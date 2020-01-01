Re Protocol reUSDe (REUSDE) tokenomikai adatai Alapvető elemzési és valós idejű piaci adatokat ismerhetsz meg a(z) Re Protocol reUSDe (REUSDE) kapcsán többek között a tokenkészlet és az elosztási modell vonatkozásában. Valuta USD

Re Protocol reUSDe (REUSDE) tokennel kapcsolatos információk The Re Protocol is a groundbreaking innovation that bridges the gap between traditional insurance markets and decentralized finance (DeFi). Built on blockchain technology, Re Protocol introduces an unprecedented level of transparency, efficiency, and accessibility to the global reinsurance market—a multi-trillion-dollar industry historically characterized by opacity and reliance on intermediaries. At its core, Re Protocol facilitates direct, efficient capital allocation to reinsurance contracts. This is achieved through a network of interconnected smart contracts and an architecture designed for auditable, secure operations. Participants in the protocol gain exposure to the returns of the reinsurance sector without the traditional barriers of entry, while simultaneously benefiting from the transparency and automation enabled by blockchain. Hivatalos webhely: https://re.xyz Vásárolj most REUSDE tokent!

Re Protocol reUSDe (REUSDE) tokenomika és árelemzés Alapvető tokenomikai és árfolyamadatokat ismerhetsz meg a(z) Re Protocol reUSDe (REUSDE) esetében többek között a piaci tőkeérték, a készletre vonatkozó információk, az FDV és az árelőzmények vonatkozásában. Azonnal áttekintheted a token aktuális értékét és piaci pozícióját. Piaci tőkeérték: $ 1.29M $ 1.29M $ 1.29M Teljes tokenszám: $ 1.04M $ 1.04M $ 1.04M Keringésben lévő tokenszám: $ 1.04M $ 1.04M $ 1.04M FDV (teljes mértékben hígított értékelés): $ 1.29M $ 1.29M $ 1.29M Minden idők csúcspontja: $ 1.64 $ 1.64 $ 1.64 Minden idők mélypontja: $ 1.045 $ 1.045 $ 1.045 Jelenlegi ár: $ 1.24 $ 1.24 $ 1.24 További tudnivalók a(z) Re Protocol reUSDe (REUSDE) áráról

Re Protocol reUSDe (REUSDE) tokenomikai adatai: A legfontosabb mérőszámok magyarázata és használati esetek A(z) Re Protocol reUSDe (REUSDE) tokenomikai adatainak áttekintése elengedhetetlen a hosszú távú érték, a fenntarthatóság és a potenciál felméréséhez. Kulcsfontosságú mérőszámok és a kiszámításuk módja: Teljes tokenszám: A létrehozott vagy valaha létrehozandó REUSDE tokenek maximális száma. Keringésben lévő tokenszám: A piacon jelenleg elérhető és nyilvános kézben lévő tokenek száma. Max. tokenszám: Az összes létező REUSDE token felső határa. FDV (teljes mértékben hígított értékelés): Az aktuális ár × a max. tokenszám eredményeként számítható ki. Ez előrejelzést ad a teljes piaci tőkeértékről abban az esetben, ha minden token forgalomban van. Inflációs ráta: Azt tükrözi, hogy milyen gyorsan kerülnek bevezetésre az új tokenek, ami befolyásolja a szűkös elérhetőséget és a hosszú távú ármozgást. Miért fontosak ezek a mérőszámok a kereskedők számára? Magas keringésben lévő tokenszám = nagyobb likviditás. Korlátozott max. tokenszám + alacsony infláció = a hosszú távú árfelmérés lehetősége. Átlátható tokenelosztás = nagyobb bizalom a projekt iránt, és a központosított irányítás alacsonyabb kockázata. Magas FDV alacsony aktuális piaci tőkeértékkel = lehetséges túlértékelési jelek. Most, hogy tisztában vagy a(z) REUSDE tokenomikai adataival, feltérképezheted a(z) REUSDE token élő árfolyamát!

REUSDE árelőrejelzése Tudni akarod, milyen mozgások várhatók a(z) REUSDE kapcsán? REUSDE-árelőrejelzési oldalunk a piaci hangulatra, a korábbi trendekre és a technikai mutatókra egyaránt kiterjed, hogy előrejelzési célú áttekintést nyújtson a témában. Akár most rögtön megtekintheted a(z) REUSDE tokennel kapcsolatos árelőrejelzést!

