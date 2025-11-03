TőzsdeDEX+
A(z) élő Ratecoin ár ma 0 USD. Kövesd nyomon a(z) RATE USD szerinti árfrissítéseit, az élő diagramokat, a piaci plafont, a 24 órás volument és sok mást. Fedezd fel a(z) RATE ártrendjeit könnyedén a MEXC segítségével.A(z) élő Ratecoin ár ma 0 USD. Kövesd nyomon a(z) RATE USD szerinti árfrissítéseit, az élő diagramokat, a piaci plafont, a 24 órás volument és sok mást. Fedezd fel a(z) RATE ártrendjeit könnyedén a MEXC segítségével.

További információk a következőről: RATE

RATE árinformációk

Mi a(z) RATE

RATE fehér könyv

RATE hivatalos webhely

RATE tokenomikai adatai

RATE árelőrejelzés

Bevételszerzés

Airdrop+

Hírek

Blog

Tanulás

Ratecoin Ár (RATE)

Nem listázott

1 RATE-USD élő ár:

$0.00013653
$0.00013653$0.00013653
-0.60%1D
Ezek a tokenadatok külső felektől származnak. A MEXC kizárólag információaggregátori szerepet tölt be.
USD
Ratecoin (RATE) Élő árdiagram
Utolsó frissítés: 2025-11-03 12:22:49 (UTC+8)

Ratecoin (RATE) árinformáció (USD)

24 órás árváltozási tartomány:
$ 0
$ 0$ 0
24h alacsony
$ 0
$ 0$ 0
24h magas

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

--

-0.61%

+5.09%

+5.09%

Ratecoin (RATE) valós idejű ár: --. Az elmúlt 24 órában, a(z)RATE legalacsonyabb ára $ 0, legmagasabb ára pedig $ 0 volt, így aktív piaci volatilitást mutatott. A(z) RATE valaha volt legmagasabb ára $ 0, valaha volt legalacsonyabb ára pedig $ 0 volt.

A rövid távú teljesítményt tekintve a(z) RATE változása a következő volt: -- az elmúlt órában, -0.61% az elmúlt 24 órában, és +5.09% az elmúlt 7 napban. Ez gyors áttekintést nyújt a legfrissebb árfolyamtrendekről és a MEXC piaci dinamikájáról.

Ratecoin (RATE) piaci információk

$ 134.42K
$ 134.42K$ 134.42K

--
----

$ 134.42K
$ 134.42K$ 134.42K

984.52M
984.52M 984.52M

984,517,004.764642
984,517,004.764642 984,517,004.764642

A(z) Ratecoin jelenlegi piaci plafonja $ 134.42K, és a 24 órás kereskedési volumene --. A(z) RATE keringésben lévő tokenszáma 984.52M, és a teljes tokenszám 984517004.764642. A teljes hígított értékelés (FDV) $ 134.42K.

Ratecoin (RATE) árelőzmények USD

A(z) RatecoinUSD mai árváltozása a következő volt: $ 0.
A(z) Ratecoin USD árváltozása az elmúlt 30 napban a következő volt: $ 0.
A(z) Ratecoin USD árváltozása az elmúlt 60 napban a következő volt: $ 0.
A(z) Ratecoin USD árváltozása az elmúlt 90 napban a következő volt: $ 0.

IdőszakVáltozás (USD)Változás (%)
Ma$ 0-0.61%
30 nap$ 0+19.60%
60 nap$ 0--
90 nap$ 0--

Mi a(z) Ratecoin (RATE)

RateCoin ($RATE) is a meme-based cryptocurrency launched on 17 September 2025 through Pump.fun, a Solana-based token launch platform. It is designed as an “Attention Capital Markets” (ACM) token that parodies global monetary policy and central banking events. The project’s concept is centered around capturing market sentiment during macroeconomic developments such as interest rate changes, inflation reports, and policy announcements.

RateCoin has a fixed maximum supply of 1,000,000,000 tokens, with a portion allocated to a locked development wallet that follows a scheduled monthly burn. The circulating supply is publicly verifiable on Solana explorers such as Solscan.

The project does not claim intrinsic utility or yield but positions itself as a community-driven experiment in narrative and speculative reflexivity. Engagement is built around meme culture, social media participation, and community-led initiatives that respond to economic events.

Ratecoin (RATE) Erőforrás

Ratecoin árelőrejelzés (USD)

Mennyit fog érni a(z) Ratecoin (RATE) USD pénznemben holnap, a jövő héten vagy a jövő hónapban? Mennyit érhet a(z) Ratecoin (RATE) 2025-ben, 2026-ban, 2027-ben, 2028-ban - vagy akár 10 vagy 20 év múlva? Használd az árelőrejelzési eszközünket, hogy megismerd a(z) Ratecoin rövid és hosszú távú előrejelzéseit.

Ellenőrizd a(z) Ratecoin árelőrejelzését most!

RATE helyi valutákra

Ratecoin (RATE) tokenomikai adatai

Ha tokenomikai adatokat ismersz meg a(z) Ratecoin (RATE) kapcsán, mélyebb betekintést nyerhetsz a token hosszú távú értékébe és növekedési potenciáljába. A tokenomika a tokenek elosztásának módjától kezdve egészen a kínálat kezeléséig feltárja a projekt alapvető gazdasági szerkezetét. Akár most rögtön átfogó tokenomikai adatokat ismerhetsz meg a(z) RATE token kapcsán!

Az emberek a következőkre kíváncsiak: Egyéb kérdések a következőről: Ratecoin (RATE)

Mennyit ér ma a(z) Ratecoin (RATE)?
A(z) élő RATE ár a(z) USD esetében 0 USD, amely valós időben frissül a legújabb piaci adatok alapján.
Mi a(z) RATE ára a(z) USD esetében?
A(z) RATE jelenlegi ára a(z) USD esetében $ 0. Keresd fel a MEXC-átváltót a pontos tokenátváltásokért.
Mi a(z) Ratecoin piaci plafonja?
A(z) RATE piaci plafonja $ 134.42K USD. Piaci plafon = jelenlegi ár × keringésben lévő tokenszám. A token teljes piaci értékét és rangsorát jelzi.
Mi a(z) RATE keringésben lévő tokenszáma?
A(z) RATE keringésben lévő tokenszáma 984.52M USD.
Mi volt a(z) RATE mindenkori legmagasabb ára?
A(z) RATE mindenkori legmagasabb ára 0 USD.
Mi volt a(z) RATE mindenkori legmagasabb ár?
A(z) RATE mindenkori legalacsonyabb ára 0 USD.
Mekkora a(z) RATE kereskedési volumene?
A(z) RATE élő 24 órás kereskedési volumene -- USD.
A(z) RATE ára emelkedni fog idén?
A(z) RATE a piaci feltételek és a projektfejlődés függvényében idén magasabbra emelkedhet. Keresd fel a(z) RATE árelőrejelzését a részletesebb elemzésért.
Utolsó frissítés: 2025-11-03 12:22:49 (UTC+8)

Ratecoin (RATE) fontos iparági frissítések

Idő (UTC+8)TípusInformáció
11-02 15:42:00Iparági frissítések
The total market cap of stablecoins decreased by 0.45% over the past week, still maintaining above $300 billion
11-01 15:13:00Iparági frissítések
Bitcoin's October monthly candle closed down 3.69%, marking the third declining October in history
11-01 13:14:00Iparági frissítések
Crypto market shows slight warming, all three major U.S. stock indices record at least six consecutive monthly gains
10-31 18:37:21Iparági frissítések
Crypto Fear & Greed Index currently at 29, market sentiment remains in "Fear"
10-31 15:48:21Iparági frissítések
Data: The peak trading volume of CEX in this crypto bull market is still far below the 2021 level
10-31 05:09:00Iparági frissítések
$1.134 billion liquidated across the market in the past 24 hours, mainly long positions

Jogi nyilatkozat

A kriptovaluták árai nagy piaci kockázatoknak és áringadozásoknak vannak kitéve. Olyan projektekbe és termékekbe kell befektetned, melyeket ismersz, és tisztában vagy az azzal járó kockázatokkal. Alaposan mérlegeld befektetési tapasztalatod, pénzügyi helyzeted, befektetési céljaidat és kockázattűrő képességed, és minden befektetés előtt konzultálj független pénzügyi tanácsadóval. Ez az anyag nem értelmezhető pénzügyi tanácsként. A múltbeli hozam nem megbízható mutatója a jövőbeli hozamnak. A befektetésed értéke csökkenhet és emelkedhet is, és előfordulhat, hogy nem kapod vissza a befektetett összeget. Kizárólag Te felelsz a befektetési döntéseidért. A MEXC nem vállal felelősséget az esetleges veszteségekért. További információkért tekintsd meg a Felhasználási feltételeket és a Kockázati figyelmeztetést. Vedd figyelembe, hogy a fent említett kriptovalutára vonatkozó, itt bemutatott adatok (például a jelenlegi élő ára) harmadik féltől származó forrásokon alapulnak. Ezeket „ahogy vannak” alapon és kizárólag tájékoztatási célból jelenítjük meg, mindenféle nyilatkozat vagy garancia nélkül. A harmadik felek webhelyeire mutató linkek szintén nem tartoznak a MEXC ellenőrzése alá. A MEXC nem vállal felelősséget az ilyen harmadik felek webhelyeinek és azok tartalmának megbízhatóságáért és pontosságáért.

