Ratio1 (R1) tokenomikai adatai Alapvető elemzési és valós idejű piaci adatokat ismerhetsz meg a(z) Ratio1 (R1) kapcsán többek között a tokenkészlet és az elosztási modell vonatkozásában. Valuta USD

Ratio1 (R1) tokennel kapcsolatos információk Ratio1 Protocol is a decentralized AI compute network that enables trustless execution of machine learning workloads across independently operated edge nodes. It uses a license-based model powered by the R1 token, which is distributed solely through node availability and AI task execution, verified via oracle consensus. The protocol combines Proof of Availability (PoA) and Proof of AI (PoAI) to ensure fair rewards and real-world utility. Ratio1’s smart contracts are non-upgradable and deployed on the Base blockchain. The system includes decentralized components such as R1FS for distributed file storage, OracleSync for validation, and ChainDist for job scheduling. The protocol aims to provide scalable and energy-efficient AI infrastructure without relying on centralized cloud providers. Hivatalos webhely: https://ratio1.ai Fehér könyv: http://ratio1.ai/whitepaper Vásárolj most R1 tokent!

Ratio1 (R1) tokenomika és árelemzés Alapvető tokenomikai és árfolyamadatokat ismerhetsz meg a(z) Ratio1 (R1) esetében többek között a piaci tőkeérték, a készletre vonatkozó információk, az FDV és az árelőzmények vonatkozásában. Azonnal áttekintheted a token aktuális értékét és piaci pozícióját. Piaci tőkeérték: $ 1.68M $ 1.68M $ 1.68M Teljes tokenszám: $ 4.33M $ 4.33M $ 4.33M Keringésben lévő tokenszám: $ 991.04K $ 991.04K $ 991.04K FDV (teljes mértékben hígított értékelés): $ 7.34M $ 7.34M $ 7.34M Minden idők csúcspontja: $ 9.04 $ 9.04 $ 9.04 Minden idők mélypontja: $ 1.33 $ 1.33 $ 1.33 Jelenlegi ár: $ 1.69 $ 1.69 $ 1.69 További tudnivalók a(z) Ratio1 (R1) áráról

Ratio1 (R1) tokenomikai adatai: A legfontosabb mérőszámok magyarázata és használati esetek A(z) Ratio1 (R1) tokenomikai adatainak áttekintése elengedhetetlen a hosszú távú érték, a fenntarthatóság és a potenciál felméréséhez. Kulcsfontosságú mérőszámok és a kiszámításuk módja: Teljes tokenszám: A létrehozott vagy valaha létrehozandó R1 tokenek maximális száma. Keringésben lévő tokenszám: A piacon jelenleg elérhető és nyilvános kézben lévő tokenek száma. Max. tokenszám: Az összes létező R1 token felső határa. FDV (teljes mértékben hígított értékelés): Az aktuális ár × a max. tokenszám eredményeként számítható ki. Ez előrejelzést ad a teljes piaci tőkeértékről abban az esetben, ha minden token forgalomban van. Inflációs ráta: Azt tükrözi, hogy milyen gyorsan kerülnek bevezetésre az új tokenek, ami befolyásolja a szűkös elérhetőséget és a hosszú távú ármozgást. Miért fontosak ezek a mérőszámok a kereskedők számára? Magas keringésben lévő tokenszám = nagyobb likviditás. Korlátozott max. tokenszám + alacsony infláció = a hosszú távú árfelmérés lehetősége. Átlátható tokenelosztás = nagyobb bizalom a projekt iránt, és a központosított irányítás alacsonyabb kockázata. Magas FDV alacsony aktuális piaci tőkeértékkel = lehetséges túlértékelési jelek. Most, hogy tisztában vagy a(z) R1 tokenomikai adataival, feltérképezheted a(z) R1 token élő árfolyamát!

R1 árelőrejelzése Tudni akarod, milyen mozgások várhatók a(z) R1 kapcsán? R1-árelőrejelzési oldalunk a piaci hangulatra, a korábbi trendekre és a technikai mutatókra egyaránt kiterjed, hogy előrejelzési célú áttekintést nyújtson a témában.

