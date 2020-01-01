Ramen (RAMEN) tokenomikai adatai Alapvető elemzési és valós idejű piaci adatokat ismerhetsz meg a(z) Ramen (RAMEN) kapcsán többek között a tokenkészlet és az elosztási modell vonatkozásában. Valuta USD

Ramen (RAMEN) tokennel kapcsolatos információk Ramen is the Berachain-native token launchpad powering liquidity bootstrapping and price discovery for new assets. We democratise equitable access for users to participate in liquidity bootstrapping events by early-stage and growth-stage protocols on Berachain. We have 2 launch modes - Fixed-price sale and Price Discovery. For fixed-price sale, users will have to enter into a raffle to win allocation to purchase tokens. These raffle tickets can be bought using Gacha points, which are earned via staking our RAMEN tokens. For Price Discovery Mode, there's no gating but we have a sealed-bid auction mechanism to determine the price of the token based on market demand. Hivatalos webhely: https://ramen.finance Fehér könyv: https://docs.ramen.finance/ Vásárolj most RAMEN tokent!

Ramen (RAMEN) tokenomika és árelemzés Alapvető tokenomikai és árfolyamadatokat ismerhetsz meg a(z) Ramen (RAMEN) esetében többek között a piaci tőkeérték, a készletre vonatkozó információk, az FDV és az árelőzmények vonatkozásában. Azonnal áttekintheted a token aktuális értékét és piaci pozícióját. Piaci tőkeérték: $ 200.80K $ 200.80K $ 200.80K Teljes tokenszám: $ 92.21M $ 92.21M $ 92.21M Keringésben lévő tokenszám: $ 19.18M $ 19.18M $ 19.18M FDV (teljes mértékben hígított értékelés): $ 965.36K $ 965.36K $ 965.36K Minden idők csúcspontja: $ 0.471503 $ 0.471503 $ 0.471503 Minden idők mélypontja: $ 0.0074111 $ 0.0074111 $ 0.0074111 Jelenlegi ár: $ 0.01046872 $ 0.01046872 $ 0.01046872 További tudnivalók a(z) Ramen (RAMEN) áráról

Ramen (RAMEN) tokenomikai adatai: A legfontosabb mérőszámok magyarázata és használati esetek A(z) Ramen (RAMEN) tokenomikai adatainak áttekintése elengedhetetlen a hosszú távú érték, a fenntarthatóság és a potenciál felméréséhez. Kulcsfontosságú mérőszámok és a kiszámításuk módja: Teljes tokenszám: A létrehozott vagy valaha létrehozandó RAMEN tokenek maximális száma. Keringésben lévő tokenszám: A piacon jelenleg elérhető és nyilvános kézben lévő tokenek száma. Max. tokenszám: Az összes létező RAMEN token felső határa. FDV (teljes mértékben hígított értékelés): Az aktuális ár × a max. tokenszám eredményeként számítható ki. Ez előrejelzést ad a teljes piaci tőkeértékről abban az esetben, ha minden token forgalomban van. Inflációs ráta: Azt tükrözi, hogy milyen gyorsan kerülnek bevezetésre az új tokenek, ami befolyásolja a szűkös elérhetőséget és a hosszú távú ármozgást. Miért fontosak ezek a mérőszámok a kereskedők számára? Magas keringésben lévő tokenszám = nagyobb likviditás. Korlátozott max. tokenszám + alacsony infláció = a hosszú távú árfelmérés lehetősége. Átlátható tokenelosztás = nagyobb bizalom a projekt iránt, és a központosított irányítás alacsonyabb kockázata. Magas FDV alacsony aktuális piaci tőkeértékkel = lehetséges túlértékelési jelek. Most, hogy tisztában vagy a(z) RAMEN tokenomikai adataival, feltérképezheted a(z) RAMEN token élő árfolyamát!

RAMEN árelőrejelzése Tudni akarod, milyen mozgások várhatók a(z) RAMEN kapcsán? RAMEN-árelőrejelzési oldalunk a piaci hangulatra, a korábbi trendekre és a technikai mutatókra egyaránt kiterjed, hogy előrejelzési célú áttekintést nyújtson a témában. Akár most rögtön megtekintheted a(z) RAMEN tokennel kapcsolatos árelőrejelzést!

