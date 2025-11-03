TőzsdeDEX+
Vásárolj kriptótPiacokSpotFutures500XEarnEsemények
Több
Blue Chip Blitz
A(z) élő RefundYourSOL ár ma 0.0010316 USD. Kövesd nyomon a(z) RYS USD szerinti árfrissítéseit, az élő diagramokat, a piaci plafont, a 24 órás volument és sok mást. Fedezd fel a(z) RYS ártrendjeit könnyedén a MEXC segítségével.A(z) élő RefundYourSOL ár ma 0.0010316 USD. Kövesd nyomon a(z) RYS USD szerinti árfrissítéseit, az élő diagramokat, a piaci plafont, a 24 órás volument és sok mást. Fedezd fel a(z) RYS ártrendjeit könnyedén a MEXC segítségével.

További információk a következőről: RYS

RYS árinformációk

Mi a(z) RYS

RYS hivatalos webhely

RYS tokenomikai adatai

RYS árelőrejelzés

Bevételszerzés

Airdrop+

Hírek

Blog

Tanulás

RefundYourSOL Logó

RefundYourSOL Ár (RYS)

Nem listázott

1 RYS-USD élő ár:

$0.0010316
$0.0010316$0.0010316
-5.90%1D
mexc
Ezek a tokenadatok külső felektől származnak. A MEXC kizárólag információaggregátori szerepet tölt be. A MEXC Spot piacon további listázott tokeneket térképezhetsz fel!
USD
RefundYourSOL (RYS) Élő árdiagram
Utolsó frissítés: 2025-11-03 12:23:39 (UTC+8)

RefundYourSOL (RYS) árinformáció (USD)

24 órás árváltozási tartomány:
$ 0.00101728
$ 0.00101728$ 0.00101728
24h alacsony
$ 0.00111377
$ 0.00111377$ 0.00111377
24h magas

$ 0.00101728
$ 0.00101728$ 0.00101728

$ 0.00111377
$ 0.00111377$ 0.00111377

$ 0.00336875
$ 0.00336875$ 0.00336875

$ 0
$ 0$ 0

-2.35%

-5.92%

-13.08%

-13.08%

RefundYourSOL (RYS) valós idejű ár: $0.0010316. Az elmúlt 24 órában, a(z)RYS legalacsonyabb ára $ 0.00101728, legmagasabb ára pedig $ 0.00111377 volt, így aktív piaci volatilitást mutatott. A(z) RYS valaha volt legmagasabb ára $ 0.00336875, valaha volt legalacsonyabb ára pedig $ 0 volt.

A rövid távú teljesítményt tekintve a(z) RYS változása a következő volt: -2.35% az elmúlt órában, -5.92% az elmúlt 24 órában, és -13.08% az elmúlt 7 napban. Ez gyors áttekintést nyújt a legfrissebb árfolyamtrendekről és a MEXC piaci dinamikájáról.

RefundYourSOL (RYS) piaci információk

$ 1.00M
$ 1.00M$ 1.00M

--
----

$ 1.00M
$ 1.00M$ 1.00M

970.51M
970.51M 970.51M

970,507,803.004774
970,507,803.004774 970,507,803.004774

A(z) RefundYourSOL jelenlegi piaci plafonja $ 1.00M, és a 24 órás kereskedési volumene --. A(z) RYS keringésben lévő tokenszáma 970.51M, és a teljes tokenszám 970507803.004774. A teljes hígított értékelés (FDV) $ 1.00M.

RefundYourSOL (RYS) árelőzmények USD

A(z) RefundYourSOLUSD mai árváltozása a következő volt: $ 0.
A(z) RefundYourSOL USD árváltozása az elmúlt 30 napban a következő volt: $ -0.0003922368.
A(z) RefundYourSOL USD árváltozása az elmúlt 60 napban a következő volt: $ -0.0004449004.
A(z) RefundYourSOL USD árváltozása az elmúlt 90 napban a következő volt: $ +0.0001071910148378409.

IdőszakVáltozás (USD)Változás (%)
Ma$ 0-5.92%
30 nap$ -0.0003922368-38.02%
60 nap$ -0.0004449004-43.12%
90 nap$ +0.0001071910148378409+11.60%

Mi a(z) RefundYourSOL (RYS)

The most advanced fee refund and token-burning platform on Solana.

Refund your SOL fees with us. 💸

Additional benefits for holders:

  • 50% of all revenue is distributed among top holders (holding 100,000+ tokens)
  • 50% bonus on all eligible fee refunds

Start saving more with every trade, and gain extra rewards by holding!

A MEXC a vezető kriptovaluta-tőzsde, amelyet világszerte több mint 10 millió felhasználó használ. Ez a tőzsde a legszélesebb tokenválasztékkal, a leggyorsabb tokenlistázásokkal és a legalacsonyabb kereskedési díjakkal rendelkezik a piacon. Csatlakozz a MEXC-hez most, hogy megtapasztald a legmagasabb szintű likviditást és a piacon elérhető legversenyképesebb díjakat!

RefundYourSOL (RYS) Erőforrás

Hivatalos webhely

RefundYourSOL árelőrejelzés (USD)

Mennyit fog érni a(z) RefundYourSOL (RYS) USD pénznemben holnap, a jövő héten vagy a jövő hónapban? Mennyit érhet a(z) RefundYourSOL (RYS) 2025-ben, 2026-ban, 2027-ben, 2028-ban - vagy akár 10 vagy 20 év múlva? Használd az árelőrejelzési eszközünket, hogy megismerd a(z) RefundYourSOL rövid és hosszú távú előrejelzéseit.

Ellenőrizd a(z) RefundYourSOL árelőrejelzését most!

RYS helyi valutákra

RefundYourSOL (RYS) tokenomikai adatai

Ha tokenomikai adatokat ismersz meg a(z) RefundYourSOL (RYS) kapcsán, mélyebb betekintést nyerhetsz a token hosszú távú értékébe és növekedési potenciáljába. A tokenomika a tokenek elosztásának módjától kezdve egészen a kínálat kezeléséig feltárja a projekt alapvető gazdasági szerkezetét. Akár most rögtön átfogó tokenomikai adatokat ismerhetsz meg a(z) RYS token kapcsán!

Az emberek a következőkre kíváncsiak: Egyéb kérdések a következőről: RefundYourSOL (RYS)

Mennyit ér ma a(z) RefundYourSOL (RYS)?
A(z) élő RYS ár a(z) USD esetében 0.0010316 USD, amely valós időben frissül a legújabb piaci adatok alapján.
Mi a(z) RYS ára a(z) USD esetében?
A(z) RYS jelenlegi ára a(z) USD esetében $ 0.0010316. Keresd fel a MEXC-átváltót a pontos tokenátváltásokért.
Mi a(z) RefundYourSOL piaci plafonja?
A(z) RYS piaci plafonja $ 1.00M USD. Piaci plafon = jelenlegi ár × keringésben lévő tokenszám. A token teljes piaci értékét és rangsorát jelzi.
Mi a(z) RYS keringésben lévő tokenszáma?
A(z) RYS keringésben lévő tokenszáma 970.51M USD.
Mi volt a(z) RYS mindenkori legmagasabb ára?
A(z) RYS mindenkori legmagasabb ára 0.00336875 USD.
Mi volt a(z) RYS mindenkori legmagasabb ár?
A(z) RYS mindenkori legalacsonyabb ára 0 USD.
Mekkora a(z) RYS kereskedési volumene?
A(z) RYS élő 24 órás kereskedési volumene -- USD.
A(z) RYS ára emelkedni fog idén?
A(z) RYS a piaci feltételek és a projektfejlődés függvényében idén magasabbra emelkedhet. Keresd fel a(z) RYS árelőrejelzését a részletesebb elemzésért.
Utolsó frissítés: 2025-11-03 12:23:39 (UTC+8)

RefundYourSOL (RYS) fontos iparági frissítések

Idő (UTC+8)TípusInformáció
11-02 15:42:00Iparági frissítések
The total market cap of stablecoins decreased by 0.45% over the past week, still maintaining above $300 billion
11-01 15:13:00Iparági frissítések
Bitcoin's October monthly candle closed down 3.69%, marking the third declining October in history
11-01 13:14:00Iparági frissítések
Crypto market shows slight warming, all three major U.S. stock indices record at least six consecutive monthly gains
10-31 18:37:21Iparági frissítések
Crypto Fear & Greed Index currently at 29, market sentiment remains in "Fear"
10-31 15:48:21Iparági frissítések
Data: The peak trading volume of CEX in this crypto bull market is still far below the 2021 level
10-31 05:09:00Iparági frissítések
$1.134 billion liquidated across the market in the past 24 hours, mainly long positions

Jogi nyilatkozat

A kriptovaluták árai nagy piaci kockázatoknak és áringadozásoknak vannak kitéve. Olyan projektekbe és termékekbe kell befektetned, melyeket ismersz, és tisztában vagy az azzal járó kockázatokkal. Alaposan mérlegeld befektetési tapasztalatod, pénzügyi helyzeted, befektetési céljaidat és kockázattűrő képességed, és minden befektetés előtt konzultálj független pénzügyi tanácsadóval. Ez az anyag nem értelmezhető pénzügyi tanácsként. A múltbeli hozam nem megbízható mutatója a jövőbeli hozamnak. A befektetésed értéke csökkenhet és emelkedhet is, és előfordulhat, hogy nem kapod vissza a befektetett összeget. Kizárólag Te felelsz a befektetési döntéseidért. A MEXC nem vállal felelősséget az esetleges veszteségekért. További információkért tekintsd meg a Felhasználási feltételeket és a Kockázati figyelmeztetést. Vedd figyelembe, hogy a fent említett kriptovalutára vonatkozó, itt bemutatott adatok (például a jelenlegi élő ára) harmadik féltől származó forrásokon alapulnak. Ezeket „ahogy vannak” alapon és kizárólag tájékoztatási célból jelenítjük meg, mindenféle nyilatkozat vagy garancia nélkül. A harmadik felek webhelyeire mutató linkek szintén nem tartoznak a MEXC ellenőrzése alá. A MEXC nem vállal felelősséget az ilyen harmadik felek webhelyeinek és azok tartalmának megbízhatóságáért és pontosságáért.

FORRÓ

Jelenleg népszerű kriptovaluták, amelyek jelentős piaci figyelmet kapnak

Bitcoin Logó

Bitcoin

BTC

$107,803.14
$107,803.14$107,803.14

-2.09%

Ethereum Logó

Ethereum

ETH

$3,738.94
$3,738.94$3,738.94

-2.96%

Solana Logó

Solana

SOL

$177.94
$177.94$177.94

-3.17%

Aster Logó

Aster

ASTER

$1.0640
$1.0640$1.0640

-15.68%

USDCoin Logó

USDCoin

USDC

$0.9998
$0.9998$0.9998

-0.02%

Legfelső volumen

A legmagasabb kereskedési volumenű kriptovaluták

Bitcoin Logó

Bitcoin

BTC

$107,803.14
$107,803.14$107,803.14

-2.09%

Ethereum Logó

Ethereum

ETH

$3,738.94
$3,738.94$3,738.94

-2.96%

Solana Logó

Solana

SOL

$177.94
$177.94$177.94

-3.17%

DASH Logó

DASH

DASH

$83.95
$83.95$83.95

-5.24%

XRP Logó

XRP

XRP

$2.4369
$2.4369$2.4369

-2.52%

Újonnan hozzáadva

Nemrégiben listázott kriptovaluták, amelyek elérhetők kereskedésre

TeaFi Logó

TeaFi

TEAFI

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Kite AI Logó

Kite AI

KITE

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

NXT Protocol Logó

NXT Protocol

NXT

$0.0396
$0.0396$0.0396

-20.80%

Credia Layer Logó

Credia Layer

CRED

$0.05909
$0.05909$0.05909

+195.45%

Audiera Logó

Audiera

BEAT

$0.09995
$0.09995$0.09995

+20.99%

Legjobban erősödő kriptovaluták

A mai nap legnagyobb kriptovalutaár-növekedései

LuckyMeme Logó

LuckyMeme

LUCKY

$0.000000001994
$0.000000001994$0.000000001994

+358.39%

Ant Token Logó

Ant Token

ANTY

$0.0000544
$0.0000544$0.0000544

+115.87%

Burnr Logó

Burnr

BURNR

$0.00005493
$0.00005493$0.00005493

+50.04%

FYNOR Logó

FYNOR

FYNOR

$0.0054481
$0.0054481$0.0054481

+29.60%

DEGENFI Logó

DEGENFI

DEGENFI

$0.000000000490
$0.000000000490$0.000000000490

+25.96%