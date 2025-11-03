Ref Finance (REF) árinformáció (USD)

24 órás árváltozási tartomány: $ 0.088628 $ 0.088628 $ 0.088628 24h alacsony $ 0.095693 $ 0.095693 $ 0.095693 24h magas 24h alacsony $ 0.088628$ 0.088628 $ 0.088628 24h magas $ 0.095693$ 0.095693 $ 0.095693 Minden idők csúcspontja $ 10.64$ 10.64 $ 10.64 Legalacsonyabb ár $ 0.04128611$ 0.04128611 $ 0.04128611 Árváltozás (1H) -3.19% Árváltozás (1D) -6.02% Árváltozás (7D) -21.20% Árváltozás (7D) -21.20%

Ref Finance (REF) valós idejű ár: $0.088627. Az elmúlt 24 órában, a(z)REF legalacsonyabb ára $ 0.088628, legmagasabb ára pedig $ 0.095693 volt, így aktív piaci volatilitást mutatott. A(z) REF valaha volt legmagasabb ára $ 10.64, valaha volt legalacsonyabb ára pedig $ 0.04128611 volt.

A rövid távú teljesítményt tekintve a(z) REF változása a következő volt: -3.19% az elmúlt órában, -6.02% az elmúlt 24 órában, és -21.20% az elmúlt 7 napban. Ez gyors áttekintést nyújt a legfrissebb árfolyamtrendekről és a MEXC piaci dinamikájáról.

Ref Finance (REF) piaci információk

Piaci érték $ 8.55M$ 8.55M $ 8.55M Volumen (24H) ---- -- Teljes mértékben hígított piaci plafon $ 8.91M$ 8.91M $ 8.91M Forgalomban lévő készlet 95.97M 95.97M 95.97M Teljes tokenszám 100,000,000.0 100,000,000.0 100,000,000.0

A(z) Ref Finance jelenlegi piaci plafonja $ 8.55M, és a 24 órás kereskedési volumene --. A(z) REF keringésben lévő tokenszáma 95.97M, és a teljes tokenszám 100000000.0. A teljes hígított értékelés (FDV) $ 8.91M.