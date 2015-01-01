RealFevr (FEVR) tokenomikai adatai Alapvető elemzési és valós idejű piaci adatokat ismerhetsz meg a(z) RealFevr (FEVR) kapcsán többek között a tokenkészlet és az elosztási modell vonatkozásában. Valuta USD

RealFevr (FEVR) tokennel kapcsolatos információk RealFevr is a company established in 2015 in the fantasy markets with a football fantasy leagues game that currently has over 2 Million downloads on iOS and Android. With the fantasy leagues concept proven, RealFevr is now working towards being one of the NFT industry leaders by having the first-ever fully licensed Football Video NFTs Marketplace. Its NFTs will also be integrated into the FEVR Battle Arena, a new trading moments game (Play and Earn) that’s currently in its alpha testing stage. RealFevr currently has 3 important ecosystem pillars: 💰 NFT Marketplace - where you can buy and sell sports video digital collectibles www.realfevr.com/marketplace 🎮 FEVR Battle Arena - upcoming Play-and-Earn NFT game. 📱 Fantasy Leagues - our fantasy football app with over 2.5M+ downloads Download it on App Store or Google Play, invite your friends and start playing! $FEVR is the token that unlocks all incentives within our ecosystem. The main goal of the FEVR token is to open the door to web3, where you, the user, are the centerpiece of the network and the main beneficiary of RealFevr's products. What's coming in the near future: FEVR Battle Arena Game

Marketplace Challenges & Achievements

Public User Profiles & Leaderboards

Marketplace V3, Multitoken (FEVR on the marketplace)

NFT Bidding and User Notifications

Experience (LVL) System in-game and in-marketplace

NFT Fusion (By burning NFTs)

New Litepaper

New Sports Related Partnerships (Clubs, Leagues and Athletes)

New Web3 Partnerships (Ex CEXs and other projects)

Blockchain integration into Fantasy Leagues

New Ecosystem Products (Currently we have 3, but we already have concepts of 2 more)

Mass Marketing Hivatalos webhely: https://www.realfevr.com/fevr/ Vásárolj most FEVR tokent!

RealFevr (FEVR) tokenomika és árelemzés Alapvető tokenomikai és árfolyamadatokat ismerhetsz meg a(z) RealFevr (FEVR) esetében többek között a piaci tőkeérték, a készletre vonatkozó információk, az FDV és az árelőzmények vonatkozásában. Azonnal áttekintheted a token aktuális értékét és piaci pozícióját. Piaci tőkeérték: $ 39.08K $ 39.08K $ 39.08K Teljes tokenszám: $ 16.00B $ 16.00B $ 16.00B Keringésben lévő tokenszám: $ 13.03B $ 13.03B $ 13.03B FDV (teljes mértékben hígított értékelés): $ 48.00K $ 48.00K $ 48.00K Minden idők csúcspontja: $ 0.01544109 $ 0.01544109 $ 0.01544109 Minden idők mélypontja: $ 0.0000014 $ 0.0000014 $ 0.0000014 Jelenlegi ár: $ 0 $ 0 $ 0 További tudnivalók a(z) RealFevr (FEVR) áráról

RealFevr (FEVR) tokenomikai adatai: A legfontosabb mérőszámok magyarázata és használati esetek A(z) RealFevr (FEVR) tokenomikai adatainak áttekintése elengedhetetlen a hosszú távú érték, a fenntarthatóság és a potenciál felméréséhez. Kulcsfontosságú mérőszámok és a kiszámításuk módja: Teljes tokenszám: A létrehozott vagy valaha létrehozandó FEVR tokenek maximális száma. Keringésben lévő tokenszám: A piacon jelenleg elérhető és nyilvános kézben lévő tokenek száma. Max. tokenszám: Az összes létező FEVR token felső határa. FDV (teljes mértékben hígított értékelés): Az aktuális ár × a max. tokenszám eredményeként számítható ki. Ez előrejelzést ad a teljes piaci tőkeértékről abban az esetben, ha minden token forgalomban van. Inflációs ráta: Azt tükrözi, hogy milyen gyorsan kerülnek bevezetésre az új tokenek, ami befolyásolja a szűkös elérhetőséget és a hosszú távú ármozgást. Miért fontosak ezek a mérőszámok a kereskedők számára? Magas keringésben lévő tokenszám = nagyobb likviditás. Korlátozott max. tokenszám + alacsony infláció = a hosszú távú árfelmérés lehetősége. Átlátható tokenelosztás = nagyobb bizalom a projekt iránt, és a központosított irányítás alacsonyabb kockázata. Magas FDV alacsony aktuális piaci tőkeértékkel = lehetséges túlértékelési jelek. Most, hogy tisztában vagy a(z) FEVR tokenomikai adataival, feltérképezheted a(z) FEVR token élő árfolyamát!

FEVR árelőrejelzése Tudni akarod, milyen mozgások várhatók a(z) FEVR kapcsán? FEVR-árelőrejelzési oldalunk a piaci hangulatra, a korábbi trendekre és a technikai mutatókra egyaránt kiterjed, hogy előrejelzési célú áttekintést nyújtson a témában. Akár most rögtön megtekintheted a(z) FEVR tokennel kapcsolatos árelőrejelzést!

Miért érdemes a MEXC platformot választani? A MEXC a világ egyik legnépszerűbb kriptovaluta-tőzsdéje, amelynek világszerte felhasználók milliói szavaznak bizalmat. A MEXC a kriptovaluta-kereskedés legegyszerűbb módját kínálja kezdőknek és profiknak egyaránt. Több mint 4,000 kereskedési pár a spot- és futurespiacokon A leggyorsabb tokenlistázások a CEX-ek között 1. számú likviditás az ágazaton belül A legalacsonyabb díjak 24 órás ügyfélszolgálattal Több mint 100%-os tokentartalék-átláthatóság a felhasználói források esetében Ultraalacsony belépési korlátok: akár 1 USDT összeggel is vásárolhatsz kriptovalutát

Mindössze 1 USDT áron vásárolhatsz kriptovalutákat: A kriptovaluta-kereskedés legegyszerűbb módja! Vásárolj most!