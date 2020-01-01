Rent Only Goes Up (RENT) tokenomikai adatai

Rent Only Goes Up (RENT) tokenomikai adatai

Alapvető elemzési és valós idejű piaci adatokat ismerhetsz meg a(z) Rent Only Goes Up (RENT) kapcsán többek között a tokenkészlet és az elosztási modell vonatkozásában.
USD

Rent Only Goes Up (RENT) tokennel kapcsolatos információk

Just like rent, this coin only goes up

Hivatalos webhely:
https://fightrent.fun/

Rent Only Goes Up (RENT) tokenomika és árelemzés

Alapvető tokenomikai és árfolyamadatokat ismerhetsz meg a(z) Rent Only Goes Up (RENT) esetében többek között a piaci tőkeérték, a készletre vonatkozó információk, az FDV és az árelőzmények vonatkozásában. Azonnal áttekintheted a token aktuális értékét és piaci pozícióját.

Piaci tőkeérték:
$ 33.18K
$ 33.18K$ 33.18K
Teljes tokenszám:
$ 999.64M
$ 999.64M$ 999.64M
Keringésben lévő tokenszám:
$ 999.64M
$ 999.64M$ 999.64M
FDV (teljes mértékben hígított értékelés):
$ 33.18K
$ 33.18K$ 33.18K
Minden idők csúcspontja:
$ 0.00216916
$ 0.00216916$ 0.00216916
Minden idők mélypontja:
$ 0
$ 0$ 0
Jelenlegi ár:
$ 0
$ 0$ 0

Rent Only Goes Up (RENT) tokenomikai adatai: A legfontosabb mérőszámok magyarázata és használati esetek

A(z) Rent Only Goes Up (RENT) tokenomikai adatainak áttekintése elengedhetetlen a hosszú távú érték, a fenntarthatóság és a potenciál felméréséhez.

Kulcsfontosságú mérőszámok és a kiszámításuk módja:

Teljes tokenszám:

A létrehozott vagy valaha létrehozandó RENT tokenek maximális száma.

Keringésben lévő tokenszám:

A piacon jelenleg elérhető és nyilvános kézben lévő tokenek száma.

Max. tokenszám:

Az összes létező RENT token felső határa.

FDV (teljes mértékben hígított értékelés):

Az aktuális ár × a max. tokenszám eredményeként számítható ki. Ez előrejelzést ad a teljes piaci tőkeértékről abban az esetben, ha minden token forgalomban van.

Inflációs ráta:

Azt tükrözi, hogy milyen gyorsan kerülnek bevezetésre az új tokenek, ami befolyásolja a szűkös elérhetőséget és a hosszú távú ármozgást.

Miért fontosak ezek a mérőszámok a kereskedők számára?

Magas keringésben lévő tokenszám = nagyobb likviditás.

Korlátozott max. tokenszám + alacsony infláció = a hosszú távú árfelmérés lehetősége.

Átlátható tokenelosztás = nagyobb bizalom a projekt iránt, és a központosított irányítás alacsonyabb kockázata.

Magas FDV alacsony aktuális piaci tőkeértékkel = lehetséges túlértékelési jelek.

Most, hogy tisztában vagy a(z) RENT tokenomikai adataival, feltérképezheted a(z) RENT token élő árfolyamát!

RENT árelőrejelzése

Tudni akarod, milyen mozgások várhatók a(z) RENT kapcsán? RENT-árelőrejelzési oldalunk a piaci hangulatra, a korábbi trendekre és a technikai mutatókra egyaránt kiterjed, hogy előrejelzési célú áttekintést nyújtson a témában.

Jogi nyilatkozat

Az ezen az oldalon található tokenomikai adatok külső forrásokból származnak. A MEXC nem garantálja az információk pontosságát. Arra kérünk, hogy befektetés előtt végezz alapos háttérkutatást.