Real MXN (MXNE) tokennel kapcsolatos információk Issued by Brale in partnership with Etherfuse, Real MXN (MXNe) is a Mexican peso-backed stablecoin powering onchain payments and FX in the local Mexican economy. MXNe is used for Remittances: Mexico is one of the largest recipients of remittances worldwide, and MXNe offers a direct on-chain solution to reduce fees and complexity.

Merchant Payments and Payroll: Businesses can settle invoices, payroll, and daily operations in Pesos on-chain, minimizing FX exposure. MXNe is redeemable 1:1 for the equal value of Mexican Pesos, and is available on Base, Solana, and Stellar. MXNe can be acquired by directly onboarding with Brale to mint new MXNe, by onramping on Capa Finance, and by swapping in the MXNe/USDC liquidity pool on Aerodrome. Hivatalos webhely: https://brale.xyz/stablecoins/MXNe Vásárolj most MXNE tokent!

Real MXN (MXNE) tokenomika és árelemzés Alapvető tokenomikai és árfolyamadatokat ismerhetsz meg a(z) Real MXN (MXNE) esetében többek között a piaci tőkeérték, a készletre vonatkozó információk, az FDV és az árelőzmények vonatkozásában. Azonnal áttekintheted a token aktuális értékét és piaci pozícióját. Piaci tőkeérték: $ 76.27K $ 76.27K $ 76.27K Teljes tokenszám: $ 1.43M $ 1.43M $ 1.43M Keringésben lévő tokenszám: $ 1.43M $ 1.43M $ 1.43M FDV (teljes mértékben hígított értékelés): $ 76.27K $ 76.27K $ 76.27K Minden idők csúcspontja: $ 0.067991 $ 0.067991 $ 0.067991 Minden idők mélypontja: $ 0.02496541 $ 0.02496541 $ 0.02496541 Jelenlegi ár: $ 0.053374 $ 0.053374 $ 0.053374 További tudnivalók a(z) Real MXN (MXNE) áráról

Real MXN (MXNE) tokenomikai adatai: A legfontosabb mérőszámok magyarázata és használati esetek A(z) Real MXN (MXNE) tokenomikai adatainak áttekintése elengedhetetlen a hosszú távú érték, a fenntarthatóság és a potenciál felméréséhez. Kulcsfontosságú mérőszámok és a kiszámításuk módja: Teljes tokenszám: A létrehozott vagy valaha létrehozandó MXNE tokenek maximális száma. Keringésben lévő tokenszám: A piacon jelenleg elérhető és nyilvános kézben lévő tokenek száma. Max. tokenszám: Az összes létező MXNE token felső határa. FDV (teljes mértékben hígított értékelés): Az aktuális ár × a max. tokenszám eredményeként számítható ki. Ez előrejelzést ad a teljes piaci tőkeértékről abban az esetben, ha minden token forgalomban van. Inflációs ráta: Azt tükrözi, hogy milyen gyorsan kerülnek bevezetésre az új tokenek, ami befolyásolja a szűkös elérhetőséget és a hosszú távú ármozgást. Miért fontosak ezek a mérőszámok a kereskedők számára? Magas keringésben lévő tokenszám = nagyobb likviditás. Korlátozott max. tokenszám + alacsony infláció = a hosszú távú árfelmérés lehetősége. Átlátható tokenelosztás = nagyobb bizalom a projekt iránt, és a központosított irányítás alacsonyabb kockázata. Magas FDV alacsony aktuális piaci tőkeértékkel = lehetséges túlértékelési jelek. Most, hogy tisztában vagy a(z) MXNE tokenomikai adataival, feltérképezheted a(z) MXNE token élő árfolyamát!

MXNE árelőrejelzése Tudni akarod, milyen mozgások várhatók a(z) MXNE kapcsán? MXNE-árelőrejelzési oldalunk a piaci hangulatra, a korábbi trendekre és a technikai mutatókra egyaránt kiterjed, hogy előrejelzési célú áttekintést nyújtson a témában. Akár most rögtön megtekintheted a(z) MXNE tokennel kapcsolatos árelőrejelzést!

