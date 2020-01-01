Record Nexus (RECORD) tokenomikai adatai Alapvető elemzési és valós idejű piaci adatokat ismerhetsz meg a(z) Record Nexus (RECORD) kapcsán többek között a tokenkészlet és az elosztási modell vonatkozásában. Valuta USD

Record Nexus (RECORD) tokennel kapcsolatos információk RECORD Nexus is a modular blockchain ecosystem that redefines how intellectual property (IP) — starting with music — is transformed into powerful financial products. By building a decentralized infrastructure, RECORD Nexus makes IP assets liquid, programmable, and globally accessible. It creates a transparent, scalable marketplace where royalties and IP-derived income can be efficiently traded, financed, and distributed. Focused on solving historical challenges like illiquidity, opacity, and exclusivity, RECORD Nexus empowers creators, investors, and rights holders alike, opening the door to a truly borderless, democratized IP economy. As it evolves, the platform is designed to expand beyond music into other creative and industrial sectors, reshaping how the world values and interacts with IP. Hivatalos webhely: https://record.nexus/ Fehér könyv: https://docs.musicprotocol.io/ Vásárolj most RECORD tokent!

Record Nexus (RECORD) tokenomika és árelemzés Alapvető tokenomikai és árfolyamadatokat ismerhetsz meg a(z) Record Nexus (RECORD) esetében többek között a piaci tőkeérték, a készletre vonatkozó információk, az FDV és az árelőzmények vonatkozásában. Azonnal áttekintheted a token aktuális értékét és piaci pozícióját. Piaci tőkeérték: $ 610.58K $ 610.58K $ 610.58K Teljes tokenszám: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Keringésben lévő tokenszám: $ 471.51M $ 471.51M $ 471.51M FDV (teljes mértékben hígított értékelés): $ 1.29M $ 1.29M $ 1.29M Minden idők csúcspontja: $ 0.03335107 $ 0.03335107 $ 0.03335107 Minden idők mélypontja: $ 0 $ 0 $ 0 Jelenlegi ár: $ 0.00129699 $ 0.00129699 $ 0.00129699 További tudnivalók a(z) Record Nexus (RECORD) áráról

Record Nexus (RECORD) tokenomikai adatai: A legfontosabb mérőszámok magyarázata és használati esetek A(z) Record Nexus (RECORD) tokenomikai adatainak áttekintése elengedhetetlen a hosszú távú érték, a fenntarthatóság és a potenciál felméréséhez. Kulcsfontosságú mérőszámok és a kiszámításuk módja: Teljes tokenszám: A létrehozott vagy valaha létrehozandó RECORD tokenek maximális száma. Keringésben lévő tokenszám: A piacon jelenleg elérhető és nyilvános kézben lévő tokenek száma. Max. tokenszám: Az összes létező RECORD token felső határa. FDV (teljes mértékben hígított értékelés): Az aktuális ár × a max. tokenszám eredményeként számítható ki. Ez előrejelzést ad a teljes piaci tőkeértékről abban az esetben, ha minden token forgalomban van. Inflációs ráta: Azt tükrözi, hogy milyen gyorsan kerülnek bevezetésre az új tokenek, ami befolyásolja a szűkös elérhetőséget és a hosszú távú ármozgást. Miért fontosak ezek a mérőszámok a kereskedők számára? Magas keringésben lévő tokenszám = nagyobb likviditás. Korlátozott max. tokenszám + alacsony infláció = a hosszú távú árfelmérés lehetősége. Átlátható tokenelosztás = nagyobb bizalom a projekt iránt, és a központosított irányítás alacsonyabb kockázata. Magas FDV alacsony aktuális piaci tőkeértékkel = lehetséges túlértékelési jelek. Most, hogy tisztában vagy a(z) RECORD tokenomikai adataival, feltérképezheted a(z) RECORD token élő árfolyamát!

