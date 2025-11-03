Real Estate Crypto Crowfunding Ár (RECC)
-2.71%
-3.62%
-60.68%
-60.68%
Real Estate Crypto Crowfunding (RECC) valós idejű ár: $0.00060414. Az elmúlt 24 órában, a(z)RECC legalacsonyabb ára $ 0.00060463, legmagasabb ára pedig $ 0.00067636 volt, így aktív piaci volatilitást mutatott. A(z) RECC valaha volt legmagasabb ára $ 0.00367015, valaha volt legalacsonyabb ára pedig $ 0.00025128 volt.
A rövid távú teljesítményt tekintve a(z) RECC változása a következő volt: -2.71% az elmúlt órában, -3.62% az elmúlt 24 órában, és -60.68% az elmúlt 7 napban. Ez gyors áttekintést nyújt a legfrissebb árfolyamtrendekről és a MEXC piaci dinamikájáról.
A(z) Real Estate Crypto Crowfunding jelenlegi piaci plafonja $ 527.28K, és a 24 órás kereskedési volumene --. A(z) RECC keringésben lévő tokenszáma 872.02M, és a teljes tokenszám 972020417.7539346. A teljes hígított értékelés (FDV) $ 587.75K.
A(z) Real Estate Crypto CrowfundingUSD mai árváltozása a következő volt: $ 0.
A(z) Real Estate Crypto Crowfunding USD árváltozása az elmúlt 30 napban a következő volt: $ -0.0004611305.
A(z) Real Estate Crypto Crowfunding USD árváltozása az elmúlt 60 napban a következő volt: $ -0.0004692145.
A(z) Real Estate Crypto Crowfunding USD árváltozása az elmúlt 90 napban a következő volt: $ +0.0002009233536791021.
|Időszak
|Változás (USD)
|Változás (%)
|Ma
|$ 0
|-3.62%
|30 nap
|$ -0.0004611305
|-76.32%
|60 nap
|$ -0.0004692145
|-77.66%
|90 nap
|$ +0.0002009233536791021
|+49.83%
RECC is a Solana-native protocol that tokenises real-world real-estate financing and lets investors lend stablecoins to vetted development projects. Acting as a crowdfunding intermediary, it matches KYB-verified property developers (“sellers”) with crypto or fiat investors (“buyers”) who seek predictable yield . When a project is approved, a smart contract opens a dedicated project pool, accepts the pledged USDC/USDT and mints an LP token that represents each investor’s share; once the funding goal is met, the capital is lent to the developer, and upon repayment investors burn the LP token to reclaim principal plus interest . Initial opportunities advertise estimated annual returns between 6 % and 18 %, reflecting the risk-adjusted cash-flows of each underlying asset . Road-mapped utilities include multi-chain and fiat on-ramp support, a secondary trading venue for LP tokens, a referral and insurance programme, and optional auto-roll of proceeds into new pools, widening access and liquidity for real-world-asset yield on Solana .
