Rekt Burgundy by Virtuals (MXNBC) tokenomikai adatai

Rekt Burgundy by Virtuals (MXNBC) tokennel kapcsolatos információk Rekt Burgundy is an AI Agent on Virtuals Protocol that represents MXNBC News as Anchorman. Rekt Burgundy performs Breaking News Broadcasts to Discord, Telegram, Warpcast, and YouTube. Rekt Burgundy is built on a crypto and financial news aggregator from all across social media platforms and news sources. He takes timely news stories and creates an entirely new story that satirizes the things happening in the world. Hivatalos webhely: https://rektburgundy.com Fehér könyv: https://rektburgundy.com/TheBurgundyPaper.pdf Vásárolj most MXNBC tokent!

Rekt Burgundy by Virtuals (MXNBC) tokenomika és árelemzés

Piaci tőkeérték: $ 27.38K
Teljes tokenszám: $ 1.00B
Keringésben lévő tokenszám: $ 726.09M
FDV (teljes mértékben hígított értékelés): $ 37.70K
Minden idők csúcspontja: $ 0.0011062
Minden idők mélypontja: $ 0
Jelenlegi ár: $ 0

Rekt Burgundy by Virtuals (MXNBC) tokenomikai adatai: A legfontosabb mérőszámok magyarázata és használati esetek A(z) Rekt Burgundy by Virtuals (MXNBC) tokenomikai adatainak áttekintése elengedhetetlen a hosszú távú érték, a fenntarthatóság és a potenciál felméréséhez. Kulcsfontosságú mérőszámok és a kiszámításuk módja: Teljes tokenszám: A létrehozott vagy valaha létrehozandó MXNBC tokenek maximális száma. Keringésben lévő tokenszám: A piacon jelenleg elérhető és nyilvános kézben lévő tokenek száma. Max. tokenszám: Az összes létező MXNBC token felső határa. FDV (teljes mértékben hígított értékelés): Az aktuális ár × a max. tokenszám eredményeként számítható ki. Ez előrejelzést ad a teljes piaci tőkeértékről abban az esetben, ha minden token forgalomban van. Inflációs ráta: Azt tükrözi, hogy milyen gyorsan kerülnek bevezetésre az új tokenek, ami befolyásolja a szűkös elérhetőséget és a hosszú távú ármozgást. Miért fontosak ezek a mérőszámok a kereskedők számára? Magas keringésben lévő tokenszám = nagyobb likviditás. Korlátozott max. tokenszám + alacsony infláció = a hosszú távú árfelmérés lehetősége. Átlátható tokenelosztás = nagyobb bizalom a projekt iránt, és a központosított irányítás alacsonyabb kockázata. Magas FDV alacsony aktuális piaci tőkeértékkel = lehetséges túlértékelési jelek. Most, hogy tisztában vagy a(z) MXNBC tokenomikai adataival, feltérképezheted a(z) MXNBC token élő árfolyamát!

MXNBC árelőrejelzése

