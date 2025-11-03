ReachX Mainnet (RX) árinformáció (USD)

24 órás árváltozási tartomány: $ 0 $ 0 $ 0 24h alacsony $ 0 $ 0 $ 0 24h magas 24h alacsony $ 0$ 0 $ 0 24h magas $ 0$ 0 $ 0 Minden idők csúcspontja $ 0.02014509$ 0.02014509 $ 0.02014509 Legalacsonyabb ár $ 0.01326584$ 0.01326584 $ 0.01326584 Árváltozás (1H) -- Árváltozás (1D) -- Árváltozás (7D) 0.00% Árváltozás (7D) 0.00%

ReachX Mainnet (RX) valós idejű ár: $0.01547096. Az elmúlt 24 órában, a(z)RX legalacsonyabb ára $ 0, legmagasabb ára pedig $ 0 volt, így aktív piaci volatilitást mutatott. A(z) RX valaha volt legmagasabb ára $ 0.02014509, valaha volt legalacsonyabb ára pedig $ 0.01326584 volt.

A rövid távú teljesítményt tekintve a(z) RX változása a következő volt: -- az elmúlt órában, -- az elmúlt 24 órában, és 0.00% az elmúlt 7 napban. Ez gyors áttekintést nyújt a legfrissebb árfolyamtrendekről és a MEXC piaci dinamikájáról.

ReachX Mainnet (RX) piaci információk

Piaci érték $ 7.74M$ 7.74M $ 7.74M Volumen (24H) ---- -- Teljes mértékben hígított piaci plafon $ 15.47M$ 15.47M $ 15.47M Forgalomban lévő készlet 500.00M 500.00M 500.00M Teljes tokenszám 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

A(z) ReachX Mainnet jelenlegi piaci plafonja $ 7.74M, és a 24 órás kereskedési volumene --. A(z) RX keringésben lévő tokenszáma 500.00M, és a teljes tokenszám 1000000000.0. A teljes hígított értékelés (FDV) $ 15.47M.