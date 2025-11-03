rasmr (RASMR) árinformáció (USD)

24 órás árváltozási tartomány: $ 0.00136947 - $ 0.00165982
24h alacsony $ 0.00136947
24h magas $ 0.00165982
Minden idők csúcspontja $ 0.01259026
Legalacsonyabb ár $ 0.00133642
Árváltozás (1H) -2.64%
Árváltozás (1D) +9.79%
Árváltozás (7D) +1.33%

rasmr (RASMR) valós idejű ár: $0.0015287. Az elmúlt 24 órában, a(z)RASMR legalacsonyabb ára $ 0.00136947, legmagasabb ára pedig $ 0.00165982 volt, így aktív piaci volatilitást mutatott. A(z) RASMR valaha volt legmagasabb ára $ 0.01259026, valaha volt legalacsonyabb ára pedig $ 0.00133642 volt.

A rövid távú teljesítményt tekintve a(z) RASMR változása a következő volt: -2.64% az elmúlt órában, +9.79% az elmúlt 24 órában, és +1.33% az elmúlt 7 napban. Ez gyors áttekintést nyújt a legfrissebb árfolyamtrendekről és a MEXC piaci dinamikájáról.

rasmr (RASMR) piaci információk

Piaci érték $ 320.03K
Volumen (24H) --
Teljes mértékben hígított piaci plafon $ 1.53M
Forgalomban lévő készlet 208.97M
Teljes tokenszám 999,996,481.154159

A(z) rasmr jelenlegi piaci plafonja $ 320.03K, és a 24 órás kereskedési volumene --. A(z) RASMR keringésben lévő tokenszáma 208.97M, és a teljes tokenszám 999996481.154159. A teljes hígított értékelés (FDV) $ 1.53M.