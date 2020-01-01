Red Siberian Husky (KOVU) tokenomikai adatai Alapvető elemzési és valós idejű piaci adatokat ismerhetsz meg a(z) Red Siberian Husky (KOVU) kapcsán többek között a tokenkészlet és az elosztási modell vonatkozásában. Valuta USD

Red Siberian Husky (KOVU) tokennel kapcsolatos információk When his girlfriend's dog was diagnosed with cancer, he gifted Kovu as a companion. Miraculously, both dogs brought double the joy as her dog survived. Drawing inspiration from other pet content creators, Kovu's unique charm began capturing hearts across platforms. With hundreds of millions of views across social media, Kovu transformed from a loving pet into a global sensation. A partnership with the CTO team elevated Kovu's presence, creating something truly special in the web3 space. Hivatalos webhely: https://www.kovucoin.com/

Red Siberian Husky (KOVU) tokenomika és árelemzés Alapvető tokenomikai és árfolyamadatokat ismerhetsz meg a(z) Red Siberian Husky (KOVU) esetében többek között a piaci tőkeérték, a készletre vonatkozó információk, az FDV és az árelőzmények vonatkozásában. Azonnal áttekintheted a token aktuális értékét és piaci pozícióját. Piaci tőkeérték: $ 19.62K $ 19.62K $ 19.62K Teljes tokenszám: $ 999.16M $ 999.16M $ 999.16M Keringésben lévő tokenszám: $ 999.16M $ 999.16M $ 999.16M FDV (teljes mértékben hígított értékelés): $ 19.62K $ 19.62K $ 19.62K Minden idők csúcspontja: $ 0.00651786 $ 0.00651786 $ 0.00651786 Minden idők mélypontja: $ 0 $ 0 $ 0 Jelenlegi ár: $ 0 $ 0 $ 0 További tudnivalók a(z) Red Siberian Husky (KOVU) áráról

Red Siberian Husky (KOVU) tokenomikai adatai: A legfontosabb mérőszámok magyarázata és használati esetek A(z) Red Siberian Husky (KOVU) tokenomikai adatainak áttekintése elengedhetetlen a hosszú távú érték, a fenntarthatóság és a potenciál felméréséhez. Kulcsfontosságú mérőszámok és a kiszámításuk módja: Teljes tokenszám: A létrehozott vagy valaha létrehozandó KOVU tokenek maximális száma. Keringésben lévő tokenszám: A piacon jelenleg elérhető és nyilvános kézben lévő tokenek száma. Max. tokenszám: Az összes létező KOVU token felső határa. FDV (teljes mértékben hígított értékelés): Az aktuális ár × a max. tokenszám eredményeként számítható ki. Ez előrejelzést ad a teljes piaci tőkeértékről abban az esetben, ha minden token forgalomban van. Inflációs ráta: Azt tükrözi, hogy milyen gyorsan kerülnek bevezetésre az új tokenek, ami befolyásolja a szűkös elérhetőséget és a hosszú távú ármozgást. Miért fontosak ezek a mérőszámok a kereskedők számára? Magas keringésben lévő tokenszám = nagyobb likviditás. Korlátozott max. tokenszám + alacsony infláció = a hosszú távú árfelmérés lehetősége. Átlátható tokenelosztás = nagyobb bizalom a projekt iránt, és a központosított irányítás alacsonyabb kockázata. Magas FDV alacsony aktuális piaci tőkeértékkel = lehetséges túlértékelési jelek. Most, hogy tisztában vagy a(z) KOVU tokenomikai adataival, feltérképezheted a(z) KOVU token élő árfolyamát!

KOVU árelőrejelzése Tudni akarod, milyen mozgások várhatók a(z) KOVU kapcsán? KOVU-árelőrejelzési oldalunk a piaci hangulatra, a korábbi trendekre és a technikai mutatókra egyaránt kiterjed, hogy előrejelzési célú áttekintést nyújtson a témában.

