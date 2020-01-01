Red Genesis ($R3D) tokenomikai adatai Alapvető elemzési és valós idejű piaci adatokat ismerhetsz meg a(z) Red Genesis ($R3D) kapcsán többek között a tokenkészlet és az elosztási modell vonatkozásában. Valuta USD

Red Genesis ($R3D) tokennel kapcsolatos információk DeBot.Science is a decentralized platform focused on training and optimizing robotics models for complex environments. Using large-scale reinforcement learning and distributed compute resources, the project aims to develop adaptable, autonomous robots capable of navigating and interacting with challenging terrains, such as simulated Martian surfaces. The project operates under a community-driven model, with $R3D as its native token. $R3D is utilized to support research, incentivize participation, and scale the training processes, aligning contributors with the long-term vision of advancing robotics and artificial intelligence. DeBot.Science leverages innovative methodologies like cross-stage policy transfer, domain randomization, and hybrid learning frameworks to ensure high adaptability and efficiency in robot training. By combining decentralized technologies with cutting-edge robotics research, DeBot.Science seeks to bridge the gap between theoretical AI advancements and practical, real-world applications. Hivatalos webhely: https://debot.science Vásárolj most $R3D tokent!

Red Genesis ($R3D) tokenomika és árelemzés Alapvető tokenomikai és árfolyamadatokat ismerhetsz meg a(z) Red Genesis ($R3D) esetében többek között a piaci tőkeérték, a készletre vonatkozó információk, az FDV és az árelőzmények vonatkozásában. Azonnal áttekintheted a token aktuális értékét és piaci pozícióját. Piaci tőkeérték: $ 21.35K $ 21.35K $ 21.35K Teljes tokenszám: $ 999.64M $ 999.64M $ 999.64M Keringésben lévő tokenszám: $ 986.06M $ 986.06M $ 986.06M FDV (teljes mértékben hígított értékelés): $ 21.65K $ 21.65K $ 21.65K Minden idők csúcspontja: $ 0.0077114 $ 0.0077114 $ 0.0077114 Minden idők mélypontja: $ 0.00001597 $ 0.00001597 $ 0.00001597 Jelenlegi ár: $ 0 $ 0 $ 0 További tudnivalók a(z) Red Genesis ($R3D) áráról

Red Genesis ($R3D) tokenomikai adatai: A legfontosabb mérőszámok magyarázata és használati esetek A(z) Red Genesis ($R3D) tokenomikai adatainak áttekintése elengedhetetlen a hosszú távú érték, a fenntarthatóság és a potenciál felméréséhez. Kulcsfontosságú mérőszámok és a kiszámításuk módja: Teljes tokenszám: A létrehozott vagy valaha létrehozandó $R3D tokenek maximális száma. Keringésben lévő tokenszám: A piacon jelenleg elérhető és nyilvános kézben lévő tokenek száma. Max. tokenszám: Az összes létező $R3D token felső határa. FDV (teljes mértékben hígított értékelés): Az aktuális ár × a max. tokenszám eredményeként számítható ki. Ez előrejelzést ad a teljes piaci tőkeértékről abban az esetben, ha minden token forgalomban van. Inflációs ráta: Azt tükrözi, hogy milyen gyorsan kerülnek bevezetésre az új tokenek, ami befolyásolja a szűkös elérhetőséget és a hosszú távú ármozgást. Miért fontosak ezek a mérőszámok a kereskedők számára? Magas keringésben lévő tokenszám = nagyobb likviditás. Korlátozott max. tokenszám + alacsony infláció = a hosszú távú árfelmérés lehetősége. Átlátható tokenelosztás = nagyobb bizalom a projekt iránt, és a központosított irányítás alacsonyabb kockázata. Magas FDV alacsony aktuális piaci tőkeértékkel = lehetséges túlértékelési jelek. Most, hogy tisztában vagy a(z) $R3D tokenomikai adataival, feltérképezheted a(z) $R3D token élő árfolyamát!

