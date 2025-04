Mi a(z) ReadFi (RDF)

The ReadFi project is determined to rehabilitate the blockchain community to devote some of their daily time to reading and to encourage its users to read daily through the read 2 earn mechanism. The ReadFi project intends to use all its power to integrate reading and today’s virtual world to integrate reading into today’s virtual world. Read 2 earn software and Metaverse Library projects are some of the future plans of this project 📖

ReadFi (RDF) Erőforrás Hivatalos webhely