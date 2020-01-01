Remint (RMT) tokenomikai adatai
Remint (RMT) tokennel kapcsolatos információk
Crypto x Real Estate
Remint Network is a groundbreaking real estate cryptocurrency project poised to revolutionize two powerhouse industries: real estate and decentralized finance (cryptocurrency). Currently, anyone with a smartphone can participate in Remint's innovative cloud mining process, earning Remint currency and thereby securing X amount of Remint tokens. These tokens will acquire monetary value upon Remint's public listing on exchanges. Serving as the cornerstone of the project, these tokens will drive the development of a multitude of features and use cases within the Remint ecosystem, establishing a solid foundation for its growth and sustainability. Please visit our Whitepaper for a more in-depth understanding.
Decentralized Real Estate Application on Mobile (DREAM) This is just a demo version. The DREAM platform allows individuals to rent & buy real estate properties in a P2P manner. Properties owned by the Remint Network will also be available for rent, with a select few offered for sale. The decentralized application (DApp) accepts both cryptocurrency and conventional currencies as payment methods, but users paying with Remint currency will enjoy additional discounts.
Remint (RMT) tokenomika és árelemzés
Alapvető tokenomikai és árfolyamadatokat ismerhetsz meg a(z) Remint (RMT) esetében többek között a piaci tőkeérték, a készletre vonatkozó információk, az FDV és az árelőzmények vonatkozásában. Azonnal áttekintheted a token aktuális értékét és piaci pozícióját.
Remint (RMT) tokenomikai adatai: A legfontosabb mérőszámok magyarázata és használati esetek
A(z) Remint (RMT) tokenomikai adatainak áttekintése elengedhetetlen a hosszú távú érték, a fenntarthatóság és a potenciál felméréséhez.
Kulcsfontosságú mérőszámok és a kiszámításuk módja:
Teljes tokenszám:
A létrehozott vagy valaha létrehozandó RMT tokenek maximális száma.
Keringésben lévő tokenszám:
A piacon jelenleg elérhető és nyilvános kézben lévő tokenek száma.
Max. tokenszám:
Az összes létező RMT token felső határa.
FDV (teljes mértékben hígított értékelés):
Az aktuális ár × a max. tokenszám eredményeként számítható ki. Ez előrejelzést ad a teljes piaci tőkeértékről abban az esetben, ha minden token forgalomban van.
Inflációs ráta:
Azt tükrözi, hogy milyen gyorsan kerülnek bevezetésre az új tokenek, ami befolyásolja a szűkös elérhetőséget és a hosszú távú ármozgást.
Miért fontosak ezek a mérőszámok a kereskedők számára?
Magas keringésben lévő tokenszám = nagyobb likviditás.
Korlátozott max. tokenszám + alacsony infláció = a hosszú távú árfelmérés lehetősége.
Átlátható tokenelosztás = nagyobb bizalom a projekt iránt, és a központosított irányítás alacsonyabb kockázata.
Magas FDV alacsony aktuális piaci tőkeértékkel = lehetséges túlértékelési jelek.
Most, hogy tisztában vagy a(z) RMT tokenomikai adataival, feltérképezheted a(z) RMT token élő árfolyamát!
RMT árelőrejelzése
Tudni akarod, milyen mozgások várhatók a(z) RMT kapcsán? RMT-árelőrejelzési oldalunk a piaci hangulatra, a korábbi trendekre és a technikai mutatókra egyaránt kiterjed, hogy előrejelzési célú áttekintést nyújtson a témában.
