Mi a(z) renBTC (RENBTC)

REN Tokenized BTC Once an asset is in the custody of RenVM, an ERC20 token at a 1:1 value is minted on Ethereum - this can then be used as any ERC20 can within the Ethereum ecosystem (for example, swaps, collateralization, trades etc.)

