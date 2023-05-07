Red Pepe (RPEPE) tokenomikai adatai

Alapvető elemzési és valós idejű piaci adatokat ismerhetsz meg a(z) Red Pepe (RPEPE) kapcsán többek között a tokenkészlet és az elosztási modell vonatkozásában.
Red Pepe (RPEPE) tokennel kapcsolatos információk

Red Pepe is Avalanche's native memecoin. Launched 7 May 2023 to bring good vibes and fun times to the red chain.

$RPEPE is the community's token.

Red Pepe is for internet frog token enjoyooors and nothing posted should be considered financial advice. Crypto is highly speculative & memecoins are the most volatile of the bunch.

We are here for the good times and to bring Avalanche the memecoin fun it deserves.

Hivatalos webhely:
https://redpepe.us/

Red Pepe (RPEPE) tokenomika és árelemzés

Alapvető tokenomikai és árfolyamadatokat ismerhetsz meg a(z) Red Pepe (RPEPE) esetében többek között a piaci tőkeérték, a készletre vonatkozó információk, az FDV és az árelőzmények vonatkozásában. Azonnal áttekintheted a token aktuális értékét és piaci pozícióját.

Piaci tőkeérték:
$ 283.01K
$ 283.01K
Teljes tokenszám:
$ 69.42M
$ 69.42M
Keringésben lévő tokenszám:
$ 56.29M
$ 56.29M
FDV (teljes mértékben hígított értékelés):
$ 349.04K
$ 349.04K
Minden idők csúcspontja:
$ 0.00723316
$ 0.00723316
Minden idők mélypontja:
$ 0.0012847
$ 0.0012847
Jelenlegi ár:
$ 0.00502799
$ 0.00502799

Red Pepe (RPEPE) tokenomikai adatai: A legfontosabb mérőszámok magyarázata és használati esetek

A(z) Red Pepe (RPEPE) tokenomikai adatainak áttekintése elengedhetetlen a hosszú távú érték, a fenntarthatóság és a potenciál felméréséhez.

Kulcsfontosságú mérőszámok és a kiszámításuk módja:

Teljes tokenszám:

A létrehozott vagy valaha létrehozandó RPEPE tokenek maximális száma.

Keringésben lévő tokenszám:

A piacon jelenleg elérhető és nyilvános kézben lévő tokenek száma.

Max. tokenszám:

Az összes létező RPEPE token felső határa.

FDV (teljes mértékben hígított értékelés):

Az aktuális ár × a max. tokenszám eredményeként számítható ki. Ez előrejelzést ad a teljes piaci tőkeértékről abban az esetben, ha minden token forgalomban van.

Inflációs ráta:

Azt tükrözi, hogy milyen gyorsan kerülnek bevezetésre az új tokenek, ami befolyásolja a szűkös elérhetőséget és a hosszú távú ármozgást.

Miért fontosak ezek a mérőszámok a kereskedők számára?

Magas keringésben lévő tokenszám = nagyobb likviditás.

Korlátozott max. tokenszám + alacsony infláció = a hosszú távú árfelmérés lehetősége.

Átlátható tokenelosztás = nagyobb bizalom a projekt iránt, és a központosított irányítás alacsonyabb kockázata.

Magas FDV alacsony aktuális piaci tőkeértékkel = lehetséges túlértékelési jelek.

Most, hogy tisztában vagy a(z) RPEPE tokenomikai adataival, feltérképezheted a(z) RPEPE token élő árfolyamát!

RPEPE árelőrejelzése

Tudni akarod, milyen mozgások várhatók a(z) RPEPE kapcsán? RPEPE-árelőrejelzési oldalunk a piaci hangulatra, a korábbi trendekre és a technikai mutatókra egyaránt kiterjed, hogy előrejelzési célú áttekintést nyújtson a témában.

Jogi nyilatkozat

Az ezen az oldalon található tokenomikai adatok külső forrásokból származnak. A MEXC nem garantálja az információk pontosságát. Arra kérünk, hogy befektetés előtt végezz alapos háttérkutatást.