Piacok
A(z) élő Real GEM Token ár ma 11.21 USD. Kövesd nyomon a(z) GEM USD szerinti árfrissítéseit, az élő diagramokat, a piaci plafont, a 24 órás volument és sok mást. Fedezd fel a(z) GEM ártrendjeit könnyedén a MEXC segítségével.

További információk a következőről: GEM

GEM árinformációk

Mi a(z) GEM

GEM hivatalos webhely

GEM tokenomikai adatai

GEM árelőrejelzés

Real GEM Token Ár (GEM)

1 GEM-USD élő ár:

$11.21
0.00%1D
USD
Real GEM Token (GEM) Élő árdiagram
Utolsó frissítés: 2025-11-03 12:23:23 (UTC+8)

Real GEM Token (GEM) árinformáció (USD)

24 órás árváltozási tartomány:
$ 0
24h alacsony
$ 0
24h magas

$ 0
$ 0
$ 12.24
$ 9.97
-1.11%

-1.11%

Real GEM Token (GEM) valós idejű ár: $11.21. Az elmúlt 24 órában, a(z)GEM legalacsonyabb ára $ 0, legmagasabb ára pedig $ 0 volt, így aktív piaci volatilitást mutatott. A(z) GEM valaha volt legmagasabb ára $ 12.24, valaha volt legalacsonyabb ára pedig $ 9.97 volt.

A rövid távú teljesítményt tekintve a(z) GEM változása a következő volt: -- az elmúlt órában, -- az elmúlt 24 órában, és -1.11% az elmúlt 7 napban. Ez gyors áttekintést nyújt a legfrissebb árfolyamtrendekről és a MEXC piaci dinamikájáról.

Real GEM Token (GEM) piaci információk

$ 2.53M
--
$ 2.53M
225.65K
225,653.7235410892
A(z) Real GEM Token jelenlegi piaci plafonja $ 2.53M, és a 24 órás kereskedési volumene --. A(z) GEM keringésben lévő tokenszáma 225.65K, és a teljes tokenszám 225653.7235410892. A teljes hígított értékelés (FDV) $ 2.53M.

Real GEM Token (GEM) árelőzmények USD

A(z) Real GEM TokenUSD mai árváltozása a következő volt: $ 0.
A(z) Real GEM Token USD árváltozása az elmúlt 30 napban a következő volt: $ -0.4013673240.
A(z) Real GEM Token USD árváltozása az elmúlt 60 napban a következő volt: $ -0.1327802080.
A(z) Real GEM Token USD árváltozása az elmúlt 90 napban a következő volt: $ +0.115638690648528.

IdőszakVáltozás (USD)Változás (%)
Ma$ 0--
30 nap$ -0.4013673240-3.58%
60 nap$ -0.1327802080-1.18%
90 nap$ +0.115638690648528+1.04%

Mi a(z) Real GEM Token (GEM)

Golden Swan Solutions PTE. LTD. is a Singapore-based company that tokenizes investment-grade gemstones, offering fractionalized ownership through blockchain technology. Its flagship product, the Real GEM Token (GEM), represents a digital claim on physical gemstones such as rubies, emeralds, and sapphires, which are securely stored in a duty-free high-security facility in Germany.

The project aims to bring increased transparency, accessibility, and liquidity to the traditionally opaque and illiquid gemstone investment market. All gemstones are independently appraised and certified by recognized gemological institutes, and details about each asset, including provenance and valuation, are made available to token holders.

The Real GEM Token operates on a blockchain and integrates smart contracts to ensure secure, traceable, and automated transactions. Token holders may also participate in a staking mechanism that allows them to earn additional rewards. The token issuance is directly tied to the value of the underlying physical assets, and a portion of the proceeds is allocated to a liquidity reserve for added investor protection.

Golden Swan Solutions focuses on compliance with regulatory standards in Singapore and has implemented robust KYC/AML procedures where applicable. The platform is designed for professional investors seeking alternative asset exposure through a regulated and technology-driven framework.

A MEXC a vezető kriptovaluta-tőzsde, amelyet világszerte több mint 10 millió felhasználó használ. Ez a tőzsde a legszélesebb tokenválasztékkal, a leggyorsabb tokenlistázásokkal és a legalacsonyabb kereskedési díjakkal rendelkezik a piacon. Csatlakozz a MEXC-hez most, hogy megtapasztald a legmagasabb szintű likviditást és a piacon elérhető legversenyképesebb díjakat!

Real GEM Token árelőrejelzés (USD)

Mennyit fog érni a(z) Real GEM Token (GEM) USD pénznemben holnap, a jövő héten vagy a jövő hónapban? Mennyit érhet a(z) Real GEM Token (GEM) 2025-ben, 2026-ban, 2027-ben, 2028-ban - vagy akár 10 vagy 20 év múlva? Használd az árelőrejelzési eszközünket, hogy megismerd a(z) Real GEM Token rövid és hosszú távú előrejelzéseit.

Ellenőrizd a(z) Real GEM Token árelőrejelzését most!

GEM helyi valutákra

Real GEM Token (GEM) tokenomikai adatai

Ha tokenomikai adatokat ismersz meg a(z) Real GEM Token (GEM) kapcsán, mélyebb betekintést nyerhetsz a token hosszú távú értékébe és növekedési potenciáljába. A tokenomika a tokenek elosztásának módjától kezdve egészen a kínálat kezeléséig feltárja a projekt alapvető gazdasági szerkezetét. Akár most rögtön átfogó tokenomikai adatokat ismerhetsz meg a(z) GEM token kapcsán!

Az emberek a következőkre kíváncsiak: Egyéb kérdések a következőről: Real GEM Token (GEM)

Mennyit ér ma a(z) Real GEM Token (GEM)?
A(z) élő GEM ár a(z) USD esetében 11.21 USD, amely valós időben frissül a legújabb piaci adatok alapján.
Mi a(z) GEM ára a(z) USD esetében?
A(z) GEM jelenlegi ára a(z) USD esetében $ 11.21. Keresd fel a MEXC-átváltót a pontos tokenátváltásokért.
Mi a(z) Real GEM Token piaci plafonja?
A(z) GEM piaci plafonja $ 2.53M USD. Piaci plafon = jelenlegi ár × keringésben lévő tokenszám. A token teljes piaci értékét és rangsorát jelzi.
Mi a(z) GEM keringésben lévő tokenszáma?
A(z) GEM keringésben lévő tokenszáma 225.65K USD.
Mi volt a(z) GEM mindenkori legmagasabb ára?
A(z) GEM mindenkori legmagasabb ára 12.24 USD.
Mi volt a(z) GEM mindenkori legmagasabb ár?
A(z) GEM mindenkori legalacsonyabb ára 9.97 USD.
Mekkora a(z) GEM kereskedési volumene?
A(z) GEM élő 24 órás kereskedési volumene -- USD.
A(z) GEM ára emelkedni fog idén?
A(z) GEM a piaci feltételek és a projektfejlődés függvényében idén magasabbra emelkedhet. Keresd fel a(z) GEM árelőrejelzését a részletesebb elemzésért.
Utolsó frissítés: 2025-11-03 12:23:23 (UTC+8)

Real GEM Token (GEM) fontos iparági frissítések

Idő (UTC+8)TípusInformáció
11-02 15:42:00Iparági frissítések
The total market cap of stablecoins decreased by 0.45% over the past week, still maintaining above $300 billion
11-01 15:13:00Iparági frissítések
Bitcoin's October monthly candle closed down 3.69%, marking the third declining October in history
11-01 13:14:00Iparági frissítések
Crypto market shows slight warming, all three major U.S. stock indices record at least six consecutive monthly gains
10-31 18:37:21Iparági frissítések
Crypto Fear & Greed Index currently at 29, market sentiment remains in "Fear"
10-31 15:48:21Iparági frissítések
Data: The peak trading volume of CEX in this crypto bull market is still far below the 2021 level
10-31 05:09:00Iparági frissítések
$1.134 billion liquidated across the market in the past 24 hours, mainly long positions

Jogi nyilatkozat

A kriptovaluták árai nagy piaci kockázatoknak és áringadozásoknak vannak kitéve. Olyan projektekbe és termékekbe kell befektetned, melyeket ismersz, és tisztában vagy az azzal járó kockázatokkal. Alaposan mérlegeld befektetési tapasztalatod, pénzügyi helyzeted, befektetési céljaidat és kockázattűrő képességed, és minden befektetés előtt konzultálj független pénzügyi tanácsadóval. Ez az anyag nem értelmezhető pénzügyi tanácsként. A múltbeli hozam nem megbízható mutatója a jövőbeli hozamnak. A befektetésed értéke csökkenhet és emelkedhet is, és előfordulhat, hogy nem kapod vissza a befektetett összeget. Kizárólag Te felelsz a befektetési döntéseidért. A MEXC nem vállal felelősséget az esetleges veszteségekért. További információkért tekintsd meg a Felhasználási feltételeket és a Kockázati figyelmeztetést. Vedd figyelembe, hogy a fent említett kriptovalutára vonatkozó, itt bemutatott adatok (például a jelenlegi élő ára) harmadik féltől származó forrásokon alapulnak. Ezeket „ahogy vannak” alapon és kizárólag tájékoztatási célból jelenítjük meg, mindenféle nyilatkozat vagy garancia nélkül. A harmadik felek webhelyeire mutató linkek szintén nem tartoznak a MEXC ellenőrzése alá. A MEXC nem vállal felelősséget az ilyen harmadik felek webhelyeinek és azok tartalmának megbízhatóságáért és pontosságáért.

