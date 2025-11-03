Real Estate Crypto Crowfunding (RECC) árinformáció (USD)

24 órás árváltozási tartomány: $ 0.00060463 $ 0.00060463 $ 0.00060463 24h alacsony $ 0.00067636 $ 0.00067636 $ 0.00067636 24h magas 24h alacsony $ 0.00060463$ 0.00060463 $ 0.00060463 24h magas $ 0.00067636$ 0.00067636 $ 0.00067636 Minden idők csúcspontja $ 0.00367015$ 0.00367015 $ 0.00367015 Legalacsonyabb ár $ 0.00025128$ 0.00025128 $ 0.00025128 Árváltozás (1H) -2.71% Árváltozás (1D) -3.62% Árváltozás (7D) -60.68% Árváltozás (7D) -60.68%

Real Estate Crypto Crowfunding (RECC) valós idejű ár: $0.00060414. Az elmúlt 24 órában, a(z)RECC legalacsonyabb ára $ 0.00060463, legmagasabb ára pedig $ 0.00067636 volt, így aktív piaci volatilitást mutatott. A(z) RECC valaha volt legmagasabb ára $ 0.00367015, valaha volt legalacsonyabb ára pedig $ 0.00025128 volt.

A rövid távú teljesítményt tekintve a(z) RECC változása a következő volt: -2.71% az elmúlt órában, -3.62% az elmúlt 24 órában, és -60.68% az elmúlt 7 napban. Ez gyors áttekintést nyújt a legfrissebb árfolyamtrendekről és a MEXC piaci dinamikájáról.

Real Estate Crypto Crowfunding (RECC) piaci információk

Piaci érték $ 527.28K$ 527.28K $ 527.28K Volumen (24H) ---- -- Teljes mértékben hígított piaci plafon $ 587.75K$ 587.75K $ 587.75K Forgalomban lévő készlet 872.02M 872.02M 872.02M Teljes tokenszám 972,020,417.7539346 972,020,417.7539346 972,020,417.7539346

A(z) Real Estate Crypto Crowfunding jelenlegi piaci plafonja $ 527.28K, és a 24 órás kereskedési volumene --. A(z) RECC keringésben lévő tokenszáma 872.02M, és a teljes tokenszám 972020417.7539346. A teljes hígított értékelés (FDV) $ 587.75K.