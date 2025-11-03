TőzsdeDEX+
A(z) élő Real Estate Crypto Crowfunding ár ma 0.00060414 USD. Kövesd nyomon a(z) RECC USD szerinti árfrissítéseit, az élő diagramokat, a piaci plafont, a 24 órás volument és sok mást. Fedezd fel a(z) RECC ártrendjeit könnyedén a MEXC segítségével.

Real Estate Crypto Crowfunding (RECC) árinformáció (USD)

Real Estate Crypto Crowfunding (RECC) valós idejű ár: $0.00060414. Az elmúlt 24 órában, a(z)RECC legalacsonyabb ára $ 0.00060463, legmagasabb ára pedig $ 0.00067636 volt, így aktív piaci volatilitást mutatott. A(z) RECC valaha volt legmagasabb ára $ 0.00367015, valaha volt legalacsonyabb ára pedig $ 0.00025128 volt.

A rövid távú teljesítményt tekintve a(z) RECC változása a következő volt: -2.71% az elmúlt órában, -3.62% az elmúlt 24 órában, és -60.68% az elmúlt 7 napban. Ez gyors áttekintést nyújt a legfrissebb árfolyamtrendekről és a MEXC piaci dinamikájáról.

Real Estate Crypto Crowfunding (RECC) piaci információk

$ 527.28K
$ 527.28K$ 527.28K

--
----

$ 587.75K
$ 587.75K$ 587.75K

872.02M
872.02M 872.02M

972,020,417.7539346
972,020,417.7539346 972,020,417.7539346

A(z) Real Estate Crypto Crowfunding jelenlegi piaci plafonja $ 527.28K, és a 24 órás kereskedési volumene --. A(z) RECC keringésben lévő tokenszáma 872.02M, és a teljes tokenszám 972020417.7539346. A teljes hígított értékelés (FDV) $ 587.75K.

Real Estate Crypto Crowfunding (RECC) árelőzmények USD

A(z) Real Estate Crypto CrowfundingUSD mai árváltozása a következő volt: $ 0.
A(z) Real Estate Crypto Crowfunding USD árváltozása az elmúlt 30 napban a következő volt: $ -0.0004611305.
A(z) Real Estate Crypto Crowfunding USD árváltozása az elmúlt 60 napban a következő volt: $ -0.0004692145.
A(z) Real Estate Crypto Crowfunding USD árváltozása az elmúlt 90 napban a következő volt: $ +0.0002009233536791021.

IdőszakVáltozás (USD)Változás (%)
Ma$ 0-3.62%
30 nap$ -0.0004611305-76.32%
60 nap$ -0.0004692145-77.66%
90 nap$ +0.0002009233536791021+49.83%

Mi a(z) Real Estate Crypto Crowfunding (RECC)

RECC is a Solana-native protocol that tokenises real-world real-estate financing and lets investors lend stablecoins to vetted development projects. Acting as a crowdfunding intermediary, it matches KYB-verified property developers (“sellers”) with crypto or fiat investors (“buyers”) who seek predictable yield . When a project is approved, a smart contract opens a dedicated project pool, accepts the pledged USDC/USDT and mints an LP token that represents each investor’s share; once the funding goal is met, the capital is lent to the developer, and upon repayment investors burn the LP token to reclaim principal plus interest . Initial opportunities advertise estimated annual returns between 6 % and 18 %, reflecting the risk-adjusted cash-flows of each underlying asset . Road-mapped utilities include multi-chain and fiat on-ramp support, a secondary trading venue for LP tokens, a referral and insurance programme, and optional auto-roll of proceeds into new pools, widening access and liquidity for real-world-asset yield on Solana .

A MEXC a vezető kriptovaluta-tőzsde, amelyet világszerte több mint 10 millió felhasználó használ. Ez a tőzsde a legszélesebb tokenválasztékkal, a leggyorsabb tokenlistázásokkal és a legalacsonyabb kereskedési díjakkal rendelkezik a piacon. Csatlakozz a MEXC-hez most, hogy megtapasztald a legmagasabb szintű likviditást és a piacon elérhető legversenyképesebb díjakat!

Real Estate Crypto Crowfunding (RECC) tokenomikai adatai

Ha tokenomikai adatokat ismersz meg a(z) Real Estate Crypto Crowfunding (RECC) kapcsán, mélyebb betekintést nyerhetsz a token hosszú távú értékébe és növekedési potenciáljába. A tokenomika a tokenek elosztásának módjától kezdve egészen a kínálat kezeléséig feltárja a projekt alapvető gazdasági szerkezetét. Akár most rögtön átfogó tokenomikai adatokat ismerhetsz meg a(z) RECC token kapcsán!

Jogi nyilatkozat

A kriptovaluták árai nagy piaci kockázatoknak és áringadozásoknak vannak kitéve. Olyan projektekbe és termékekbe kell befektetned, melyeket ismersz, és tisztában vagy az azzal járó kockázatokkal. Alaposan mérlegeld befektetési tapasztalatod, pénzügyi helyzeted, befektetési céljaidat és kockázattűrő képességed, és minden befektetés előtt konzultálj független pénzügyi tanácsadóval. Ez az anyag nem értelmezhető pénzügyi tanácsként. A múltbeli hozam nem megbízható mutatója a jövőbeli hozamnak. A befektetésed értéke csökkenhet és emelkedhet is, és előfordulhat, hogy nem kapod vissza a befektetett összeget. Kizárólag Te felelsz a befektetési döntéseidért. A MEXC nem vállal felelősséget az esetleges veszteségekért. További információkért tekintsd meg a Felhasználási feltételeket és a Kockázati figyelmeztetést. Vedd figyelembe, hogy a fent említett kriptovalutára vonatkozó, itt bemutatott adatok (például a jelenlegi élő ára) harmadik féltől származó forrásokon alapulnak. Ezeket „ahogy vannak” alapon és kizárólag tájékoztatási célból jelenítjük meg, mindenféle nyilatkozat vagy garancia nélkül. A harmadik felek webhelyeire mutató linkek szintén nem tartoznak a MEXC ellenőrzése alá. A MEXC nem vállal felelősséget az ilyen harmadik felek webhelyeinek és azok tartalmának megbízhatóságáért és pontosságáért.

