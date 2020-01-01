RavenQuest (QUEST) tokenomikai adatai Alapvető elemzési és valós idejű piaci adatokat ismerhetsz meg a(z) RavenQuest (QUEST) kapcsán többek között a tokenkészlet és az elosztási modell vonatkozásában. Valuta USD

RavenQuest (QUEST) tokennel kapcsolatos információk RavenQuest – A fully-released, content-rich sandbox MMORPG powered by $QUEST and backed by real players, real utility, and real demand. RavenQuest is a true sandbox MMORPG where your legacy shapes a living, breathing world. Set in a vast, ever-evolving world built by its players, RavenQuest delivers deep character customization, thrilling PvE and PvP combat, and a dynamic, player-driven economy fuled by $QUEST. Through seamless blockchain integration, players can truly own, trade, and utilize in-game assets as NFTs—but participation in Web3 features is entirely optional, ensuring a welcoming experience for gamers still learning about crypto. Designed with ultimate player freedom at its core, RavenQuest lets you choose your path, whether forging alliances, battling for dominance, mastering the economy, or leaving your mark through professions and crafting. Every decision you make drives the story forward and leaves a lasting impact on this nostalgic fantasy world where tradition meets innovation Hivatalos webhely: https://www.ravenquest.io Fehér könyv: https://whitepaper.ravenquest.io/ Vásárolj most QUEST tokent!

RavenQuest (QUEST) tokenomika és árelemzés Alapvető tokenomikai és árfolyamadatokat ismerhetsz meg a(z) RavenQuest (QUEST) esetében többek között a piaci tőkeérték, a készletre vonatkozó információk, az FDV és az árelőzmények vonatkozásában. Azonnal áttekintheted a token aktuális értékét és piaci pozícióját. Piaci tőkeérték: $ 1.47M $ 1.47M $ 1.47M Teljes tokenszám: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Keringésben lévő tokenszám: $ 75.05M $ 75.05M $ 75.05M FDV (teljes mértékben hígított értékelés): $ 19.58M $ 19.58M $ 19.58M Minden idők csúcspontja: $ 0.128556 $ 0.128556 $ 0.128556 Minden idők mélypontja: $ 0.01937957 $ 0.01937957 $ 0.01937957 Jelenlegi ár: $ 0.01950391 $ 0.01950391 $ 0.01950391 További tudnivalók a(z) RavenQuest (QUEST) áráról

RavenQuest (QUEST) tokenomikai adatai: A legfontosabb mérőszámok magyarázata és használati esetek A(z) RavenQuest (QUEST) tokenomikai adatainak áttekintése elengedhetetlen a hosszú távú érték, a fenntarthatóság és a potenciál felméréséhez. Kulcsfontosságú mérőszámok és a kiszámításuk módja: Teljes tokenszám: A létrehozott vagy valaha létrehozandó QUEST tokenek maximális száma. Keringésben lévő tokenszám: A piacon jelenleg elérhető és nyilvános kézben lévő tokenek száma. Max. tokenszám: Az összes létező QUEST token felső határa. FDV (teljes mértékben hígított értékelés): Az aktuális ár × a max. tokenszám eredményeként számítható ki. Ez előrejelzést ad a teljes piaci tőkeértékről abban az esetben, ha minden token forgalomban van. Inflációs ráta: Azt tükrözi, hogy milyen gyorsan kerülnek bevezetésre az új tokenek, ami befolyásolja a szűkös elérhetőséget és a hosszú távú ármozgást. Miért fontosak ezek a mérőszámok a kereskedők számára? Magas keringésben lévő tokenszám = nagyobb likviditás. Korlátozott max. tokenszám + alacsony infláció = a hosszú távú árfelmérés lehetősége. Átlátható tokenelosztás = nagyobb bizalom a projekt iránt, és a központosított irányítás alacsonyabb kockázata. Magas FDV alacsony aktuális piaci tőkeértékkel = lehetséges túlértékelési jelek. Most, hogy tisztában vagy a(z) QUEST tokenomikai adataival, feltérképezheted a(z) QUEST token élő árfolyamát!

QUEST árelőrejelzése Tudni akarod, milyen mozgások várhatók a(z) QUEST kapcsán? QUEST-árelőrejelzési oldalunk a piaci hangulatra, a korábbi trendekre és a technikai mutatókra egyaránt kiterjed, hogy előrejelzési célú áttekintést nyújtson a témában. Akár most rögtön megtekintheted a(z) QUEST tokennel kapcsolatos árelőrejelzést!

