Rebel Bots (RBLS) tokennel kapcsolatos információk RBLS - POWERING THE REBEL BOTS GAMING UNIVERSE The RBLS token will power governance and utility for our first gaming title Xoil Wars, and all future gamefi titles released in the Rebel Bots gaming universe. Our vision is for RBLS to be used by millions of players in Xoil Wars to build, level up, and grow their armies! The RBLS token operates on the Polygon blockchain ecosystem and will have in-game utility and staking benefits. RBLS is backed by world-class gaming investors including Ubisoft, Animoca Brands, The Overwolf and Polygon Studios, with a complete audit by CertiK. GAME UTILITY & STAKING BENEFITS

A scarce game currency which players will sink RBLS to… Build new powerful Fighting Bots for their armies Purchase rare parts and items from the Xoilium shop. Holders of the RBLS token will also have access to staking benefits in future. DAO VOTING POWER Beyond 2023, the RBLS token will evolve into the Rebel Bots Decentralised Autonomous Organization (DAO). RBLS will become the governance token which grants token holders voting power over decisions to help lead the Rebel Bots gaming universe to success. SUSTAINABLE GROWTH TOKENOMICS RBLS launched in March 2022 with an ultimate supply cap of 300 Million to be released over 5 years. The generation schedule of RBLS is designed to launch long-term sustainable growth with multiple demand drivers and controlled release. To learn more about the RBLS token generation schedule, holder benefits and utility details read the Rebel Bots whitepaper. Hivatalos webhely: https://rebelbots.com/

Rebel Bots (RBLS) tokenomika és árelemzés Alapvető tokenomikai és árfolyamadatokat ismerhetsz meg a(z) Rebel Bots (RBLS) esetében többek között a piaci tőkeérték, a készletre vonatkozó információk, az FDV és az árelőzmények vonatkozásában. Azonnal áttekintheted a token aktuális értékét és piaci pozícióját. Piaci tőkeérték: $ 70.08K $ 70.08K $ 70.08K Teljes tokenszám: $ 285.03M $ 285.03M $ 285.03M Keringésben lévő tokenszám: $ 285.03M $ 285.03M $ 285.03M FDV (teljes mértékben hígított értékelés): $ 70.08K $ 70.08K $ 70.08K Minden idők csúcspontja: $ 2.73 $ 2.73 $ 2.73 Minden idők mélypontja: $ 0.00006261 $ 0.00006261 $ 0.00006261 Jelenlegi ár: $ 0.00024587 $ 0.00024587 $ 0.00024587 További tudnivalók a(z) Rebel Bots (RBLS) áráról

Rebel Bots (RBLS) tokenomikai adatai: A legfontosabb mérőszámok magyarázata és használati esetek A(z) Rebel Bots (RBLS) tokenomikai adatainak áttekintése elengedhetetlen a hosszú távú érték, a fenntarthatóság és a potenciál felméréséhez. Kulcsfontosságú mérőszámok és a kiszámításuk módja: Teljes tokenszám: A létrehozott vagy valaha létrehozandó RBLS tokenek maximális száma. Keringésben lévő tokenszám: A piacon jelenleg elérhető és nyilvános kézben lévő tokenek száma. Max. tokenszám: Az összes létező RBLS token felső határa. FDV (teljes mértékben hígított értékelés): Az aktuális ár × a max. tokenszám eredményeként számítható ki. Ez előrejelzést ad a teljes piaci tőkeértékről abban az esetben, ha minden token forgalomban van. Inflációs ráta: Azt tükrözi, hogy milyen gyorsan kerülnek bevezetésre az új tokenek, ami befolyásolja a szűkös elérhetőséget és a hosszú távú ármozgást. Miért fontosak ezek a mérőszámok a kereskedők számára? Magas keringésben lévő tokenszám = nagyobb likviditás. Korlátozott max. tokenszám + alacsony infláció = a hosszú távú árfelmérés lehetősége. Átlátható tokenelosztás = nagyobb bizalom a projekt iránt, és a központosított irányítás alacsonyabb kockázata. Magas FDV alacsony aktuális piaci tőkeértékkel = lehetséges túlértékelési jelek. Most, hogy tisztában vagy a(z) RBLS tokenomikai adataival, feltérképezheted a(z) RBLS token élő árfolyamát!

RBLS árelőrejelzése Tudni akarod, milyen mozgások várhatók a(z) RBLS kapcsán? RBLS-árelőrejelzési oldalunk a piaci hangulatra, a korábbi trendekre és a technikai mutatókra egyaránt kiterjed, hogy előrejelzési célú áttekintést nyújtson a témában. Akár most rögtön megtekintheted a(z) RBLS tokennel kapcsolatos árelőrejelzést!

