Remint (RMT) tokenomikai adatai

Alapvető elemzési és valós idejű piaci adatokat ismerhetsz meg a(z) Remint (RMT) kapcsán többek között a tokenkészlet és az elosztási modell vonatkozásában.
Remint (RMT) tokennel kapcsolatos információk

Crypto x Real Estate

Remint Network is a groundbreaking real estate cryptocurrency project poised to revolutionize two powerhouse industries: real estate and decentralized finance (cryptocurrency). Currently, anyone with a smartphone can participate in Remint's innovative cloud mining process, earning Remint currency and thereby securing X amount of Remint tokens. These tokens will acquire monetary value upon Remint's public listing on exchanges. Serving as the cornerstone of the project, these tokens will drive the development of a multitude of features and use cases within the Remint ecosystem, establishing a solid foundation for its growth and sustainability. Please visit our Whitepaper for a more in-depth understanding.

Decentralized Real Estate Application on Mobile (DREAM) This is just a demo version. The DREAM platform allows individuals to rent & buy real estate properties in a P2P manner. Properties owned by the Remint Network will also be available for rent, with a select few offered for sale. The decentralized application (DApp) accepts both cryptocurrency and conventional currencies as payment methods, but users paying with Remint currency will enjoy additional discounts.

https://www.remintnetwork.com/

Remint (RMT) tokenomika és árelemzés

Alapvető tokenomikai és árfolyamadatokat ismerhetsz meg a(z) Remint (RMT) esetében többek között a piaci tőkeérték, a készletre vonatkozó információk, az FDV és az árelőzmények vonatkozásában. Azonnal áttekintheted a token aktuális értékét és piaci pozícióját.

Piaci tőkeérték:
$ 46.48K
$ 46.48K
Teljes tokenszám:
$ 999.76M
$ 999.76M
Keringésben lévő tokenszám:
$ 999.76M
$ 999.76M
FDV (teljes mértékben hígított értékelés):
$ 46.48K
$ 46.48K
Minden idők csúcspontja:
$ 0.00205373
$ 0.00205373
Minden idők mélypontja:
$ 0
$ 0
Jelenlegi ár:
$ 0
$ 0

Remint (RMT) tokenomikai adatai: A legfontosabb mérőszámok magyarázata és használati esetek

A(z) Remint (RMT) tokenomikai adatainak áttekintése elengedhetetlen a hosszú távú érték, a fenntarthatóság és a potenciál felméréséhez.

Kulcsfontosságú mérőszámok és a kiszámításuk módja:

Teljes tokenszám:

A létrehozott vagy valaha létrehozandó RMT tokenek maximális száma.

Keringésben lévő tokenszám:

A piacon jelenleg elérhető és nyilvános kézben lévő tokenek száma.

Max. tokenszám:

Az összes létező RMT token felső határa.

FDV (teljes mértékben hígított értékelés):

Az aktuális ár × a max. tokenszám eredményeként számítható ki. Ez előrejelzést ad a teljes piaci tőkeértékről abban az esetben, ha minden token forgalomban van.

Inflációs ráta:

Azt tükrözi, hogy milyen gyorsan kerülnek bevezetésre az új tokenek, ami befolyásolja a szűkös elérhetőséget és a hosszú távú ármozgást.

Miért fontosak ezek a mérőszámok a kereskedők számára?

Magas keringésben lévő tokenszám = nagyobb likviditás.

Korlátozott max. tokenszám + alacsony infláció = a hosszú távú árfelmérés lehetősége.

Átlátható tokenelosztás = nagyobb bizalom a projekt iránt, és a központosított irányítás alacsonyabb kockázata.

Magas FDV alacsony aktuális piaci tőkeértékkel = lehetséges túlértékelési jelek.

Most, hogy tisztában vagy a(z) RMT tokenomikai adataival, feltérképezheted a(z) RMT token élő árfolyamát!

RMT árelőrejelzése

Tudni akarod, milyen mozgások várhatók a(z) RMT kapcsán? RMT-árelőrejelzési oldalunk a piaci hangulatra, a korábbi trendekre és a technikai mutatókra egyaránt kiterjed, hogy előrejelzési célú áttekintést nyújtson a témában.

