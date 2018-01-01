Red Kite (PKF) tokenomikai adatai Alapvető elemzési és valós idejű piaci adatokat ismerhetsz meg a(z) Red Kite (PKF) kapcsán többek között a tokenkészlet és az elosztási modell vonatkozásában. Valuta USD

Red Kite (PKF) tokennel kapcsolatos információk What Is PolkaFoundry (PKF)? PolkaFoundry is a platform for building DeFi dapps for the Polkadot ecosystem. It includes: A blockchain which is built on Substrate, is EVM-compatible, and supports several UX-enabling features for dApps. The blockchain will work as a Polkadot parachain or parathread. A bunch of DeFi-friendly services for dapp builders. These include both built-in services and integration with external ones. Who is behind PolkaFoundry? PolkaFoundry was founded back in 2018 by Thi Truong, who was then a key member of Kyber Network's core team. The PolkaFoundry team now consists of 20+ members located in several countries including Singapore, Vietnam, Japan, Canada, and India. Advisory board includes the DuckDAO leaders; Garlam Won who is behind the marketing of Harmony, Mantra DAO, Kylin; and Lester Lim - founder of X21 Digital. Who is backing PolkaFoundry? PolkaFoundry has completed a $1.9M Private Sale Round, backed by DuckDAO, Signum Capital, Master Ventures, AU21 Capital, BlockDream Fund, Magnus Capital, X21 Digital, Rarestone Capital, PNYX Ventrues, and several other renown ventures. What Makes PolkaFoundry Unique? Leveraging the interoperability and scalability of the Substrate framework and the growing ecosystem of Polkadot EVM compatible, strait-forward to migrate DeFi dapps from Ethereum Come with DeFi-friendly services Built-in UX-enabling features which allow developers to build frictionless-UX so that dapps can approach normal people outside the crypto community. This is the key point for blockchain to reach mass adoption. What is the Tokenomics of PolkaFoundry (PKF) Tokens? Token Name: PolkaFoundry Token Symbol: PKF Total Supply: 200,000,000 PKF token is an Ethereum's ERC-20 token. In the future, when PolkaFoundry blockchain launches the mainnet, PKF token holders can swap ERC-20 PKF token for native PKF coin at the rate of 1 for 1. Token Utility: Payment for transaction fees Staking for collators to earn share of block rewards Staking to participate in the on-chain governance process and earn rewards for voting on proposals Payment for PolkaFoundry & partners' services Hivatalos webhely: https://redkitepad.com/ Fehér könyv: https://help.redkitepad.com/overview/readme Vásárolj most PKF tokent!

Red Kite (PKF) tokenomika és árelemzés Alapvető tokenomikai és árfolyamadatokat ismerhetsz meg a(z) Red Kite (PKF) esetében többek között a piaci tőkeérték, a készletre vonatkozó információk, az FDV és az árelőzmények vonatkozásában. Azonnal áttekintheted a token aktuális értékét és piaci pozícióját. Piaci tőkeérték: $ 1.21M $ 1.21M $ 1.21M Teljes tokenszám: $ 200.00M $ 200.00M $ 200.00M Keringésben lévő tokenszám: $ 142.41M $ 142.41M $ 142.41M FDV (teljes mértékben hígított értékelés): $ 1.70M $ 1.70M $ 1.70M Minden idők csúcspontja: $ 2.91 $ 2.91 $ 2.91 Minden idők mélypontja: $ 0.00375469 $ 0.00375469 $ 0.00375469 Jelenlegi ár: $ 0.0084878 $ 0.0084878 $ 0.0084878 További tudnivalók a(z) Red Kite (PKF) áráról

Red Kite (PKF) tokenomikai adatai: A legfontosabb mérőszámok magyarázata és használati esetek A(z) Red Kite (PKF) tokenomikai adatainak áttekintése elengedhetetlen a hosszú távú érték, a fenntarthatóság és a potenciál felméréséhez. Kulcsfontosságú mérőszámok és a kiszámításuk módja: Teljes tokenszám: A létrehozott vagy valaha létrehozandó PKF tokenek maximális száma. Keringésben lévő tokenszám: A piacon jelenleg elérhető és nyilvános kézben lévő tokenek száma. Max. tokenszám: Az összes létező PKF token felső határa. FDV (teljes mértékben hígított értékelés): Az aktuális ár × a max. tokenszám eredményeként számítható ki. Ez előrejelzést ad a teljes piaci tőkeértékről abban az esetben, ha minden token forgalomban van. Inflációs ráta: Azt tükrözi, hogy milyen gyorsan kerülnek bevezetésre az új tokenek, ami befolyásolja a szűkös elérhetőséget és a hosszú távú ármozgást. Miért fontosak ezek a mérőszámok a kereskedők számára? Magas keringésben lévő tokenszám = nagyobb likviditás. Korlátozott max. tokenszám + alacsony infláció = a hosszú távú árfelmérés lehetősége. Átlátható tokenelosztás = nagyobb bizalom a projekt iránt, és a központosított irányítás alacsonyabb kockázata. Magas FDV alacsony aktuális piaci tőkeértékkel = lehetséges túlértékelési jelek. Most, hogy tisztában vagy a(z) PKF tokenomikai adataival, feltérképezheted a(z) PKF token élő árfolyamát!

PKF árelőrejelzése Tudni akarod, milyen mozgások várhatók a(z) PKF kapcsán? PKF-árelőrejelzési oldalunk a piaci hangulatra, a korábbi trendekre és a technikai mutatókra egyaránt kiterjed, hogy előrejelzési célú áttekintést nyújtson a témában. Akár most rögtön megtekintheted a(z) PKF tokennel kapcsolatos árelőrejelzést!

