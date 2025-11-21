Ref Finance (REF) tokenomikai adatai

Ref Finance (REF) tokenomikai adatai

Alapvető elemzési és valós idejű piaci adatokat ismerhetsz meg a(z) Ref Finance (REF) kapcsán többek között a tokenkészlet és az elosztási modell vonatkozásában.
Utolsó frissítés: 2025-11-21 16:12:30 (UTC+8)
USD

Ref Finance (REF) tokenomika és árelemzés

Alapvető tokenomikai és árfolyamadatokat ismerhetsz meg a(z) Ref Finance (REF) esetében többek között a piaci tőkeérték, a készletre vonatkozó információk, az FDV és az árelőzmények vonatkozásában. Azonnal áttekintheted a token aktuális értékét és piaci pozícióját.

Piaci tőkeérték:
$ 7,47M
$ 7,47M
Teljes tokenszám:
$ 100,00M
$ 100,00M
Keringésben lévő tokenszám:
$ 95,97M
$ 95,97M
FDV (teljes mértékben hígított értékelés):
$ 7,78M
$ 7,78M
Minden idők csúcspontja:
$ 10,64
$ 10,64
Minden idők mélypontja:
$ 0,04128611
$ 0,04128611
Jelenlegi ár:
$ 0,078198
$ 0,078198

Ref Finance (REF) tokennel kapcsolatos információk

Hivatalos webhely:
https://ref.finance/

Ref Finance (REF) tokenomikai adatai: A legfontosabb mérőszámok magyarázata és használati esetek

A(z) Ref Finance (REF) tokenomikai adatainak áttekintése elengedhetetlen a hosszú távú érték, a fenntarthatóság és a potenciál felméréséhez.

Kulcsfontosságú mérőszámok és a kiszámításuk módja:

Teljes tokenszám:

A létrehozott vagy valaha létrehozandó REF tokenek maximális száma.

Keringésben lévő tokenszám:

A piacon jelenleg elérhető és nyilvános kézben lévő tokenek száma.

Max. tokenszám:

Az összes létező REF token felső határa.

FDV (teljes mértékben hígított értékelés):

Az aktuális ár × a max. tokenszám eredményeként számítható ki. Ez előrejelzést ad a teljes piaci tőkeértékről abban az esetben, ha minden token forgalomban van.

Inflációs ráta:

Azt tükrözi, hogy milyen gyorsan kerülnek bevezetésre az új tokenek, ami befolyásolja a szűkös elérhetőséget és a hosszú távú ármozgást.

Miért fontosak ezek a mérőszámok a kereskedők számára?

Magas keringésben lévő tokenszám = nagyobb likviditás.

Korlátozott max. tokenszám + alacsony infláció = a hosszú távú árfelmérés lehetősége.

Átlátható tokenelosztás = nagyobb bizalom a projekt iránt, és a központosított irányítás alacsonyabb kockázata.

Magas FDV alacsony aktuális piaci tőkeértékkel = lehetséges túlértékelési jelek.

Most, hogy tisztában vagy a(z) REF tokenomikai adataival, feltérképezheted a(z) REF token élő árfolyamát!

REF árelőrejelzése

Tudni akarod, milyen mozgások várhatók a(z) REF kapcsán? REF-árelőrejelzési oldalunk a piaci hangulatra, a korábbi trendekre és a technikai mutatókra egyaránt kiterjed, hogy előrejelzési célú áttekintést nyújtson a témában.

