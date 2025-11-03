TőzsdeDEX+
A(z) élő Ref Finance ár ma 0.088627 USD. Kövesd nyomon a(z) REF USD szerinti árfrissítéseit, az élő diagramokat, a piaci plafont, a 24 órás volument és sok mást. Fedezd fel a(z) REF ártrendjeit könnyedén a MEXC segítségével.

Ref Finance Logó

Ref Finance Ár (REF)

Nem listázott

1 REF-USD élő ár:

$0.088627
$0.088627$0.088627
-6.00%1D
mexc
Ezek a tokenadatok külső felektől származnak. A MEXC kizárólag információaggregátori szerepet tölt be.
USD
Ref Finance (REF) Élő árdiagram
Utolsó frissítés: 2025-11-03 12:23:30 (UTC+8)

Ref Finance (REF) árinformáció (USD)

24 órás árváltozási tartomány:
$ 0.088628
$ 0.088628$ 0.088628
24h alacsony
$ 0.095693
$ 0.095693$ 0.095693
24h magas

$ 0.088628
$ 0.088628$ 0.088628

$ 0.095693
$ 0.095693$ 0.095693

$ 10.64
$ 10.64$ 10.64

$ 0.04128611
$ 0.04128611$ 0.04128611

-3.19%

-6.02%

-21.20%

-21.20%

Ref Finance (REF) valós idejű ár: $0.088627. Az elmúlt 24 órában, a(z)REF legalacsonyabb ára $ 0.088628, legmagasabb ára pedig $ 0.095693 volt, így aktív piaci volatilitást mutatott. A(z) REF valaha volt legmagasabb ára $ 10.64, valaha volt legalacsonyabb ára pedig $ 0.04128611 volt.

A rövid távú teljesítményt tekintve a(z) REF változása a következő volt: -3.19% az elmúlt órában, -6.02% az elmúlt 24 órában, és -21.20% az elmúlt 7 napban. Ez gyors áttekintést nyújt a legfrissebb árfolyamtrendekről és a MEXC piaci dinamikájáról.

Ref Finance (REF) piaci információk

$ 8.55M
$ 8.55M$ 8.55M

--
----

$ 8.91M
$ 8.91M$ 8.91M

95.97M
95.97M 95.97M

100,000,000.0
100,000,000.0 100,000,000.0

A(z) Ref Finance jelenlegi piaci plafonja $ 8.55M, és a 24 órás kereskedési volumene --. A(z) REF keringésben lévő tokenszáma 95.97M, és a teljes tokenszám 100000000.0. A teljes hígított értékelés (FDV) $ 8.91M.

Ref Finance (REF) árelőzmények USD

A(z) Ref FinanceUSD mai árváltozása a következő volt: $ -0.00568555297624191.
A(z) Ref Finance USD árváltozása az elmúlt 30 napban a következő volt: $ -0.0419535225.
A(z) Ref Finance USD árváltozása az elmúlt 60 napban a következő volt: $ -0.0402634056.
A(z) Ref Finance USD árváltozása az elmúlt 90 napban a következő volt: $ -0.13490759716976737.

IdőszakVáltozás (USD)Változás (%)
Ma$ -0.00568555297624191-6.02%
30 nap$ -0.0419535225-47.33%
60 nap$ -0.0402634056-45.43%
90 nap$ -0.13490759716976737-60.35%

Mi a(z) Ref Finance (REF)

Built on top of the cutting-edge protocol NEAR, Ref Finance is the gateway into the NEAR ecosystem through its AMM DEX, which provides liquidity and swapping features. In addition, Ref utilizes the trustless Rainbow Bridge, which seamlessly bridges Ethereum-based assets over to NEAR, and vice versa, allowing for an array of DeFi users to access lower fees and faster transaction speeds.

A MEXC a vezető kriptovaluta-tőzsde, amelyet világszerte több mint 10 millió felhasználó használ. Ez a tőzsde a legszélesebb tokenválasztékkal, a leggyorsabb tokenlistázásokkal és a legalacsonyabb kereskedési díjakkal rendelkezik a piacon. Csatlakozz a MEXC-hez most, hogy megtapasztald a legmagasabb szintű likviditást és a piacon elérhető legversenyképesebb díjakat!

Ref Finance (REF) Erőforrás

Hivatalos webhely

Ref Finance árelőrejelzés (USD)

Mennyit fog érni a(z) Ref Finance (REF) USD pénznemben holnap, a jövő héten vagy a jövő hónapban? Mennyit érhet a(z) Ref Finance (REF) 2025-ben, 2026-ban, 2027-ben, 2028-ban - vagy akár 10 vagy 20 év múlva? Használd az árelőrejelzési eszközünket, hogy megismerd a(z) Ref Finance rövid és hosszú távú előrejelzéseit.

Ellenőrizd a(z) Ref Finance árelőrejelzését most!

REF helyi valutákra

Ref Finance (REF) tokenomikai adatai

Ha tokenomikai adatokat ismersz meg a(z) Ref Finance (REF) kapcsán, mélyebb betekintést nyerhetsz a token hosszú távú értékébe és növekedési potenciáljába. A tokenomika a tokenek elosztásának módjától kezdve egészen a kínálat kezeléséig feltárja a projekt alapvető gazdasági szerkezetét. Akár most rögtön átfogó tokenomikai adatokat ismerhetsz meg a(z) REF token kapcsán!

Az emberek a következőkre kíváncsiak: Egyéb kérdések a következőről: Ref Finance (REF)

Mennyit ér ma a(z) Ref Finance (REF)?
A(z) élő REF ár a(z) USD esetében 0.088627 USD, amely valós időben frissül a legújabb piaci adatok alapján.
Mi a(z) REF ára a(z) USD esetében?
A(z) REF jelenlegi ára a(z) USD esetében $ 0.088627. Keresd fel a MEXC-átváltót a pontos tokenátváltásokért.
Mi a(z) Ref Finance piaci plafonja?
A(z) REF piaci plafonja $ 8.55M USD. Piaci plafon = jelenlegi ár × keringésben lévő tokenszám. A token teljes piaci értékét és rangsorát jelzi.
Mi a(z) REF keringésben lévő tokenszáma?
A(z) REF keringésben lévő tokenszáma 95.97M USD.
Mi volt a(z) REF mindenkori legmagasabb ára?
A(z) REF mindenkori legmagasabb ára 10.64 USD.
Mi volt a(z) REF mindenkori legmagasabb ár?
A(z) REF mindenkori legalacsonyabb ára 0.04128611 USD.
Mekkora a(z) REF kereskedési volumene?
A(z) REF élő 24 órás kereskedési volumene -- USD.
A(z) REF ára emelkedni fog idén?
A(z) REF a piaci feltételek és a projektfejlődés függvényében idén magasabbra emelkedhet. Keresd fel a(z) REF árelőrejelzését a részletesebb elemzésért.
Utolsó frissítés: 2025-11-03 12:23:30 (UTC+8)

Jogi nyilatkozat

A kriptovaluták árai nagy piaci kockázatoknak és áringadozásoknak vannak kitéve. Olyan projektekbe és termékekbe kell befektetned, melyeket ismersz, és tisztában vagy az azzal járó kockázatokkal. Alaposan mérlegeld befektetési tapasztalatod, pénzügyi helyzeted, befektetési céljaidat és kockázattűrő képességed, és minden befektetés előtt konzultálj független pénzügyi tanácsadóval. Ez az anyag nem értelmezhető pénzügyi tanácsként. A múltbeli hozam nem megbízható mutatója a jövőbeli hozamnak. A befektetésed értéke csökkenhet és emelkedhet is, és előfordulhat, hogy nem kapod vissza a befektetett összeget. Kizárólag Te felelsz a befektetési döntéseidért. A MEXC nem vállal felelősséget az esetleges veszteségekért. További információkért tekintsd meg a Felhasználási feltételeket és a Kockázati figyelmeztetést. Vedd figyelembe, hogy a fent említett kriptovalutára vonatkozó, itt bemutatott adatok (például a jelenlegi élő ára) harmadik féltől származó forrásokon alapulnak. Ezeket „ahogy vannak” alapon és kizárólag tájékoztatási célból jelenítjük meg, mindenféle nyilatkozat vagy garancia nélkül. A harmadik felek webhelyeire mutató linkek szintén nem tartoznak a MEXC ellenőrzése alá. A MEXC nem vállal felelősséget az ilyen harmadik felek webhelyeinek és azok tartalmának megbízhatóságáért és pontosságáért.

