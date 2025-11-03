RefundYourSOL (RYS) árinformáció (USD)

24 órás árváltozási tartomány: $ 0.00101728 $ 0.00101728 $ 0.00101728 24h alacsony $ 0.00111377 $ 0.00111377 $ 0.00111377 24h magas 24h alacsony $ 0.00101728$ 0.00101728 $ 0.00101728 24h magas $ 0.00111377$ 0.00111377 $ 0.00111377 Minden idők csúcspontja $ 0.00336875$ 0.00336875 $ 0.00336875 Legalacsonyabb ár $ 0$ 0 $ 0 Árváltozás (1H) -2.35% Árváltozás (1D) -5.92% Árváltozás (7D) -13.08% Árváltozás (7D) -13.08%

RefundYourSOL (RYS) valós idejű ár: $0.0010316. Az elmúlt 24 órában, a(z)RYS legalacsonyabb ára $ 0.00101728, legmagasabb ára pedig $ 0.00111377 volt, így aktív piaci volatilitást mutatott. A(z) RYS valaha volt legmagasabb ára $ 0.00336875, valaha volt legalacsonyabb ára pedig $ 0 volt.

A rövid távú teljesítményt tekintve a(z) RYS változása a következő volt: -2.35% az elmúlt órában, -5.92% az elmúlt 24 órában, és -13.08% az elmúlt 7 napban. Ez gyors áttekintést nyújt a legfrissebb árfolyamtrendekről és a MEXC piaci dinamikájáról.

RefundYourSOL (RYS) piaci információk

Piaci érték $ 1.00M$ 1.00M $ 1.00M Volumen (24H) ---- -- Teljes mértékben hígított piaci plafon $ 1.00M$ 1.00M $ 1.00M Forgalomban lévő készlet 970.51M 970.51M 970.51M Teljes tokenszám 970,507,803.004774 970,507,803.004774 970,507,803.004774

A(z) RefundYourSOL jelenlegi piaci plafonja $ 1.00M, és a 24 órás kereskedési volumene --. A(z) RYS keringésben lévő tokenszáma 970.51M, és a teljes tokenszám 970507803.004774. A teljes hígított értékelés (FDV) $ 1.00M.