott vagy valaha létrehozandó RNB tokenek maximális száma. Keringésben lévő tokenszám: A piacon jelenleg elérhető és nyilvános kézben lévő tokenek száma. Max. tokenszám: Az összes létező RNB token felső határa. FDV (teljes mértékben hígított értékelés): Az aktuális ár × a max. tokenszám eredményeként számítható ki. Ez előrejelzést ad a teljes piaci tőkeértékről abban az esetben, ha minden token forgalomban van. Inflációs ráta: Azt tükrözi, hogy milyen gyorsan kerülnek bevezetésre az új tokenek, ami befolyásolja a szűkös elérhetőséget és a hosszú távú ármozgást. Miért fontosak ezek a mérőszámok a kereskedők számára? Magas keringésben lévő tokenszám = nagyobb likviditás. Korlátozott max. tokenszám + alacsony infláció = a hosszú távú árfelmérés lehetősége. Átlátható tokenelosztás = nagyobb bizalom a projekt iránt, és a központosított irányítás alacsonyabb kockázata. Magas FDV alacsony aktuális piaci tőkeértékkel = lehetséges túlértékelési jelek. Most, hogy tisztában vagy a(z) RNB tokenomikai adataival, feltérképezheted a(z) RNB token élő árfolyamát!

RNB árelőrejelzése Tudni akarod, milyen mozgások várhatók a(z) RNB kapcsán? RNB-árelőrejelzési oldalunk a piaci hangulatra, a korábbi trendekre és a technikai mutatókra egyaránt kiterjed, hogy előrejelzési célú áttekintést nyújtson a témában.

