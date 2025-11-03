TőzsdeDEX+
A(z) élő ReachX Mainnet ár ma 0.01547096 USD. Kövesd nyomon a(z) RX USD szerinti árfrissítéseit, az élő diagramokat, a piaci plafont, a 24 órás volument és sok mást. Fedezd fel a(z) RX ártrendjeit könnyedén a MEXC segítségével.

További információk a következőről: RX

RX árinformációk

Mi a(z) RX

RX hivatalos webhely

RX tokenomikai adatai

RX árelőrejelzés

ReachX Mainnet Logó

ReachX Mainnet Ár (RX)

Nem listázott

1 RX-USD élő ár:

$0.01547096
0.00%1D
mexc
Ezek a tokenadatok külső felektől származnak. A MEXC kizárólag információaggregátori szerepet tölt be. A MEXC Spot piacon további listázott tokeneket térképezhetsz fel!
USD
ReachX Mainnet (RX) Élő árdiagram
Utolsó frissítés: 2025-11-03 12:22:56 (UTC+8)

ReachX Mainnet (RX) árinformáció (USD)

24 órás árváltozási tartomány:
$ 0
24h alacsony
$ 0
24h magas

$ 0
$ 0
$ 0.02014509
$ 0.01326584
0.00%

0.00%

ReachX Mainnet (RX) valós idejű ár: $0.01547096. Az elmúlt 24 órában, a(z)RX legalacsonyabb ára $ 0, legmagasabb ára pedig $ 0 volt, így aktív piaci volatilitást mutatott. A(z) RX valaha volt legmagasabb ára $ 0.02014509, valaha volt legalacsonyabb ára pedig $ 0.01326584 volt.

A rövid távú teljesítményt tekintve a(z) RX változása a következő volt: -- az elmúlt órában, -- az elmúlt 24 órában, és 0.00% az elmúlt 7 napban. Ez gyors áttekintést nyújt a legfrissebb árfolyamtrendekről és a MEXC piaci dinamikájáról.

ReachX Mainnet (RX) piaci információk

$ 7.74M
--
$ 15.47M
500.00M
1,000,000,000.0
A(z) ReachX Mainnet jelenlegi piaci plafonja $ 7.74M, és a 24 órás kereskedési volumene --. A(z) RX keringésben lévő tokenszáma 500.00M, és a teljes tokenszám 1000000000.0. A teljes hígított értékelés (FDV) $ 15.47M.

ReachX Mainnet (RX) árelőzmények USD

A(z) ReachX MainnetUSD mai árváltozása a következő volt: $ 0.
A(z) ReachX Mainnet USD árváltozása az elmúlt 30 napban a következő volt: $ 0.0000000000.
A(z) ReachX Mainnet USD árváltozása az elmúlt 60 napban a következő volt: $ 0.0000000000.
A(z) ReachX Mainnet USD árváltozása az elmúlt 90 napban a következő volt: $ 0.

IdőszakVáltozás (USD)Változás (%)
Ma$ 0--
30 nap$ 0.00000000000.00%
60 nap$ 0.00000000000.00%
90 nap$ 0--

Mi a(z) ReachX Mainnet (RX)

In the digital age—where information flows incessantly and access to influencers has become so easy it's nearly meaningless—genuine interaction effectiveness is under threat. Platforms like LinkedIn or X (formerly Twitter) allow unrestricted messaging, but this very openness has led to an inevitable consequence: rampant spam, low-value interactions, and growing fatigue for both senders and recipients.

The “Pay-to-Reach” model—paying for direct access—is emerging as a breakthrough solution to reconstruct the personal communication structure. Recently, this concept was revisited by Changpeng Zhao (CZ) in March 2025 in a strategic post, proposing the tokenization of reach instead of time. Rather than issuing tokens for “consulting hours”—a model that never really worked—CZ suggested a new approach where KOLs (Key Opinion Leaders) set their own price per message (e.g., 0.1 or 1 BNB), with the platform acting as a mediator: verifying, pricing, sharing revenue, and issuing refunds if no response is given.

This philosophy forms the foundation of ReachX—a Web3 platform redefining how we connect, engage, and create value from attention. With ReachX, senders must pay with RX tokens to message someone. In return, recipients are guaranteed a response or get their tokens refunded. All identities are verified through X (Twitter) accounts, and the process is transparently operated on blockchain.

ReachX expands the “Pay-to-Reach” model beyond messaging to include:

Scheduling in-depth consultations

ReachPass – Decentralized Messaging Access Package

Purchasing exclusive content

Integrating professional AI services

B2B collaborations

To optimize transaction speed and cost, ReachX will first launch on the Base network—offering fast infrastructure, low fees, and a Web3 user-friendly experience. After this initial phase, the platform will expand to Binance Smart Chain (BSC) and other networks to enhance cross-chain liquidity and accessibility.

Alongside identity verification via X (Twitter), ReachX will soon integrate verification through LinkedIn and other professional networks, aiming to broaden its ecosystem beyond crypto and support experts across diverse industries.

With ReachX, every conversation becomes a commitment, and attention is valued as a true asset—transparent, fair, and verifiable on blockchain.

A MEXC a vezető kriptovaluta-tőzsde, amelyet világszerte több mint 10 millió felhasználó használ. Ez a tőzsde a legszélesebb tokenválasztékkal, a leggyorsabb tokenlistázásokkal és a legalacsonyabb kereskedési díjakkal rendelkezik a piacon. Csatlakozz a MEXC-hez most, hogy megtapasztald a legmagasabb szintű likviditást és a piacon elérhető legversenyképesebb díjakat!

ReachX Mainnet (RX) Erőforrás

Hivatalos webhely

ReachX Mainnet árelőrejelzés (USD)

Mennyit fog érni a(z) ReachX Mainnet (RX) USD pénznemben holnap, a jövő héten vagy a jövő hónapban? Mennyit érhet a(z) ReachX Mainnet (RX) 2025-ben, 2026-ban, 2027-ben, 2028-ban - vagy akár 10 vagy 20 év múlva? Használd az árelőrejelzési eszközünket, hogy megismerd a(z) ReachX Mainnet rövid és hosszú távú előrejelzéseit.

Ellenőrizd a(z) ReachX Mainnet árelőrejelzését most!

RX helyi valutákra

ReachX Mainnet (RX) tokenomikai adatai

Ha tokenomikai adatokat ismersz meg a(z) ReachX Mainnet (RX) kapcsán, mélyebb betekintést nyerhetsz a token hosszú távú értékébe és növekedési potenciáljába. A tokenomika a tokenek elosztásának módjától kezdve egészen a kínálat kezeléséig feltárja a projekt alapvető gazdasági szerkezetét. Akár most rögtön átfogó tokenomikai adatokat ismerhetsz meg a(z) RX token kapcsán!

Az emberek a következőkre kíváncsiak: Egyéb kérdések a következőről: ReachX Mainnet (RX)

Mennyit ér ma a(z) ReachX Mainnet (RX)?
A(z) élő RX ár a(z) USD esetében 0.01547096 USD, amely valós időben frissül a legújabb piaci adatok alapján.
Mi a(z) RX ára a(z) USD esetében?
A(z) RX jelenlegi ára a(z) USD esetében $ 0.01547096. Keresd fel a MEXC-átváltót a pontos tokenátváltásokért.
Mi a(z) ReachX Mainnet piaci plafonja?
A(z) RX piaci plafonja $ 7.74M USD. Piaci plafon = jelenlegi ár × keringésben lévő tokenszám. A token teljes piaci értékét és rangsorát jelzi.
Mi a(z) RX keringésben lévő tokenszáma?
A(z) RX keringésben lévő tokenszáma 500.00M USD.
Mi volt a(z) RX mindenkori legmagasabb ára?
A(z) RX mindenkori legmagasabb ára 0.02014509 USD.
Mi volt a(z) RX mindenkori legmagasabb ár?
A(z) RX mindenkori legalacsonyabb ára 0.01326584 USD.
Mekkora a(z) RX kereskedési volumene?
A(z) RX élő 24 órás kereskedési volumene -- USD.
A(z) RX ára emelkedni fog idén?
A(z) RX a piaci feltételek és a projektfejlődés függvényében idén magasabbra emelkedhet. Keresd fel a(z) RX árelőrejelzését a részletesebb elemzésért.
Utolsó frissítés: 2025-11-03 12:22:56 (UTC+8)

ReachX Mainnet (RX) fontos iparági frissítések

Idő (UTC+8)TípusInformáció
11-02 15:42:00Iparági frissítések
The total market cap of stablecoins decreased by 0.45% over the past week, still maintaining above $300 billion
11-01 15:13:00Iparági frissítések
Bitcoin's October monthly candle closed down 3.69%, marking the third declining October in history
11-01 13:14:00Iparági frissítések
Crypto market shows slight warming, all three major U.S. stock indices record at least six consecutive monthly gains
10-31 18:37:21Iparági frissítések
Crypto Fear & Greed Index currently at 29, market sentiment remains in "Fear"
10-31 15:48:21Iparági frissítések
Data: The peak trading volume of CEX in this crypto bull market is still far below the 2021 level
10-31 05:09:00Iparági frissítések
$1.134 billion liquidated across the market in the past 24 hours, mainly long positions

Jogi nyilatkozat

A kriptovaluták árai nagy piaci kockázatoknak és áringadozásoknak vannak kitéve. Olyan projektekbe és termékekbe kell befektetned, melyeket ismersz, és tisztában vagy az azzal járó kockázatokkal. Alaposan mérlegeld befektetési tapasztalatod, pénzügyi helyzeted, befektetési céljaidat és kockázattűrő képességed, és minden befektetés előtt konzultálj független pénzügyi tanácsadóval. Ez az anyag nem értelmezhető pénzügyi tanácsként. A múltbeli hozam nem megbízható mutatója a jövőbeli hozamnak. A befektetésed értéke csökkenhet és emelkedhet is, és előfordulhat, hogy nem kapod vissza a befektetett összeget. Kizárólag Te felelsz a befektetési döntéseidért. A MEXC nem vállal felelősséget az esetleges veszteségekért. További információkért tekintsd meg a Felhasználási feltételeket és a Kockázati figyelmeztetést. Vedd figyelembe, hogy a fent említett kriptovalutára vonatkozó, itt bemutatott adatok (például a jelenlegi élő ára) harmadik féltől származó forrásokon alapulnak. Ezeket „ahogy vannak” alapon és kizárólag tájékoztatási célból jelenítjük meg, mindenféle nyilatkozat vagy garancia nélkül. A harmadik felek webhelyeire mutató linkek szintén nem tartoznak a MEXC ellenőrzése alá. A MEXC nem vállal felelősséget az ilyen harmadik felek webhelyeinek és azok tartalmának megbízhatóságáért és pontosságáért.

