Relend USDC (REUSDC) tokenomikai adatai Alapvető elemzési és valós idejű piaci adatokat ismerhetsz meg a(z) Relend USDC (REUSDC) kapcsán többek között a tokenkészlet és az elosztási modell vonatkozásában. Valuta USD

Relend USDC (REUSDC) tokennel kapcsolatos információk Solving liquidity fragmentation of L2s with fractional reserve banking. Relend Network allows for lending and borrowing akin to fractional reserve banking. Lenders are able to supply assets which act as reserves for a 10x increase in the lending supply. Borrowers benefit from earning a return on their collateral provided as well as accruing yield on their borrowed funds. We implement the money multiplier effect to grow economic activity across different L2 ecosystems. The Relend USDC vault serves as a pre-deposit vault for Relend Network. Users who supply USDC will collect RELEND units and have the option to access Relend Network once live. Collateral markets are selected for competitive yield and long term partner alignment. Morpho Vaults are curated lending vaults that can allocate deposits to any number of Morpho Markets. Each vault is customizable and has a different risk profile. Curators are independent, third-party risk experts who use their expertise to offer various Morpho Vaults. Hivatalos webhely: https://relend.network/ Vásárolj most REUSDC tokent!

Relend USDC (REUSDC) tokenomika és árelemzés Alapvető tokenomikai és árfolyamadatokat ismerhetsz meg a(z) Relend USDC (REUSDC) esetében többek között a piaci tőkeérték, a készletre vonatkozó információk, az FDV és az árelőzmények vonatkozásában. Azonnal áttekintheted a token aktuális értékét és piaci pozícióját. Piaci tőkeérték: $ 78.19M $ 78.19M $ 78.19M Teljes tokenszám: $ 72.40M $ 72.40M $ 72.40M Keringésben lévő tokenszám: $ 72.40M $ 72.40M $ 72.40M FDV (teljes mértékben hígított értékelés): $ 78.19M $ 78.19M $ 78.19M Minden idők csúcspontja: $ 9.28 $ 9.28 $ 9.28 Minden idők mélypontja: $ 0.862011 $ 0.862011 $ 0.862011 Jelenlegi ár: $ 1.08 $ 1.08 $ 1.08 További tudnivalók a(z) Relend USDC (REUSDC) áráról

Relend USDC (REUSDC) tokenomikai adatai: A legfontosabb mérőszámok magyarázata és használati esetek A(z) Relend USDC (REUSDC) tokenomikai adatainak áttekintése elengedhetetlen a hosszú távú érték, a fenntarthatóság és a potenciál felméréséhez. Kulcsfontosságú mérőszámok és a kiszámításuk módja: Teljes tokenszám: A létrehozott vagy valaha létrehozandó REUSDC tokenek maximális száma. Keringésben lévő tokenszám: A piacon jelenleg elérhető és nyilvános kézben lévő tokenek száma. Max. tokenszám: Az összes létező REUSDC token felső határa. FDV (teljes mértékben hígított értékelés): Az aktuális ár × a max. tokenszám eredményeként számítható ki. Ez előrejelzést ad a teljes piaci tőkeértékről abban az esetben, ha minden token forgalomban van. Inflációs ráta: Azt tükrözi, hogy milyen gyorsan kerülnek bevezetésre az új tokenek, ami befolyásolja a szűkös elérhetőséget és a hosszú távú ármozgást. Miért fontosak ezek a mérőszámok a kereskedők számára? Magas keringésben lévő tokenszám = nagyobb likviditás. Korlátozott max. tokenszám + alacsony infláció = a hosszú távú árfelmérés lehetősége. Átlátható tokenelosztás = nagyobb bizalom a projekt iránt, és a központosított irányítás alacsonyabb kockázata. Magas FDV alacsony aktuális piaci tőkeértékkel = lehetséges túlértékelési jelek. Most, hogy tisztában vagy a(z) REUSDC tokenomikai adataival, feltérképezheted a(z) REUSDC token élő árfolyamát!

REUSDC árelőrejelzése Tudni akarod, milyen mozgások várhatók a(z) REUSDC kapcsán? REUSDC-árelőrejelzési oldalunk a piaci hangulatra, a korábbi trendekre és a technikai mutatókra egyaránt kiterjed, hogy előrejelzési célú áttekintést nyújtson a témában. Akár most rögtön megtekintheted a(z) REUSDC tokennel kapcsolatos árelőrejelzést!

