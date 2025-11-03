RegularEverydayNormalCoin (RENC) árinformáció (USD)

24 órás árváltozási tartomány: $ 0 24h alacsony $ 0 24h magas Minden idők csúcspontja $ 0 Legalacsonyabb ár $ 0 Árváltozás (1H) -- Árváltozás (1D) -- Árváltozás (7D) -0.34%

RegularEverydayNormalCoin (RENC) valós idejű ár: --. Az elmúlt 24 órában, a(z)RENC legalacsonyabb ára $ 0, legmagasabb ára pedig $ 0 volt, így aktív piaci volatilitást mutatott. A(z) RENC valaha volt legmagasabb ára $ 0, valaha volt legalacsonyabb ára pedig $ 0 volt.

A rövid távú teljesítményt tekintve a(z) RENC változása a következő volt: -- az elmúlt órában, -- az elmúlt 24 órában, és -0.34% az elmúlt 7 napban. Ez gyors áttekintést nyújt a legfrissebb árfolyamtrendekről és a MEXC piaci dinamikájáról.

RegularEverydayNormalCoin (RENC) piaci információk

Piaci érték $ 121.59K Volumen (24H) -- Teljes mértékben hígított piaci plafon $ 121.59K Forgalomban lévő készlet 420.00M Teljes tokenszám 420,000,000.0

A(z) RegularEverydayNormalCoin jelenlegi piaci plafonja $ 121.59K, és a 24 órás kereskedési volumene --. A(z) RENC keringésben lévő tokenszáma 420.00M, és a teljes tokenszám 420000000.0. A teljes hígított értékelés (FDV) $ 121.59K.