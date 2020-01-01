renBTC (RENBTC) tokenomikai adatai

renBTC (RENBTC) tokenomikai adatai

Alapvető elemzési és valós idejű piaci adatokat ismerhetsz meg a(z) renBTC (RENBTC) kapcsán többek között a tokenkészlet és az elosztási modell vonatkozásában.
USD

renBTC (RENBTC) tokennel kapcsolatos információk

REN Tokenized BTC

Once an asset is in the custody of RenVM, an ERC20 token at a 1:1 value is minted on Ethereum - this can then be used as any ERC20 can within the Ethereum ecosystem (for example, swaps, collateralization, trades etc.)

Hivatalos webhely:
https://renproject.io/
Fehér könyv:
https://github.com/renproject/ren/wiki/Introduction

renBTC (RENBTC) tokenomika és árelemzés

Alapvető tokenomikai és árfolyamadatokat ismerhetsz meg a(z) renBTC (RENBTC) esetében többek között a piaci tőkeérték, a készletre vonatkozó információk, az FDV és az árelőzmények vonatkozásában. Azonnal áttekintheted a token aktuális értékét és piaci pozícióját.

Piaci tőkeérték:
$ 5.66M
Teljes tokenszám:
$ 304.50
Keringésben lévő tokenszám:
$ 304.50
FDV (teljes mértékben hígított értékelés):
$ 5.66M
Minden idők csúcspontja:
$ 102,983
Minden idők mélypontja:
$ 2,235.69
Jelenlegi ár:
$ 18,603.64
renBTC (RENBTC) tokenomikai adatai: A legfontosabb mérőszámok magyarázata és használati esetek

A(z) renBTC (RENBTC) tokenomikai adatainak áttekintése elengedhetetlen a hosszú távú érték, a fenntarthatóság és a potenciál felméréséhez.

Kulcsfontosságú mérőszámok és a kiszámításuk módja:

Teljes tokenszám:

A létrehozott vagy valaha létrehozandó RENBTC tokenek maximális száma.

Keringésben lévő tokenszám:

A piacon jelenleg elérhető és nyilvános kézben lévő tokenek száma.

Max. tokenszám:

Az összes létező RENBTC token felső határa.

FDV (teljes mértékben hígított értékelés):

Az aktuális ár × a max. tokenszám eredményeként számítható ki. Ez előrejelzést ad a teljes piaci tőkeértékről abban az esetben, ha minden token forgalomban van.

Inflációs ráta:

Azt tükrözi, hogy milyen gyorsan kerülnek bevezetésre az új tokenek, ami befolyásolja a szűkös elérhetőséget és a hosszú távú ármozgást.

Miért fontosak ezek a mérőszámok a kereskedők számára?

Magas keringésben lévő tokenszám = nagyobb likviditás.

Korlátozott max. tokenszám + alacsony infláció = a hosszú távú árfelmérés lehetősége.

Átlátható tokenelosztás = nagyobb bizalom a projekt iránt, és a központosított irányítás alacsonyabb kockázata.

Magas FDV alacsony aktuális piaci tőkeértékkel = lehetséges túlértékelési jelek.

Most, hogy tisztában vagy a(z) RENBTC tokenomikai adataival, feltérképezheted a(z) RENBTC token élő árfolyamát!

RENBTC árelőrejelzése

Tudni akarod, milyen mozgások várhatók a(z) RENBTC kapcsán? RENBTC-árelőrejelzési oldalunk a piaci hangulatra, a korábbi trendekre és a technikai mutatókra egyaránt kiterjed, hogy előrejelzési célú áttekintést nyújtson a témában.

Jogi nyilatkozat

Az ezen az oldalon található tokenomikai adatok külső forrásokból származnak. A MEXC nem garantálja az információk pontosságát. Arra kérünk, hogy befektetés előtt végezz alapos háttérkutatást.