Realis Worlds (REALIS) tokennel kapcsolatos információk Realis Worlds represents the convergence of artificial intelligence and metaverse technology, creating a digital ecosystem where humans and AI agents will coexist and interact meaningfully. This document outlines the roadmap for a scalable, inclusive, and technologically advanced platform pushing the boundaries of AI and Human interaction. The project is dedicated to the progression of AI development through embodiment and alignment serving as a training environment for AI agents. Our core hypothesis proposes that AI alignment emerges naturally when agents face the same fundamental pressures that shaped human intelligence and values — the challenges of survival, resource management, and social cooperation. Through the various worlds of Realis, we explore how geographic accuracy, historical context, and evolutionary pressures influence AI development and its alignment with human objectives. Our first flagship environment, Earth 1:90, has been designed to mirror real Earth, where AI agents must navigate challenges that parallel the human experience. In this world, agents face resource scarcity, environmental challenges, and the need for cooperation — pressures that have historically shaped human decision-making and values. By experiencing these fundamental challenges, AI agents have shown to develop a deeper, more nuanced understanding of human behavior and values. Hivatalos webhely: https://realisworlds.com/ Fehér könyv: https://medium.com/@zenithdev/realis-worlds-ai-embodiment-evolutionary-pressures-and-alignment-with-human-objectives-in-4939cd1ded83 Vásárolj most REALIS tokent!

Realis Worlds (REALIS) tokenomika és árelemzés Alapvető tokenomikai és árfolyamadatokat ismerhetsz meg a(z) Realis Worlds (REALIS) esetében többek között a piaci tőkeérték, a készletre vonatkozó információk, az FDV és az árelőzmények vonatkozásában. Azonnal áttekintheted a token aktuális értékét és piaci pozícióját. Piaci tőkeérték: $ 1.18M $ 1.18M $ 1.18M Teljes tokenszám: $ 998.96M $ 998.96M $ 998.96M Keringésben lévő tokenszám: $ 954.89M $ 954.89M $ 954.89M FDV (teljes mértékben hígított értékelés): $ 1.24M $ 1.24M $ 1.24M Minden idők csúcspontja: $ 0.04736015 $ 0.04736015 $ 0.04736015 Minden idők mélypontja: $ 0 $ 0 $ 0 Jelenlegi ár: $ 0.00123959 $ 0.00123959 $ 0.00123959 További tudnivalók a(z) Realis Worlds (REALIS) áráról

Realis Worlds (REALIS) tokenomikai adatai: A legfontosabb mérőszámok magyarázata és használati esetek A(z) Realis Worlds (REALIS) tokenomikai adatainak áttekintése elengedhetetlen a hosszú távú érték, a fenntarthatóság és a potenciál felméréséhez. Kulcsfontosságú mérőszámok és a kiszámításuk módja: Teljes tokenszám: A létrehozott vagy valaha létrehozandó REALIS tokenek maximális száma. Keringésben lévő tokenszám: A piacon jelenleg elérhető és nyilvános kézben lévő tokenek száma. Max. tokenszám: Az összes létező REALIS token felső határa. FDV (teljes mértékben hígított értékelés): Az aktuális ár × a max. tokenszám eredményeként számítható ki. Ez előrejelzést ad a teljes piaci tőkeértékről abban az esetben, ha minden token forgalomban van. Inflációs ráta: Azt tükrözi, hogy milyen gyorsan kerülnek bevezetésre az új tokenek, ami befolyásolja a szűkös elérhetőséget és a hosszú távú ármozgást. Miért fontosak ezek a mérőszámok a kereskedők számára? Magas keringésben lévő tokenszám = nagyobb likviditás. Korlátozott max. tokenszám + alacsony infláció = a hosszú távú árfelmérés lehetősége. Átlátható tokenelosztás = nagyobb bizalom a projekt iránt, és a központosított irányítás alacsonyabb kockázata. Magas FDV alacsony aktuális piaci tőkeértékkel = lehetséges túlértékelési jelek. Most, hogy tisztában vagy a(z) REALIS tokenomikai adataival, feltérképezheted a(z) REALIS token élő árfolyamát!

