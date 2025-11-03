REAL ESMATE by Virtuals (EMATE) árinformáció (USD)

24 órás árváltozási tartomány: $ 0.0001313 $ 0.0001313 $ 0.0001313 24h alacsony $ 0.0001625 $ 0.0001625 $ 0.0001625 24h magas 24h alacsony $ 0.0001313$ 0.0001313 $ 0.0001313 24h magas $ 0.0001625$ 0.0001625 $ 0.0001625 Minden idők csúcspontja $ 0.00046377$ 0.00046377 $ 0.00046377 Legalacsonyabb ár $ 0.00005247$ 0.00005247 $ 0.00005247 Árváltozás (1H) -2.75% Árváltozás (1D) -17.12% Árváltozás (7D) -7.66% Árváltozás (7D) -7.66%

REAL ESMATE by Virtuals (EMATE) valós idejű ár: $0.00013079. Az elmúlt 24 órában, a(z)EMATE legalacsonyabb ára $ 0.0001313, legmagasabb ára pedig $ 0.0001625 volt, így aktív piaci volatilitást mutatott. A(z) EMATE valaha volt legmagasabb ára $ 0.00046377, valaha volt legalacsonyabb ára pedig $ 0.00005247 volt.

A rövid távú teljesítményt tekintve a(z) EMATE változása a következő volt: -2.75% az elmúlt órában, -17.12% az elmúlt 24 órában, és -7.66% az elmúlt 7 napban. Ez gyors áttekintést nyújt a legfrissebb árfolyamtrendekről és a MEXC piaci dinamikájáról.

REAL ESMATE by Virtuals (EMATE) piaci információk

Piaci érték $ 84.90K$ 84.90K $ 84.90K Volumen (24H) ---- -- Teljes mértékben hígított piaci plafon $ 130.79K$ 130.79K $ 130.79K Forgalomban lévő készlet 649.15M 649.15M 649.15M Teljes tokenszám 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

A(z) REAL ESMATE by Virtuals jelenlegi piaci plafonja $ 84.90K, és a 24 órás kereskedési volumene --. A(z) EMATE keringésben lévő tokenszáma 649.15M, és a teljes tokenszám 1000000000.0. A teljes hígított értékelés (FDV) $ 130.79K.