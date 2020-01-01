RealToken Ecosystem Governance (REG) tokenomikai adatai Alapvető elemzési és valós idejű piaci adatokat ismerhetsz meg a(z) RealToken Ecosystem Governance (REG) kapcsán többek között a tokenkészlet és az elosztási modell vonatkozásában. Valuta USD

RealToken Ecosystem Governance (REG) tokennel kapcsolatos információk The REG (RealToken Ecosystem Governance) is the governance token for the RealToken Ecosystem made by RealT.co Hivatalos webhely: https://realtoken.community/ Fehér könyv: https://medium.com/realtplatform/token-economy-f0b935fe2777 Vásárolj most REG tokent!

RealToken Ecosystem Governance (REG) tokenomika és árelemzés Alapvető tokenomikai és árfolyamadatokat ismerhetsz meg a(z) RealToken Ecosystem Governance (REG) esetében többek között a piaci tőkeérték, a készletre vonatkozó információk, az FDV és az árelőzmények vonatkozásában. Azonnal áttekintheted a token aktuális értékét és piaci pozícióját. Piaci tőkeérték: $ 13.27M $ 13.27M $ 13.27M Teljes tokenszám: $ 501.57M $ 501.57M $ 501.57M Keringésben lévő tokenszám: $ 73.17M $ 73.17M $ 73.17M FDV (teljes mértékben hígított értékelés): $ 90.99M $ 90.99M $ 90.99M Minden idők csúcspontja: $ 1.99 $ 1.99 $ 1.99 Minden idők mélypontja: $ 0.140432 $ 0.140432 $ 0.140432 Jelenlegi ár: $ 0.181419 $ 0.181419 $ 0.181419 További tudnivalók a(z) RealToken Ecosystem Governance (REG) áráról

RealToken Ecosystem Governance (REG) tokenomikai adatai: A legfontosabb mérőszámok magyarázata és használati esetek A(z) RealToken Ecosystem Governance (REG) tokenomikai adatainak áttekintése elengedhetetlen a hosszú távú érték, a fenntarthatóság és a potenciál felméréséhez. Kulcsfontosságú mérőszámok és a kiszámításuk módja: Teljes tokenszám: A létrehozott vagy valaha létrehozandó REG tokenek maximális száma. Keringésben lévő tokenszám: A piacon jelenleg elérhető és nyilvános kézben lévő tokenek száma. Max. tokenszám: Az összes létező REG token felső határa. FDV (teljes mértékben hígított értékelés): Az aktuális ár × a max. tokenszám eredményeként számítható ki. Ez előrejelzést ad a teljes piaci tőkeértékről abban az esetben, ha minden token forgalomban van. Inflációs ráta: Azt tükrözi, hogy milyen gyorsan kerülnek bevezetésre az új tokenek, ami befolyásolja a szűkös elérhetőséget és a hosszú távú ármozgást. Miért fontosak ezek a mérőszámok a kereskedők számára? Magas keringésben lévő tokenszám = nagyobb likviditás. Korlátozott max. tokenszám + alacsony infláció = a hosszú távú árfelmérés lehetősége. Átlátható tokenelosztás = nagyobb bizalom a projekt iránt, és a központosított irányítás alacsonyabb kockázata. Magas FDV alacsony aktuális piaci tőkeértékkel = lehetséges túlértékelési jelek. Most, hogy tisztában vagy a(z) REG tokenomikai adataival, feltérképezheted a(z) REG token élő árfolyamát!

REG árelőrejelzése Tudni akarod, milyen mozgások várhatók a(z) REG kapcsán? REG-árelőrejelzési oldalunk a piaci hangulatra, a korábbi trendekre és a technikai mutatókra egyaránt kiterjed, hogy előrejelzési célú áttekintést nyújtson a témában. Akár most rögtön megtekintheted a(z) REG tokennel kapcsolatos árelőrejelzést!

