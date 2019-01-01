Re7 cbBTC (RE7CBBTC) tokenomikai adatai Alapvető elemzési és valós idejű piaci adatokat ismerhetsz meg a(z) Re7 cbBTC (RE7CBBTC) kapcsán többek között a tokenkészlet és az elosztási modell vonatkozásában. Valuta USD

Re7 cbBTC (RE7CBBTC) tokennel kapcsolatos információk The Re7 cbBTC vault curated by Re7 Labs aims to provide an above-market cbBTC yield by enabling leveraged-yield strategies and supporting high-yield cbBTC markets. Learn more about RE7 Labs curations in the forum. Re7 has been providing liquidity in DeFi since 2019 having deployed over $100m of assets. We bring practical experience to risk management from years of managing stablecoin and ETH yield strategies as well as further strategies like our Liquid Token fund. As DeFi-native managers, we have focused on enabling yield strategies, providing early liquidity to various DeFi protocols, and have worked with teams throughout the space on a close basis to grow DeFi liquidity while managing risk. Hivatalos webhely: https://app.morpho.org/vault Vásárolj most RE7CBBTC tokent!

Re7 cbBTC (RE7CBBTC) tokenomika és árelemzés Alapvető tokenomikai és árfolyamadatokat ismerhetsz meg a(z) Re7 cbBTC (RE7CBBTC) esetében többek között a piaci tőkeérték, a készletre vonatkozó információk, az FDV és az árelőzmények vonatkozásában. Azonnal áttekintheted a token aktuális értékét és piaci pozícióját. Piaci tőkeérték: $ 1.06M $ 1.06M $ 1.06M Teljes tokenszám: $ 9.48 $ 9.48 $ 9.48 Keringésben lévő tokenszám: $ 9.48 $ 9.48 $ 9.48 FDV (teljes mértékben hígított értékelés): $ 1.06M $ 1.06M $ 1.06M Minden idők csúcspontja: $ 125,298 $ 125,298 $ 125,298 Minden idők mélypontja: $ 0 $ 0 $ 0 Jelenlegi ár: $ 111,926 $ 111,926 $ 111,926 További tudnivalók a(z) Re7 cbBTC (RE7CBBTC) áráról

Re7 cbBTC (RE7CBBTC) tokenomikai adatai: A legfontosabb mérőszámok magyarázata és használati esetek A(z) Re7 cbBTC (RE7CBBTC) tokenomikai adatainak áttekintése elengedhetetlen a hosszú távú érték, a fenntarthatóság és a potenciál felméréséhez. Kulcsfontosságú mérőszámok és a kiszámításuk módja: Teljes tokenszám: A létrehozott vagy valaha létrehozandó RE7CBBTC tokenek maximális száma. Keringésben lévő tokenszám: A piacon jelenleg elérhető és nyilvános kézben lévő tokenek száma. Max. tokenszám: Az összes létező RE7CBBTC token felső határa. FDV (teljes mértékben hígított értékelés): Az aktuális ár × a max. tokenszám eredményeként számítható ki. Ez előrejelzést ad a teljes piaci tőkeértékről abban az esetben, ha minden token forgalomban van. Inflációs ráta: Azt tükrözi, hogy milyen gyorsan kerülnek bevezetésre az új tokenek, ami befolyásolja a szűkös elérhetőséget és a hosszú távú ármozgást. Miért fontosak ezek a mérőszámok a kereskedők számára? Magas keringésben lévő tokenszám = nagyobb likviditás. Korlátozott max. tokenszám + alacsony infláció = a hosszú távú árfelmérés lehetősége. Átlátható tokenelosztás = nagyobb bizalom a projekt iránt, és a központosított irányítás alacsonyabb kockázata. Magas FDV alacsony aktuális piaci tőkeértékkel = lehetséges túlértékelési jelek. Most, hogy tisztában vagy a(z) RE7CBBTC tokenomikai adataival, feltérképezheted a(z) RE7CBBTC token élő árfolyamát!

RE7CBBTC árelőrejelzése Tudni akarod, milyen mozgások várhatók a(z) RE7CBBTC kapcsán? RE7CBBTC-árelőrejelzési oldalunk a piaci hangulatra, a korábbi trendekre és a technikai mutatókra egyaránt kiterjed, hogy előrejelzési célú áttekintést nyújtson a témában. Akár most rögtön megtekintheted a(z) RE7CBBTC tokennel kapcsolatos árelőrejelzést!

